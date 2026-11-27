Huawei Watch D3 è ora presentato da Huawei come dispositivo medico con marcatura CE (organismo notificato n. 0197). Lo smartwatch che misura la pressione arteriosa con un airbag meccanico nel cinturino è arrivato in Italia il 29 settembre, come vi abbiamo raccontato nel pezzo di lancio, e lo abbiamo provato nella nostra recensione. All’epoca era ancora in attesa di certificazione, oggi Huawei lo ripropone in virtù della qualifica di dispositivo medico.

Cosa cambia

Le misurazioni e le notifiche del Watch D3 sono destinate agli usi e alle condizioni riportati nelle istruzioni del prodotto e hanno finalità informative: non sostituiscono una diagnosi, il giudizio del medico o decisioni terapeutiche. In presenza di valori inattesi o sintomi è necessario rivolgersi a un professionista sanitario, leggendo con attenzione avvertenze e istruzioni per l’uso.

Al Summit di Milano, di cui parliamo più sotto, è stato ricordato che il Consensus Statement 2026 della Società Europea dell’Ipertensione (ESH) riconosce l’importanza degli strumenti oscillometrici validati, mentre le stime basate su algoritmi ottici non sono ancora raccomandate dalle linee guida per la gestione clinica.

Le funzioni per la pressione arteriosa

Il Watch D3 usa un airbag meccanico, abbinato a un sensore e a un algoritmo di misurazione adattivo. Queste le funzioni indicate da Huawei:

Monitoraggio nelle 24 ore , anche durante il sonno. Secondo le linee guida pratiche della ESH, le misurazioni nelle 24 ore vanno fatte a intervalli di 15-30 minuti, con almeno il 70% di rilevazioni riuscite, cioè almeno 20 diurne e 7 notturne. Il D3 supporta questo monitoraggio. Di giorno gli intervalli si personalizzano e si può misurare in qualsiasi momento, di notte il gonfiaggio è automatico e pensato per ridurre rumore e disturbi del sonno.

, anche durante il sonno. Secondo le linee guida pratiche della ESH, le misurazioni nelle 24 ore vanno fatte a intervalli di 15-30 minuti, con almeno il 70% di rilevazioni riuscite, cioè almeno 20 diurne e 7 notturne. Il D3 supporta questo monitoraggio. Di giorno gli intervalli si personalizzano e si può misurare in qualsiasi momento, di notte il gonfiaggio è automatico e pensato per ridurre rumore e disturbi del sonno. Misurazione prima e dopo l’allenamento , con una funzione dedicata che fornisce informazioni sulla pressione prima dell’esercizio e sulle variazioni al termine dell’attività.

, con una funzione dedicata che fornisce informazioni sulla pressione prima dell’esercizio e sulle variazioni al termine dell’attività. Health Glance , un riepilogo con frequenza cardiaca, pressione arteriosa e SpO₂, e Health Insights , che mostra l’andamento dei valori nel tempo insieme a sonno e attività.

, un riepilogo con frequenza cardiaca, pressione arteriosa e SpO₂, e , che mostra l’andamento dei valori nel tempo insieme a sonno e attività. Health Community, che permette di visualizzare in un unico posto i dati dei familiari (Health Glance, pressione, frequenza cardiaca, SpO₂), previa autorizzazione dell’interessato. In base ai valori rilevati il dispositivo può inviare notifiche in tempo reale.

Nel punto più sottile, sensore escluso, il corpo è spesso 11,3 mm e pesa circa 40 g senza cinturino. Il cinturino da 25,5 mm con airbag, indica Huawei, mantiene il dispositivo confortevole anche di notte. Le finiture sono nero, bianco e sabbia.

Health Summit a Milano

Il 26 novembre, a Palazzo Serbelloni a Milano, si è svolto l’Health Summit “Una nuova era della salute: dal polso alla prevenzione”, organizzato con Huawei. Il tema è la prevenzione cardiovascolare e il contributo che i dispositivi indossabili possono dare al controllo della pressione. Ecco cosa ne esce.

Il problema : in Italia circa 16,6 milioni di adulti convivono con l’ipertensione, il 34% della popolazione adulta. Il 62% ha una diagnosi e il 54% è in trattamento, ma solo il 28% ha la pressione sotto controllo (dati OMS 2024).

: in Italia circa 16,6 milioni di adulti convivono con l’ipertensione, il 34% della popolazione adulta. Il 62% ha una diagnosi e il 54% è in trattamento, ma solo il 28% ha la pressione sotto controllo (dati OMS 2024). Il comportamento : secondo l’indagine Italian Heart Behavior Survey di AstraRicerche per Huawei, il 49,4% degli italiani ritiene importante controllare la pressione, ma solo il 33% lo fa. Chi non si misura cita il sentirsi bene, la dimenticanza o la mancanza di tempo. Oltre la metà di chi si controlla a casa non annota i valori e il 26,6% usa ancora i diari cartacei.

: secondo l’indagine Italian Heart Behavior Survey di AstraRicerche per Huawei, il 49,4% degli italiani ritiene importante controllare la pressione, ma solo il 33% lo fa. Chi non si misura cita il sentirsi bene, la dimenticanza o la mancanza di tempo. Oltre la metà di chi si controlla a casa non annota i valori e il 26,6% usa ancora i diari cartacei. Il messaggio : la pressione cambia nell’arco di giorno e notte, quindi una misura isolata può non dire tutto. Una maggiore continuità nelle rilevazioni può contribuire a individuare l’ipertensione mascherata o notturna e a fornire al medico informazioni più complete.

: la pressione cambia nell’arco di giorno e notte, quindi una misura isolata può non dire tutto. Una maggiore continuità nelle rilevazioni può contribuire a individuare l’ipertensione mascherata o notturna e a fornire al medico informazioni più complete. Lo studio pilota : un ospedale di Madrid ha monitorato per 24 ore 50 pazienti ipertesi con Watch D2 e con un dispositivo tradizionale. I valori medi al polso sono risultati leggermente inferiori e lo studio conferma l’importanza di prestare attenzione alle misurazioni notturne. Lo studio non è pubblicato e riguarda il D2, non il D3.

: un ospedale di Madrid ha monitorato per 24 ore 50 pazienti ipertesi con Watch D2 e con un dispositivo tradizionale. I valori medi al polso sono risultati leggermente inferiori e lo studio conferma l’importanza di prestare attenzione alle misurazioni notturne. Lo studio non è pubblicato e riguarda il D2, non il D3. Il telemonitoraggio : È stato presentato un nuovo progetto di telemonitoraggio della pressione con il Watch D3, sviluppato con HTN e una rete di farmacie, con l’obiettivo di sperimentare l’integrazione degli indossabili nell’assistenza territoriale. La farmacia viene indicata come presidio di prossimità per educare alla corretta misurazione e indirizzare al medico chi non si controlla. Accanto a questo c’è il roadshow Huawei, con dimostrazioni del Watch D3 e misurazioni.

: È stato presentato un nuovo progetto di telemonitoraggio della pressione con il Watch D3, sviluppato con HTN e una rete di farmacie, con l’obiettivo di sperimentare l’integrazione degli indossabili nell’assistenza territoriale. La farmacia viene indicata come presidio di prossimità per educare alla corretta misurazione e indirizzare al medico chi non si controlla. Accanto a questo c’è il roadshow Huawei, con dimostrazioni del Watch D3 e misurazioni. La ricerca: il progetto europeo Dorian Gray studierà il legame tra salute cardiovascolare e declino cognitivo negli anziani, con il trial clinico che partirà nel 2027.

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Prezzo e disponibilità

HUAWEI WATCH D3 è disponibile in Italia su Huawei Store e nei principali negozi di elettronica di consumo a 449€. Trovate tutti i dettagli sulla pagina ufficiale del prodotto.