HONOR ha annunciato che sta lanciando un nuovo aggiornamento del firmware per lo smartwatch MagicWatch 2 che offre 85 nuove modalità di allenamento e traccia fino a 194 tipi di dati degli utenti.

L’aggiornamento sarà disponibile su entrambe le varianti da 42 mm e 46 mm dello smartwatch che con 85 modalità di allenamento personalizzate ora copre 6 categorie di sport: estremo, tempo libero, fitness, giochi acquatici, giochi con la palla e sport invernali, oltre ad altre attività di fitness quali street dance, parkour, arrampicata, yoga, balletto, boxe, esercizi di respirazione per un totale di 100 attività.

Nelle 15 modalità di allenamento professionale HONOR MagicWatch 2 può registrare i dati chiave e raccogliere fino a 194 tipi di informazioni per consentire agli utenti di ottenere il massimo dal loro allenamento.

Durante le sessioni di corsa, trekking e triathlon i tipi di dati includono distanza, velocità media, velocità massima, durata, calorie bruciate, frequenza cardiaca, frequenza del passo, elevazione cumulativa, consumo massimo di ossigeno e altro, mentre nelle sessioni di nuoto il dispositivo traccia l’andatura media, SWOLF e altri parametri.

Come aggiornare HONOR MagicWatch 2

Lo smartwatch dovrebbe notificare automaticamente la presenza dell’aggiornamento, ma in caso contrario è possibile aggiornare HONOR MagicWatch 2 seguendo questi passaggi:

Assicuratevi che l’app HUAWEI Health sullo smartphone sia aggiornata alla versione 10.0.5.310 o successiva Verificate che lo smartphone sia collegato allo smartphone e in funzione Aprite l’app HUAWEI Health Toccate la scheda Dispositivo nell’app e selezionate la scheda HONOR MagicWatch 2 Verificate la presenza di aggiornamenti ed eventualmente avviate l’update

HONOR MagicWatch 2 è uno smartwatch presentato per l’Italia il 24 febbraio 2020 e in Cina il 26 novembre 2019 in occasione del lancio degli smartphone della serie HONOR V30.

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Luglio 2020