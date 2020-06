Huami ha avviato il rilascio di due piccoli aggiornamenti per gli smartwatch Amazfit GTR e Amazfit GTS.

Novità Amazfit GTR e Amazfit GTS

Sebbene entrambi siano caratterizzati da una build differente, versione 1.3.5.77 per Amazfit GTR e 0.0.9.12 per Amazfit GTS, il succo dell’update riguarda una migliore gestione del tracking durante il sonno.

Infatti, come si può notare dalla immagine qui in basso relativa al changelog ufficiale, si fa riferimento al tracking di brevi riposini la cui durata sia superiore ai 20 minuti. La volontà di Huami è quindi quella di aggiungere il tracking preciso dei riposini durante il giorno evitando che essi siano scambiati per fasi di sonno vere e proprie, il che dovrebbe fare piacere a chi è solito riposarsi per poco più di 20 minuti prima di tornare a lavoro.

Il changelog non fa riferimento ad ulteriori novità, ma non è difficile immaginare anche la presenza di qualche piccola miglioria e correzione di bug.

Come aggiornare Amazfit GTR e GTS

Gli aggiornamenti visti per Amazfit GTR e GTS sono attualmente in fase di rilascio e verranno automaticamente installati non appena saranno disponibili. Volendo, però, è possibile cercare manualmente la presenza dell’update tramite il pannello “more settings” dello smartwatch. Da qui bisogna tappare sulla voce “check to upgrade” ed attendere l’installazione dell’aggiornamento in caso sia presente.

