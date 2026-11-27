COROS ha presentato il VERTIX 4, il nuovo orologio da spedizione, il primo del marchio con una torcia integrata. Il prezzo di listino è di 799 € e l’uscita è fissata per il 27 novembre sul sito coros.com, nelle colorazioni Black e Silver.

Schermo amoled, titanio e zaffiro

Il quadrante è un pannello amoled da 1,47 pollici, ossia circa 3,7 centimetri, protetto da vetro zaffiro, mentre la lunetta è in titanio. Le misure dichiarate sono 49,4 per 13,8 millimetri, contro i 50,3 per 16 del VERTIX 2S: il nuovo modello risulta quindi più sottile e leggero, con un peso di 68 grammi con il cinturino in nylon, due in meno rispetto al predecessore. Sale anche la memoria interna, che passa dai 32 GB del 2S a 64 GB.

Rispetto al pannello MIP del VERTIX 2S, lo schermo del nuovo arrivato si legge meglio in ogni condizione, anche con la luce del sole diretta. Il processore aggiornato rende più rapide la navigazione e il rendering delle mappe, mentre i pulsanti incassati evitano pressioni involontarie durante il cambio dei livelli.

L’autonomia dichiarata arriva a 105 ore di tracciamento GPS in modalità standard, 60 ore con il GPS a doppia frequenza e 30 giorni di utilizzo quotidiano. In una prova sul campo di cinque giorni, con lo schermo sempre acceso, la batteria ha coperto 48 ore di GPS multibanda e 10 giorni in modalità orologio.

“L’orologio da spedizione VERTIX rappresenta il punto più alto in termini di prestazioni e stile d’avventura”, ha dichiarato Lewis Wu, CEO di COROS. “Siamo orgogliosi di offrire a ogni esploratore uno strumento affidabile per le proprie imprese, con la certezza che la tecnologia li supporterà al meglio grazie a un’autonomia eccezionale, alla velocità di elaborazione delle mappe e alla precisione dei dati, il tutto racchiuso in un design perfetto anche per la vita di tutti i giorni, l’ufficio o gli eventi di networking”.

La torcia integrata e le funzioni da polso

La torcia è la novità più evidente: ha una temperatura colore di 5.700 K, un fascio luminoso di 90 gradi e un’intensità regolabile su tre livelli. Stando a quanto dichiara COROS, al livello più basso e con lo schermo spento l’accensione può durare fino a 100 ore.

Le chiamate dallo smartphone abbinato passano da un altoparlante e da due microfoni, gli stessi che gestiscono il controllo vocale e i Voice Pins. Per la musica è possibile caricare dei brani direttamente sull’orologio, mentre non esiste alcun collegamento con i servizi di streaming.

Prezzo, uscita e sport supportati

Con un listino di 799 €, il VERTIX 4 rafforza la gamma outdoor dell’azienda e prende il posto dei VERTIX 2 e VERTIX 2S, che costavano 699 €: il nuovo arrivato costa quindi 100 € in più. Nel Regno Unito il prezzo è di 699 sterline, negli Stati Uniti di 799 dollari. Per confronto, la nuova linea Garmin Fenix 9 parte da 999 dollari.

Presentato il 24 novembre da Irvine, in California, l’orologio sarà acquistabile dal 27 novembre su coros.com. Nella confezione si trovano due cinturini, uno in silicone e uno in nylon, con un sistema ad aggancio rapido per scambiarli a seconda dell’attività o dello stile.

Pensato per le spedizioni più estreme, il VERTIX 4 si adatta anche a ultra-maratone, trail running e gare su strada, e monitora discipline che vanno dallo sci alpinismo all’arrampicata. Ci sono modalità dedicate alla pesca e all’arrampicata, insieme alla compatibilità con il sensore d’acqua COROS HYDROP e con un accessorio a moschettone dedicato a chi arrampica e a chi pesca.