Sull’importanza del sonno sono state spese una quantità virtualmente infinita di parole, ma spesso non consideriamo tutti gli strumenti adatti a raggiungere lo scopo, ovvero dormire bene. Anker, attraverso il suo brand Soundcore, ci ha pensato e ha lanciato una nuova versione delle sue cuffie dedicate al sonno. Dopo Soundcore Sleep A20 (qui trovate la nostra recensione), è giunto il momento di parlarvi di Soundcore Sleep A30, le prime cuffie dedicate al sonno a integrare la cancellazione attiva del rumore.

Oltre a permettervi di ascoltare la vostra musica preferita, o suoni ambientali per rendere più facile l’addormentamento, le nuove cuffie sono in grado di eliminare i rumori molesti, a partire dal russare di chi ci sta vicino o dai rumori che provengono dall’esterno. Con queste cuffie potete dire addio ai bruschi risvegli a causa del vicino che taglia l’erba alle 7 di mattina, al camion della spazzatura o ai rumori del traffico o di qualche cantiere.

Le abbiamo utilizzate nelle ultime settimane, indossandole prima di andare a dormire per vedere se effettivamente mantenevano le promesse del produttore. Scoprite insieme a noi come è andata nella nostra recensione completa.

Qualità ed ergonomia

Da sempre Soundcore è sinonimo di qualità e queste Sleep A30 non deludono assolutamente. Materiali di qualità, gomma molto morbida per proteggere l’orecchio e una plastica morbida con finitura satinata, per un insieme che non crea alcun fastidio nemmeno dopo un utilizzo decisamente prolungato.

La particolarità principale di queste cuffie wireless è che sono pensate per il sonno, e hanno quindi un profilo decisamente contenuto, per non uscire dal padiglione auricolare e creare problemi quando si appoggia la testa sul cuscino. Oltre al classico gommino morbido che assicura la stabilità all’interno del canale uditivo, è presente un secondo gommino che aiuta la cuffia a restare in posizione, infilandosi sotto il trago, una delle due sporgenze dell’orecchio.

Nella confezione di vendita Soundcore ha inserito due alette interne supplementari, così da garantire il massimo comfort per chiunque, e ben 6 paia di gommini. Oltre a tre coppie in silicone, pensate per il massimo comfort, sono presenti tre coppie di gommini realizzati in memory foam, che garantiscono una maggiore stabilità e contribuiscono maggiormente a bloccare i suoni esterni, così da offrire un silenzio quasi totale. Tutto questo oltre alla coppia di gommini e alette già installate, entrambe di taglia media.

In questo modo le Soundcore Sleep A30 risultano perfette per ogni tipo di orecchio, dal più grande al più piccolo. Le abbiamo fatte provare a una decina di amici, trovando per tutti il giusto abbinamento gommini/alette, ottenendo sempre un perfetto equilibrio tra comfort e stabilità.

Molto semplice l’abbinamento con lo smartphone, che richiede la pressione di un tasto sulla custodia di ricarica e nulla più. Per sfruttare al meglio le funzioni offerte è ovviamente indispensabile la companion app, di cui vi parleremo meglio tra poco. La custodia, realizzata in plastica opaca, bianca nel modello da noi testato, offre una doppia possibilità di ricarica: wireless e tramite USB-C, con tre LED frontali che indicano la carica residua, visibile comunque anche tramite l’app.

L’autonomia dichiarata è di 9 ore per quanto riguarda le cuffie, con una autonomia complessiva di 45 ore utilizzando la custodia di ricarica, per coprire senza problemi 5 giorni di utilizzo. Nei nostri test abbiamo raggiunto senza alcun problema tali risultati, complice anche il volume basso, nonostante le cuffie abbiano suonato ininterrottamente fino al mattino. Va detto che le abbiamo utilizzate per un massimo di 8 ore consecutive, e complice qualche sonno più breve siamo riusciti a utilizzarle anche per 6 giorni prima di dover ricaricare la custodia.

Da segnalare anche un paio di aggiornamenti firmware che hanno migliorato leggermente l’autonomia e le funzioni di cancellazione del rumore, tutte operazioni portate a termine con estrema facilità e nel giro di pochi minuti.

La cancellazione del rumore e il sonno

Le Soundcore Sleep A30 possono ovviamente essere utilizzate come normali cuffie wireless, riproducendo il contenuto trasmesso dal dispositivo collegato via Bluetooth, ma la loro peculiarità è legata alle funzioni del sonno. La grande novità rispetto al modello A20 è rappresentata dalla presenza della tecnologia ANC (Active Noise Cancelling) che utilizza due microfoni per riconoscere il rumore e cancellarlo elettronicamente.

Le nuove cuffie sono inoltre dotate di funzione di mascheramento del russamento e per funzionare al meglio richiedono che la custodia di ricarica sia posizionata vicino al letto. In questo modo l’algoritmo delle cuffie è in grado di riconoscere il rumore tipico di una persona che russa, sia in maniera leggera che più rumorosa, generando un suono capace di garantire un sonno tranquillo e senza alcun disturbo.

Se invece dormite da soli, o con un compagno che non russa, potete facilitare il sonno utilizzando l’intelligenza artificiale che genera dei suoni adatti alle vostre esigenze, basandole sulle preferenze espresse tramite la companion app. Che siano suoni della natura (pioggia, vento, fuoco) o un classico rumore bianco che vi isola dalle interferenza esterne, il sistema funziona in maniera ottimale e ci ha aiutato a dormire prima, anche in quelle serate dove ci siamo coricati in anticipo rispetto alle nostre abitudini e il sonno non sembrava imminente.

Sono disponibili ben 14 brani per mascherare il russamento, scaricabili prima sullo smartphone e successivamente nelle cuffie, che possono essere utilizzate anche senza essere collegate allo smartphone. L’applicazione è decisamente completa e permette di regolare le preferenze per i suoni ambientali, i controlli touch, visualizzare i report sul sonno, che vengono generati dopo almeno 30 minuti di utilizzo, attivare la cancellazione attiva del rumore, impostare una sveglia e scegliere il comportamento quando l’utente si addormenta.

In quest’ultimo caso è possibile decidere di interrompere la riproduzione o continuare fino al risveglio. Nel primo caso ci è capitato un paio di volte che lo spegnimento improvviso ci facesse svegliare, per cui abbiamo preferito far proseguire la musica, con la modalità anti-russamento che subentra come modalità predefinita.

Considerazioni finali

Nel complesso l’esperienza d’uso delle cuffie Soundcore Sleep A30 è sempre stata soddisfacente, gli auricolari sono decisamente comodi da utilizzare, anche per lunghi sonni, non disturbano in alcun modo chi sta vicino e sono molto efficaci per isolare completamente chi li indossa. Nelle occasioni in cui le abbiamo usate per addormentarci prima del solito hanno fatto bene il loro lavoro, e anche con il sonno leggero non risultano mai fastidiose.

Molto buona l’autonomia, anche se dormite 10 ore per notte non avrete problemi, soprattutto se tenete il volume basso, e anche se e portate con voi in viaggio non dovrete preoccuparvi di ricaricare la custodia per almeno 5-6 giorni. Un risultato decisamente soddisfacente. Se poi le utilizzate di giorno e tenete il volume più alto non avrete problemi a raggiungere le 5-6 ore.

Un plauso all’applicazione, completa e funzionale, con un sacco di informazioni utili e tantissime opzioni per scegliere il metodo migliore per addormentarvi. L’unico neo è il prezzo, 249,99 euro di listino non sono certo pochi, ma se scenderanno nelle prossime settimane sono un acquisto consigliato, soprattutto per dormire in maniera più serena e tranquilla.

Pro: ottima vestibilità



cancellazione del rumore



autonomia molto buona Contro: prezzo elevato