Si chiamano Adidas RPD-01 e sono delle nuove cuffie auricolari pensate da questo popolare produttore per tutti gli utenti alla ricerca di un valido compagno per le proprie sessioni di allenamento.

Non si tratta delle cuffie Bluetooth più economiche sul mercato (il loro prezzo ufficiale in Italia è di 99 euro, qui trovate la pagina dedicata sullo shop del produttore) ma dovrebbero essere in grado di garantire un’esperienza di qualità agli sportivi.

Le principali caratteristiche di Adidas RPD-01

Tra le feature di Adidas RPD-01 troviamo una scocca resistente all’acqua ed al sudore (certificazione IPX4), la possibilità di funzionare fino a 12 ore con una ricarica (supportata quella rapida attraverso una porta USB Type-C), auricolari dotati di una forma ergonomica e di apposite ali per aderire perfettamente all’orecchio (e che possono anche essere rimosse) e varie colorazioni (Green Tint, Light Grey e Night Grey).

Tra le altre caratteristiche del nuovo prodotto sportivo di Adidas troviamo un archetto da collo per supportare gli auricolari, tre appositi pulsanti per gestire la riproduzione della musica, la possibilità di creare scorciatoie personalizzate con il pulsante di azione e il supporo dell’app Adidas Headphones (disponibile sia per Android che per iOS).