Gli smartwatch Amazfit sono sempre più apprezzati dal pubblico per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo e dal design curato. In queste ore l’azienda cinese ha avviato il rilascio di un aggiornamento firmware per Amazon GTR e Amazfit GTS.

Novità aggiornamento Amazfit GTR e GTS

L’aggiornamento firmware riguarda nello specifico lo smartwatch Amazift GTR nella variante con cassa da 42 e 47 mm, e Amazfit GTS. Eccoli nel dettaglio:

Amazfit GTR 42 mm: corretto il bug che causava il riavvio automatico per via del modulo Bluetooth;

Amazfit GTR 47 mm: ottimizzazione del consumo della batteria a seguito dell’attivazione del tracking del battito cardiaco; correzione del bug che comportava il sync errato dei valori relativi al battito cardiaco con l’applicazione mobile companion;

Amazfit GTS: ottimizzazione della batteria a seguito dell’attivazione del tracking del battito cardiaco; correzione del sync errato dei battiti cardiaci con l’applicazione mobile companion ; correzione del bug che per alcuni utenti rendeva impossibile controllare i dati giornalieri relativi al battito cardiaco.



Come aggiornare Amazfit GTR e GTS

L’aggiornamento firmware per Amazfit GTR e Amazfit GTS viene automaticamente scaricato e proposto come notifica tramite l’applicazione mobile proprietaria. In caso vogliate controllare manualmente la disponibilità del nuovo update, potete avviare l’applicazione, tappare sul dispositivo e sulla voce Controllo versione firmware.

