DUVA ha presentato una nuova versione di Duva One, i suoi auricolari per dormire, che ora hanno una regolazione del suono realizzata con Bose, un altoparlante più piccolo e una forma pensata per appoggiarsi meglio sul cuscino.

L’obiettivo è risolvere un problema che conosce bene chiunque abbia provato ad addormentarsi con un paio di normali auricolari wireless, che vanno benissimo finché si resta a pancia in su ma sporgono parecchio dall’orecchio appena ci si gira su un fianco. Scopriamone insieme tutti i dettagli.

Com’è fatto Duva One e cosa cambia con la regolazione del suono di Bose

Il nuovo design usa un altoparlante, il cosiddetto driver, con un diametro inferiore del 20% rispetto a quello del modello originale, e questo ha permesso di realizzare un beccuccio, cioè la parte che entra nel condotto uditivo, più corto e più stretto.

DUVA ha anche spostato sul lato le aperture dei microfoni, così che la parte dell’auricolare che tocca il cuscino abbia una curva liscia e continua e possa scivolare sulla federa, mentre gommini in silicone e alette intercambiabili permettono di regolare separatamente la parte che entra nell’orecchio e il sostegno esterno. Secondo la scheda del prodotto, l’auricolare sporge dall’orecchio per appena 9,6 mm.

La regolazione del suono è affidata alla tecnologia Sound by Bose, con la taratura acustica Bose SoundDesign e un sistema di equalizzazione dinamica e compressione che, secondo DUVA, permette di mantenere bassi pieni e voci chiare nonostante il driver più piccolo, rendendo più corposi i passaggi più tranquilli e tenendo sotto controllo i picchi dei bassi.

Lo ha spiegato anche Diego Xu, fondatore di DUVA: “Nel momento in cui appoggi la testa sul cuscino, noti ogni piccolo spigolo. Volevamo che l’auricolare sporgesse il meno possibile. E quando metti il tuo album preferito prima di dormire, volevamo che suonasse pieno e chiaro come lo ricordi“.

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Come si adattano al sonno e ai rumori della stanza

La parte più interessante, però, è quella che entra in funzione dopo aver spento la luce, perché all’interno degli auricolari ci sono dei sensori che rilevano alcuni segnali legati al sonno, mentre la custodia intelligente, da lasciare sul comodino, misura le condizioni della stanza, tra cui rumore, temperatura, luce e umidità. Quando il sistema si accorge che ci si è addormentati, la musica si abbassa gradualmente fino a spegnersi.

Se invece un rumore improvviso, come il russare del partner o il traffico che passa sotto casa, disturba una stanza fino a quel momento silenziosa, la custodia lo rileva e lo confronta con la fase del sonno in cui si trova l’utente: se si è in una fase di sonno leggero, gli auricolari aumentano il mascheramento sonoro, cioè coprono il rumore con suoni studiati per non svegliare.

Il sistema può anche creare un sottofondo sonoro personalizzato per le sere in cui il corpo è stanco ma la mente fatica a rilassarsi. Secondo la scheda del prodotto, la batteria garantisce fino a 16 ore di autonomia.

Duva One, in realtà, non è un prodotto del tutto nuovo, perché DUVA, un marchio della società Fitnexa, aveva già presentato il suo sistema per il sonno basato sui dati biometrici all’IFA di Berlino lo scorso settembre, mentre l’ultimo annuncio aggiunge la regolazione del suono di Bose e il nuovo design del driver.

DUVA non ha ancora comunicato né il prezzo della nuova versione né i Paesi in cui arriverà, e per ora non ci sono informazioni sulla disponibilità in Italia.

Duva One non è comunque l’unico auricolare pensato per dormire, visto che anche Soundcore, il marchio audio di Anker, propone da tempo prodotti di questo tipo, come avevamo visto nella nostra recensione di Soundcore Sleep A30.

Infine, segnaliamo che chi dorme sul fianco il profilo più sottile di Duva One conta quanto la firma di Bose, mentre chi divide il letto con qualcuno che russa potrebbe essere più interessato alla piccola custodia che tiene d’occhio i rumori della stanza.