Mancano ormai sempre meno mesi all’uscita nei cinema di tutto il mondo di Avengers: Doomsday, il nuovo attesissimo capitolo della celebre serie Marvel, previsto in uscita a dicembre: un mese che si prospetta decisamente ricco, dal punto di vista delle produzioni cinematografiche. Nel frattempo, dopo settimane di rumor e indiscrezioni, è stato pubblicato il primo trailer del film con doppiaggio in italiano: scopriamone insieme tutti i dettagli.
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Avengers: Doomsday: i dettagli del primo trailer
A pochi giorni dalla presentazione prevista al San Diego Comicon (una delle più grandi fiere di comics al mondo), ecco che Marvel ha pubblicato il trailer (con doppiaggio italiano, curato in primis da Angelo Maggi) dell’attesissimo Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo della serie cinematografica che raduna ormai da più di 10 anni i principali supereroi del Marvel Cinematic Universe.
Com’era lecito aspettarci, il Dottor Destino (interpretato per l’occasione da Robert Downey Jr.) riveste i panni di protagonista assoluto del trailer in questione. A questo si aggiunge poi Thor (interpretato da Chris Hemsworth, ovviamente), seguito subito dopo dagli X-Men e gli Avengers, in quello che sembra essere a tutti gli effetti uno scontro tra le parti.
Vi ricordiamo infine che Avengers: Doomsday sarà disponibile nei cinema di tutta Italia a partire dal prossimo 16 dicembre, ovvero lo stesso giorno di debutto di Dune 3, il nuovo capitolo conclusivo della saga fantascientifica diretta dal regista Denis Villeneuve.
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