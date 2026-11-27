NVIDIA ha chiesto ai partner che costruiscono server con i suoi chip, tra cui Dell e Supermicro, due dei principali produttori del settore, di sospendere le spedizioni di server per l’intelligenza artificiale verso Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia.

Lo ha scritto il Financial Times, citando tre persone a conoscenza della vicenda, secondo cui la decisione è una conseguenza delle nuove regole introdotte dagli Stati Uniti per impedire alle aziende cinesi di usare i chip americani passando attraverso i data center di Paesi terzi.

Cosa prevedono le nuove regole del Dipartimento del Commercio

Secondo il Financial Times, i partner di NVIDIA hanno già avvisato alcuni clienti dei quattro Paesi che, almeno per il momento, i loro ordini non potranno essere spediti. Non è ancora chiaro se lo stop sarà breve o se durerà più a lungo, perché NVIDIA e i produttori di server stanno ancora cercando di capire come rispettare le nuove disposizioni del Dipartimento del Commercio statunitense, che da ora richiedono una licenza per esportare chip avanzati per l’intelligenza artificiale in Malesia, Singapore, Thailandia, Indonesia e anche in Brasile.

Le regole non riguardano soltanto le vendite dirette, ma anche l’accesso remoto alla potenza di calcolo, perché l’obiettivo di Washington è evitare che le aziende cinesi, che da tempo non possono comprare i chip più avanzati di NVIDIA, aggirino il divieto affittando capacità di calcolo da società di cloud che usano processori americani nei loro data center all’estero. Per questo le norme temporanee prevedono che anche i data center già in funzione debbano ottenere un’autorizzazione entro 90 giorni, dimostrando che tra i loro clienti non ci sono soggetti colpiti dalle restrizioni.

Il problema, sempre secondo il Financial Times, è che le indicazioni su come ottenere le licenze non sarebbero ancora abbastanza chiare, e questo sta creando parecchia incertezza tra produttori, distributori e operatori del cloud. Il dirigente di un fornitore di servizi cloud ha detto al giornale che la situazione “sta causando un vero e proprio caos nella regione“.

I governi dei Paesi coinvolti hanno già cominciato a muoversi per adeguarsi alle nuove regole, e Singapore ha fatto sapere di voler trovare un modo affidabile per permettere alle proprie aziende di continuare a comprare acceleratori avanzati, mentre il ministro del Commercio della Malesia ha invitato gli operatori dei data center del Paese a rispettare le nuove norme statunitensi.

Proprio Singapore e la Malesia, del resto, sono al centro del caso Megaspeed, la società di data center cliente di NVIDIA sospettata di aver aiutato aziende cinesi ad aggirare le restrizioni, di cui vi avevamo parlato nel nostro riassunto della vicenda che ha coinvolto Jensen Huang. Lo scorso marzo, inoltre, la giustizia statunitense aveva incriminato un cofondatore di Supermicro e due dipendenti per un presunto piano per far arrivare in Cina, passando dal Sud-est asiatico, chip NVIDIA per circa 2,5 miliardi di dollari.

Quanto può costare lo stop a NVIDIA e ai suoi partner

Le nuove restrizioni potrebbero pesare anche sui conti di NVIDIA, visto che il Sud-est asiatico è un mercato importante, almeno a guardare i ricavi registrati dalla sua filiale di Singapore. Nel 2025 questa società ha incassato 104 miliardi di dollari, il 72% in più rispetto all’anno precedente, anche se la cifra non corrisponde soltanto alle vendite nei quattro Paesi interessati dal blocco, perché attraverso Singapore NVIDIA registra anche una parte dei ricavi ottenuti in altri mercati, tra cui Taiwan, dove ha sede il produttore di chip TSMC, e la Cina.

Le conseguenze potrebbero farsi sentire anche per le società americane che forniscono infrastrutture cloud ad aziende cinesi, perché la domanda di potenza di calcolo che arriva dalla Cina è molto alta e non sarà facile sostituire quei clienti con altri.

Per Dell e Supermicro, invece, la sospensione delle spedizioni rischia di tradursi in ritardi nelle consegne e in una maggiore incertezza sugli affari nella regione, almeno finché le regole sulle licenze non saranno più chiare.