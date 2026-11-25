Con l’arrivo delle festività Casio porta in vetrina tre proposte pensate come regalo: gli EDIFICE EFK-200 ed EFK-110 e il CMK-100, il primo Casio Automatic con cassa in carbonio. Hanno meccanica giapponese, vetro zaffiro e tre caratteri molto diversi tra loro.

Edifice EFK-200, eleganza e cura dei materiali

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Design elegante e attenzione ai materiali caratterizzano la collezione EDIFICE EFK-200. Nella versione con quadrante in carbonio la texture materica regala al segnatempo un effetto visivo particolare, che ne rafforza il carattere contemporaneo. Completano il quadro la cassa in acciaio da 38 mm, il vetro zaffiro e un movimento automatico di produzione giapponese con riserva di carica di circa 42 ore.

La serie conta cinque versioni. Quella in acciaio con quadrante in carbonio forgiato, sigla EFK-200CD-1A, costa 299 euro, come le varianti con quadrante blu e bordeaux. Il prezzo sale a 369 euro per la dorata EFK-200DG-5A e a 449 euro per la nera EFK-200XPB-1A.

EFK-110, proporzioni contenute e movimento a vista

L’EDIFICE EFK-110 ha linee essenziali e volumi equilibrati ed è un modello versatile, adatto sia all’ufficio sia al tempo libero. La cassa in acciaio inox misura 38 mm di diametro e 11,8 mm di spessore, per un peso di 141 grammi. Il quadrante è protetto dal vetro zaffiro, mentre il fondello trasparente lascia osservare il movimento automatico Miyota 8215. La riserva di carica è di almeno 40 ore e le varianti disponibili sono tre: bianca, nera e blu.

In Italia il modello è in vendita dal 18 marzo 2026 a 279 euro sul sito ufficiale del marchio e presso rivenditori specializzati selezionati.

CMK-100, il primo automatico Casio con cassa in carbonio

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Il CMK-100 è la novità della collezione Casio Automatic e segna un traguardo per il marchio, perché è il primo Casio Automatic con cassa in carbonio. Leggerezza, comfort e funzionalità convivono in un segnatempo da 55 grammi, con quadrante opaco studiato per ridurre i riflessi e indici luminescenti che mantengono la leggibilità al buio. L’impermeabilità arriva fino a 10 bar, vale a dire circa 100 metri, una soglia che copre senza problemi l’uso quotidiano.

Il movimento automatico monta 21 rubini e assicura una riserva di carica di circa 42 ore, con il vetro zaffiro a protezione del quadrante. A questi livelli di prezzo il confronto è con gli automatici d’ingresso di Seiko e Citizen. Il cinturino si sceglie tra titanio, Cordura e pelle: la versione in Cordura parte da 299 euro, quella in pelle costa 319 euro e il bracciale in titanio arriva a 399 euro. L’orologio è in vendita dal 12 novembre nello store G-SHOCK di Milano, sul sito del brand e presso i rivenditori autorizzati.