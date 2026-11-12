Dopo averle anticipate in occasione del lancio degli smartphone della serie vivo X500 Pro avvenuto un paio di settimane fa, vivo ha appena annunciato il lancio in Italia delle nuove vivo Headphones Studio.

Si tratta delle prime cuffie over-ear del produttore cinese, pensate per offrire un’esperienza d’ascolto piena, grazie ai driver dinamici da 40 mm, immersiva, grazie alla cancellazione attiva del rumore fino a 58 dB e all’audio spaziale, e confortevole, grazie a un peso contenuto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo per il mercato italiano.

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Le vivo Headphones Studio sono ufficiali in Italia

Come anticipato in apertura, vivo ha da poche ore annunciato ufficialmente in Italia le nuove vivo Headphones Studio, cuffie over-ear che pesano 238 grammi e sono progettate per accompagnare l’utente senza provocare fastidi anche durante lunghe sessioni d’ascolto.

L’archetto è interamente imbottito e distribuisce la pressione sulla testa, mentre il rivestimento in pelle (con finitura a grana) e la schiuma acustica in memory foam a bassa densità assicurano una buona vestibilità, morbida e stabile il giusto. I cuscinetti, infine, sono studiati per far sì che venga ridotta la pressione sulle astine degli occhiali.

Audio di alta qualità con cancellazione del rumore adattiva

Dal punto di vista dell’audio, ciascun padiglione integra un driver dinamico da 40 mm, con diaframma composito in biofibra e circuito magnetico ad alta efficienza. Il risultato ottenuto dal team vivo Golden Ears Acoustic Labs è limpidezza sulle alte frequenze, ricchezza di dettaglio sulle medie frequenze ricche di dettaglio e profondità sulle basse frequenze.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza d’ascolto abbiamo il supporto al codec LDAC e la certificazione Hi-Res Wireless Audio (per l’audio wireless ad alta risoluzione), oltre alla tecnologia Cinematic Spatial Audio (trasforma le tracce stereo in esperienze sonore 3D per migliorare l’immersività) e a un equalizzatore personalizzabile a 10 bande.

Le vivo Headphones Studio supportano la cancellazione attiva del rumore fino a 58 dB, anche con sistema adattivo che monitora in tempo reale il rumore ambientale, altri fattori esterni e l’aderenza dei cuscinetti auricolari per regolare automaticamente l’intensità dell’ANC.

La cancellazione adattiva del rumore si regola automaticamente su uno dei tre livelli previsti da vivo (leggero, standard e intenso); ci sono poi altre modalità dedicate, realizzate ad hoc per far sì che l’utente sia isolato anche negli ambienti più rumorosi.

Si possono connettere a tre dispositivi in contemporanea

Un’altra peculiarità delle vivo Headphones Studio è la possibilità di connettersi contemporaneamente a tre dispositivi: in questo modo l’utente può passare senza soluzione di continuità dallo smartphone, al tablet al computer.

Le cuffie possono essere controllate tramite comandi rapidi fisici (consentono di gestire facilmente riproduzione musicale, chiamate, volume e cancellazione del rumore), includono il rilevamento delle cuffie indossate (mette in pausa l’audio quando vengono rimosse e riprende la riproduzione quando vengono indossate nuovamente).

A chiudere il pacchetto abbiamo un’autonomia fino a 75 ore in riproduzione musicale, a patto di rinunciare alla cancellazione attiva del rumore: attivando questa funzionalità, l’autonomia complessiva scende a 35 ore. La ricarica avviene tramite porta USB-C ed è rapida (10 minuti di ricarica permettono di recuperare 9 ore di riproduzione musicale).

Specifiche tecniche delle vivo Headphones Studio

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove vivo Headphones Studio.

Dimensioni: 181,6 x 147,6 x 86,3 mm

x x Peso: 238 grammi

Formato: over-ear

Materiali: plastica , memory foam , eco-pelle

, , Chip audio: BES2710Y-8X

Audio: vivo Golden Ears Acoustic Labs Driver: dinamici da 40 mm Intervallo di frequenza: da 20 kHz a 40 kHz Codec audio: AAC/SBC/LDAC Microfoni: ECM x3 + MEMS x2 ANC: supportata (fino a 58 dB), anche adattiva Jack audio da 3,5 mm: sì Hi-Res Audio Wireless Audio spaziale Equalizzatore a dieci bande

Comandi: pulsante fisico (singolo tap, doppio tap, triplo tap, pressione prolungata), rotellina per regolare il volume , accensione/spegnimento

(singolo tap, doppio tap, triplo tap, pressione prolungata), , Connettività: Bluetooth 5.4 , USB-C Connessione simultanea a 3 dispositivi 47 ms di latenza vivo Fast Pair

, Autonomia: fino a 75 ore (senza ANC) o fino a 35 ore (con ANC)

(senza ANC) o (con ANC) Ricarica: rapida via USB-C (ricarica completa in 150 minuti)

Immagini delle vivo Headphones Studio

Disponibilità e prezzo delle vivo Headphones Studio

Le nuove vivo Hadphones Studio sono già disponibili all’acquisto in Italia, sia sul sito ufficiale che su Amazon, in tre colorazioni (Dawn Purple, Moonlit Black e Sunlit White) al prezzo consigliato di 169,90 euro.