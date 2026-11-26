Amazfit ha costruito parte della propria reputazione sulla linea T-Rex, orologi robusti da avventura proposti a prezzi molto più accessibili di quelli dei marchi storici del settore. Con il T-Rex Dual Solar l’azienda cambia registro: il prezzo sale a 649,90 euro, il più alto mai chiesto per uno smartwatch del marchio, e in cambio arriva una novità che nessun grande nome aveva ancora proposto, cioè un orologio con display AMOLED e doppia ricarica solare, con un pannello sul fronte e uno sul fondello. Titanio, zaffiro, GPS dual-band, mappe offline e un’autonomia che, nelle condizioni ideali dichiarate, arriva a 180 giorni: sulla carta è un orologio da spedizione.

Lo abbiamo indossato per più di tre settimane, usandolo soprattutto per escursioni su sentiero e per un paio di corse, per quanto ce lo ha consentito il clima piovoso degli ultimi giorni. È una premessa importante, perché novembre non è certo il mese ideale per mettere alla prova un orologio che promette di ricaricarsi con il sole. Proprio per questo, però, è anche il periodo giusto per capire che cosa resta quando il sole scarseggia.

Design e materiali, un orologio che non passa inosservato

Diciamolo subito: Amazfit T-Rex Dual Solar è un dispositivo impegnativo. Lo è anche per noi, che siamo abituati a orologi importanti. La cassa misura 51,4 millimetri di diametro e 16,9 millimetri di spessore, sensore cardiaco compreso, e pesa 69 grammi senza cinturino. Sono soprattutto lo spessore e il peso a renderlo difficile da nascondere: sotto il polsino di una camicia non ci sta, e con una felpa si fa comunque notare. Di giorno ci si abitua, mentre indossarlo di notte è al limite della sopportabilità, un aspetto di cui tenere conto se per voi il monitoraggio del sonno è una funzione importante.

I materiali sono quelli di un modello di fascia alta: lunetta in titanio di grado 5, quattro pulsanti in titanio, vetro zaffiro e fondello in vetro-ceramica e lega di titanio, che ospita il secondo pannello solare. La certificazione 10 ATM permette di usarlo in acqua e per immersioni ricreative e apnea fino a 50 metri, e l’orologio è progettato per funzionare fino a 30 gradi sotto zero. Dopo tre settimane di sentieri, rami e rocce, lo schermo non mostra il minimo segno: la resistenza è ottima. Ancora una volta, invece, è rivedibile il trattamento oleofobico, perché le impronte si accumulano in fretta e il vetro va pulito spesso.

Il display è un pannello AMOLED da 1,32 pollici con una luminosità di picco di 3.000 nit, e sotto la luce diretta si legge senza alcuna difficoltà. Il problema è un altro: attorno allo schermo, oltre alla tradizionale cornice, corre l’anello del primo pannello solare. Si nota, contribuisce a un aspetto piuttosto tozzo e soprattutto fa sembrare lo schermo molto piccolo rispetto alle dimensioni complessive dell’orologio. È il prezzo da pagare per la ricarica frontale, e in questa stagione è un prezzo che si fatica a giustificare, come vedremo tra poco.

Il doppio pannello solare alla prova di novembre

Il tratto distintivo dell’orologio è il sistema a due pannelli. Il primo è integrato nell’anello attorno al display e lavora mentre l’orologio è al polso. Il secondo si trova sul fondello, ha un’area attiva più che doppia e serve quando si toglie l’orologio e lo si orienta verso il sole. Amazfit ha aggiunto una modalità chiamata Solar Priority, pensata per la ricarica fuori dal polso, e un sistema di gestione dell’energia raccolta, con un widget nell’app che mostra separatamente il contributo di ciascun pannello.

I numeri dichiarati si basano su tre ore al giorno a 50.000 lux, l’equivalente di una giornata con qualche nuvola: in queste condizioni il pannello frontale porta l’autonomia tipica da 25 a 34 giorni, quello posteriore fino a 51, mentre i famosi 180 giorni riguardano la modalità di risparmio più spinta con ricarica continua dal fondello.

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La realtà di un autunno piovoso è diversa. Quando il polso è coperto da felpe e maglioni, il pannello frontale non ha una reale funzione e il suo contributo è minimo. Ci aspettiamo che le cose cambino in estate, con le maniche corte e molte più ore di luce, ma oggi è così. Il discorso migliora quando si usa l’orologio nel modo per cui il secondo pannello è stato pensato: lasciandolo al sole per un paio d’ore abbiamo recuperato circa il 10% di batteria. Non è affatto male, considerando che in questo periodo la luce solare è molto meno efficace. Durante queste sessioni non abbiamo notato alcun surriscaldamento anomalo, anche se per un giudizio definitivo su questo punto bisognerà aspettare i mesi caldi.

La conclusione è la stessa a cui arriva Amazfit, che lo scrive chiaramente: la ricarica solare non sostituisce quella tradizionale. È un rabbocco, utile per allungare i tempi quando si resta diversi giorni lontani da una presa, non il mezzo principale con cui caricherete l’orologio.

Autonomia e ricarica, la vera forza resta la batteria

Tolto il sole dall’equazione, resta una batteria da 660 mAh che fa molto bene il suo lavoro. Con la prima ricarica abbiamo raggiunto 15 giorni di utilizzo senza alcun contributo solare, con escursioni e GPS attivo comprese. Con la seconda, grazie anche a un paio di rabbocchi al sole, siamo arrivati a circa 10 giorni e secondo l’app ne restano altrettanti. È un risultato senza dubbio apprezzabile, che mette il T-Rex Dual Solar tra gli smartwatch con schermo AMOLED più longevi che abbiamo provato.

Per chi fa attività lunghe, Amazfit dichiara fino a 41 ore di GPS nella modalità più precisa e fino a 177 ore in quella di massimo risparmio. Non siamo arrivati a scaricarlo in una singola uscita, ma i consumi che abbiamo osservato nelle escursioni sono coerenti con questi valori.

Interessante il nuovo caricabatterie, di fatto piccolissimo, che si aggancia a lato del display e permette di ricaricare la batteria senza togliere l’orologio dal polso. Una soluzione curiosa ma, a conti fatti, poco pratica. Il vero limite è un altro: non è compatibile con gli altri smartwatch Amazfit, un peccato per chi ne possiede più di uno e sperava di viaggiare con una sola basetta di ricarica.

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GPS, mappe e sensori

È sui sentieri che il T-Rex Dual Solar dà il meglio. Il ricevitore GPS dual-band, che lavora con sei sistemi satellitari, si è dimostrato molto preciso anche in mezzo ai boschi, dove la copertura degli alberi mette in difficoltà tanti concorrenti. Ottimo anche il sistema di mappe offline: sentieri e strade bianche sperdute tra i boschi sono segnalati con precisione, e il profilo altimetrico a colori aiuta a capire al volo che cosa vi aspetta dopo la prossima curva. Per chi si muove da solo c’è poi la condivisione in tempo reale della posizione con familiari e amici.

I dati raccolti dai sensori, affidati al modulo BioTracker 6.0, sono in linea con quelli degli altri prodotti del marchio che abbiamo provato negli ultimi mesi: una certezza. Vale però la solita avvertenza: tutti i dati raccolti, dalla frequenza cardiaca al sonno, non hanno valenza medica ma solamente informativa. Per qualsiasi problema è sempre meglio rivolgersi a un medico per avere informazioni corrette.

Software, pagamenti e comandi

Il software è, come sempre, molto fluido e in tre settimane non ha mostrato alcuna criticità: nessun blocco, nessun rallentamento, nessuna sincronizzazione mancata. È uno dei punti su cui Amazfit è cresciuta di più negli ultimi anni e qui si conferma.

Comoda la possibilità di pagare dal polso con Zepp Pay, di cui vi abbiamo parlato nel nostro approfondimento: su un orologio pensato per le uscite all’aperto ha ancora più senso, perché permette di pagare in qualsiasi situazione anche dopo aver lasciato a casa portafogli e smartphone.

Molto bene la torcia integrata, con un pulsante dedicato per l’attivazione rapida, che al rientro da un’escursione quando fa buio presto si rivela più utile di quanto si potrebbe pensare. E molto bene i quattro pulsanti fisici, che consentono di usare l’orologio anche con i guanti, una situaiozne tipica nei mesi invernali: tutte le funzioni restano facilmente raggiungibili senza toccare lo schermo. Non si sente la mancanza di una corona, che con i guanti sarebbe stata più complicata da utilizzare.

In conclusione

Il T-Rex Dual Solar è un orologio per pochi, e non solo per il prezzo. È grande, pesante e di notte dà fastidio, e la novità che gli dà il nome va presa per quello che è: il pannello posteriore funziona e può fare la differenza in un trekking di più giorni, quello frontale in questa stagione è poco più di un elemento estetico che ruba spazio al display. Chi si aspetta un orologio che non si ricarica mai resterà deluso.

Detto questo, tolto il sole resta uno smartwatch outdoor eccellente: autonomia di due settimane abbondanti, GPS e mappe affidabili, materiali di prim’ordine, un software solido e tante funzioni davvero utili sul campo. Se passate molto tempo all’aperto, magari in zone e stagioni più generose di luce, è una proposta che oggi non ha equivalenti. Se cercate un orologio da tutti i giorni, nella stessa famiglia T-Rex ci sono alternative più leggere e molto meno costose.

Pro: Autonomia di oltre due settimane anche senza sole



Funzioni complete, con mappe offline, GPS preciso, torcia e pagamenti



Software fluido e affidabile Contro: Prezzo elevato



Peso e spessore, soprattutto di notte



Pannello solare frontale poco efficace

Voto finale: 8,3

Prezzo e disponibilità

Amazfit T-Rex Dual Solar è disponibile in Italia al prezzo di 649,90 euro, sullo store Amazfit e su Amazon, nella sola colorazione Basalt Black.