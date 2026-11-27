Gli smartwatch e gli anelli intelligenti potrebbero presto diventare strumenti utili non soltanto per monitorare l’attività fisica, il sonno e alcuni parametri della salute, ma anche per ricevere suggerimenti personalizzati su cosa mangiare. È una delle possibilità che sta esplorando Nestlé, interessata a sfruttare i dati raccolti dai dispositivi indossabili per individuare le esigenze nutrizionali delle persone e proporre loro prodotti potenzialmente adatti.

L’idea apre anche qualche interrogativo, un conto è ricevere un’indicazione sul proprio stato di salute, un altro è ritrovarsi con il suggerimento di acquistare un determinato alimento o integratore da parte di un’azienda che produce proprio quei prodotti.

Nestlé sperimenta con i wearable per personalizzare l’alimentazione

A riportare l’interesse del gruppo svizzero verso questo settore è un articolo del Wall Street Journal del 25 novembre 2026. Secondo quanto emerso, Nestlé ha iniziato a utilizzare sensori indossabili nell’ambito di alcune sperimentazioni cliniche, con l’obbiettivo di raccogliere informazioni che potrebbero tornare utili per comprendere meglio le esigenze nutrizionali dei singoli consumatori.

Non si tratta di un interesse del tutto inaspettato, sebbene il marchio sia conosciuto soprattutto per cioccolato, caffè e prodotti alimentari, Nestlé opera anche nel settore della nutrizione e degli integratori, attraverso realtà come Pure Encapsulations e Orgain, specializzata in prodotti proteici.

In questo contesto, la possibilità di incrociare i dati biometrici con le informazioni sull’alimentazione potrebbe rappresentare un’opportunità commerciale interessante. Conoscere meglio le esigenze di una persona permetterebbe infatti all’azienda di individuare quali prodotti del proprio catalogo potrebbero risultare più pertinenti rispetto alle sue necessità.

Un altro tassello di questa strategia è il nuovo centro tecnologico inaugurato recentemente a Orbe, in Svizzera. La struttura si occuperà, tra le altre cose, di intelligenza artificiale e sensori, con particolare attenzione alle applicazioni che potrebbero contribuire a personalizzare l’alimentazione.

Tra le sperimentazioni già condotte figura uno studio in Cina, nel quale son stati utilizzati biosensori indossabili per valutare gli effetti dell’estratto di foglie di gelso sui livelli di glicemia.

Del resto, Nestlé non è l’unica realtà interessata a collegare tecnologia indossabile e nutrizione, prodotti come Oura stanno già lavorando su funzionalità legate al monitoraggio dei pasti e dei livelli di glucosio, mentre il settore degli smartwatch e degli anelli intelligenti guarda con crescente interesse al rapporto tra alimentazione, recupero fisico e benessere.

La differenza è che questi produttori partono principalmente dai dati raccolti dai dispositivi e cercano di capire come interpretarli, mentre Nestlé dispone già di un ampio catalogo di alimenti e integratori da proporre ai consumatori. Il possibile collegamento tra queste due dimensioni potrebbe quindi aprire nuove opportunità commerciali, ma anche sollevare interrogativi sulla natura dei suggerimenti ricevuti.

Dai consigli sulla salute ai suggerimenti per gli acquisti: dove finisce la personalizzazione?

Immaginiamo uno scenario in cui il nostro smartwatch segnali un possibile apporto insufficiente di proteine e suggerisca, contestualmente, l’acquisto di un frullato proteico; una situazione ben diversa dalla classica pubblicità visualizzata sui social network, il suggerimento arriverebbe infatti da un dispositivo al quale abbiamo affidato il monitoraggio di diversi aspetti della nostra salute e del nostro benessere.

Quando un consiglio nutrizionale nasce dall’analisi dei dati biometrici, diventa importante capire se si tratti di un’indicazione realmente utile oppure di una raccomandazione orientata alla vendita di un prodotto.

Bisogna comunque considerare i limiti attuali della tecnologia, gli smartwatch e gli anelli intelligenti possono raccogliere numerose informazioni sull’organismo, ma non sono ancora in grado di stabilire con precisione se una persona assuma abbastanza magnesio o proteine attraverso la propria alimentazione.

Anche parametri come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), spesso utilizzati per valutare il recupero e lo stato generale dell’organismo, possono essere influenzati da moltissimi fattori. Un valore più basso del normale, per esempio, non rappresenta necessariamente un segnale di carenze nutrizionali.

Per il momento, Nestlé non ha annunciato partnership con produttori di smartwatch né piani per il lancio di un servizio di questo genere. Non risultano nemmeno progetti per un dispositivo indossabile proprietario, un’ipotesi che, allo stato attuale, non sembra rientrare nelle intenzioni dell’azienda.

L’ipotesi, quindi, è ancora lontana dal diventare una funzionalità concreta per i consumatori, resta però interessante osservare come i dati raccolti quotidianamente da smartwatch e smart ring possano attirare l’attenzione anche di aziende che, fino a oggi, si sono occupate principalmente di alimentazione; e se un domani il nostro orologio dovesse consigliarci cosa mangiare, sarà fondamentale sapere anche chi ha interesse a farci acquistare quel determinato prodotto.