Fossil ha presentato una collezione di quattro orologi in edizione limitata realizzata insieme ai Marvel Studios e dedicata ad Avengers: Doomsday, il nuovo film degli Avengers che in Italia arriverà al cinema il 16 dicembre.

Ogni modello è ispirato a un personaggio diverso, cioè Dottor Destino, Thor, Gambit e Mister Fantastic, e riprende nella cassa e nel quadrante alcuni dettagli che lo rendono riconoscibile anche senza leggerne il nome. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come sono fatti i quattro orologi a tema Avengers

La collezione è stata svelata il 18 novembre e quel giorno è arrivata subito in vendita in Giappone, sullo store online di Fossil, dove gli iscritti alla newsletter hanno avuto un accesso anticipato, e nei negozi gestiti direttamente dall’azienda.

In seguito sono partite campagne di accesso anticipato anche in altri Paesi, come l’India, mentre per la disponibilità più ampia, sul sito di Fossil e in alcuni negozi selezionati, è stata indicata la data del 26 novembre. Secondo Melissa Lowenkron, responsabile del marchio di Fossil, l’obiettivo era che i fan riconoscessero ogni personaggio ancora prima di vederne il nome, usando “texture, luce e movimento” invece di affidarsi soltanto a simboli e colori.

Il modello dedicato a Dottor Destino (LE1256SET) ha una cassa in acciaio inossidabile da 44 mm con una ghiera superiore che ricorda una catena e alcune finiture a forma di rivetto. Il quadrante verde imita le placche di un’armatura, con simboli della Latveria, il Paese immaginario su cui regna il personaggio, e caratteri runici, mentre il simbolo della Latveria posizionato alle ore 6 nasconde la lancetta dei secondi. Il cinturino è in pelle verde con una maglia metallica rivettata.

Anche quello di Thor (LE1257SET) misura 44 mm, almeno secondo le schede dei negozi regionali di Fossil, e ha una cassa in acciaio con una finitura invecchiata, una ghiera superiore con un intreccio di ispirazione nordica e i fianchi “crepati”, ispirati al martello Mjolnir ricostruito. Il quadrante ha una superficie lavorata con una retroilluminazione elettroluminescente blu ed è circondato da un anello concavo con l’iscrizione runica del martello, e il cinturino è in pelle marrone.

Il modello di Gambit (LE1258SET) ha una cassa da 44 mm in acciaio con placcatura canna di fucile e il logo degli X-Men inciso sulla corona. Il quadrante viola è composto da più strati, con indici che riprendono le carte da gioco e il bastone del personaggio, e secondo Fossil il movimento con rotore e la luminescenza rosa creano un effetto rotante con un semplice movimento del polso, che richiama il modo in cui Gambit lancia le carte. Il cinturino è in pelle marrone imbottita da 22 mm, con fibbia ad ardiglione.

Il più grande dei quattro è quello di Mister Fantastic (LE1259SET), che arriva a 46 mm, con una cassa in acciaio sabbiato, pulsanti neri e un quadrante blu a coste con il simbolo del “4” dei Fantastici Quattro. È anche l’unico con un movimento analogico-digitale, che grazie a un piccolo display alle ore 6 aggiunge sveglia, cronografo, data e doppio fuso orario, mentre la lavorazione a coste prosegue anche sul cinturino in silicone blu.

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Sul fondello di ogni orologio sono incisi il logo del film, un’illustrazione del personaggio e il numero dell’edizione limitata, anche se Fossil non ha detto quanti esemplari verranno prodotti.

Ogni modello arriva in una scatola da esposizione ispirata a Dottor Destino, con un certificato di autenticità che raffigura tutti e quattro i personaggi e una spilla da collezione. Secondo le schede dello store indiano di Fossil, tutti hanno un vetro minerale, un’impermeabilità di 5 ATM, cinturini da 22 mm e due anni di garanzia.

Prezzo e disponibilità

Negli Stati Uniti tutti e quattro gli orologi costano 325 dollari, leggermente meno dei 330 dollari indicati nei primi annunci, mentre in Europa, IVA inclusa, il prezzo è di 329 sterline nel Regno Unito, 359 franchi in Svizzera e 369 euro negli store dell’eurozona, come quelli di Belgio e Paesi Bassi.

Negli store del Regno Unito, dell’eurozona e della Svizzera, inoltre, gli orologi sono esclusi da tutte le promozioni, quindi non saranno scontati durante il Black Friday. Negli altri mercati costano 525 dollari canadesi in Canada, 639 dollari australiani in Australia, 53.350 yen in Giappone e 26.995 rupie in India, mentre Fossil non ha uno store in Sudafrica, quindi i collezionisti del Paese dovranno importarli pagando dazi e IVA.

Come ha fatto notare qualcuno, a questo prezzo si pagano soprattutto la licenza Marvel, la lavorazione della cassa, la confezione da collezione e gli effetti dei quadranti, più che le caratteristiche tecniche, visto che il vetro minerale e l’impermeabilità a 5 ATM sono inferiori al vetro zaffiro e ai 100 metri di molti orologi giapponesi di fascia simile.

Per fare un confronto, anche Citizen ha realizzato un orologio dedicato al Dottor Destino per il film, che costa 495 dollari e ha una cassa da 43 mm con movimento Eco-Drive, alimentato dalla luce.

La collezione, infine, arriva in un momento positivo per Fossil Group, che nel terzo trimestre del 2026 ha registrato un utile operativo di 25,3 milioni di dollari, contro una perdita di 21,7 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente, con le vendite di orologi tradizionali cresciute del 6,4% a cambi costanti.