Il Black Friday dello store ufficiale LEGO è partito e la pagina degli sconti conta, al momento, 154 prodotti in offerta tra set, accessori e abbigliamento. Abbiamo passato in rassegna l’elenco e raccolto qui tutti i set in sconto, divisi per tema e con prezzo di listino e prezzo scontato, così potete trovare subito quello che vi interessa.
Il pezzo forte è il grande Millennium Falcon da 7541 pezzi, che scende sotto i 600 euro. Intorno a lui ci sono quasi cento set per ogni età e budget, dai pochi euro delle serie più piccole ai modelli da collezione. La maggior parte delle offerte vale dal 27 al 30 novembre, altre sono in corso già da settembre e ottobre: le date sono indicate nel paragrafo finale.
Millennium Falcon, il pezzo forte del Black Friday
|Millennium Falcon™ (75192)
594,99€ invece di 849,99€ (-30%)
Età 16+, 7541 pezzi.
Il set 75192 è il grande Millennium Falcon da 7541 pezzi, con un’età consigliata di 16 anni e oltre. Per il Black Friday lo store ufficiale lo porta da 849,99€ a 594,99€, uno sconto di 255€ valido dal 27 al 30 novembre o fino a esaurimento scorte. Sulla scheda compare anche l’indicazione “Presto fuori catalogo”, un motivo in più per non rimandare la decisione.
C’è però un’avvertenza importante: al momento della nostra rilevazione la scheda del Falcon riportava lo stato Esaurito, quindi conviene controllare la pagina del prodotto per verificare se LEGO ha deciso di rimpinguare le scorte. La stessa scheda ricorda i due omaggi con l’acquisto in corso fino al 29 novembre: il Jukebox retrò per chi spende più di 250€ e il Globo di neve invernale per chi supera i 170€.
Chi cerca un modello più piccolo dello stesso veicolo può guardare al Millennium Falcon 75375, da 921 pezzi, che resta a 84,99€ e non rientra negli sconti.
Star Wars
Oltre al Falcon, la galassia lontana lontana porta in saldo diversi set: dai modelli per collezionisti come il Galeone a vela di Jabba e il TIE Interceptor ai set più piccoli per chi vuole iniziare.
|Battle Droid™ con STAP
90,99€ invece di 129,99€ (-30%)
Età 12+, 1088 pezzi.
|Droide astromeccanico Chopper (C1-10P)™
76,99€ invece di 109,99€ (-30%)
Età 10+, 1039 pezzi.
|Shuttle di comando di Kylo Ren
48,99€ invece di 69,99€ (-30%)
Età 18+, 386 pezzi.
|Snowspeeder™ Force Burner
34,99€ invece di 49,99€ (-30%)
Età 7+, 349 pezzi.
|Microfighter Jedi Starfighter di Plo Koon
10,49€ invece di 14,99€ (-30%)
Età 6+, 89 pezzi.
|Luke Skywalker (pilota ribelle)
9,09€ invece di 12,99€ (-30%)
Età 10+, 138 pezzi.
|Galeone a vela di Jabba
399,99€ invece di 499,99€ (-20%)
Età 18+, 3943 pezzi.
|TIE Interceptor™
183,99€ invece di 229,99€ (-20%)
Età 18+, 1931 pezzi.
|Grogu™ (apprendista mandaloriano)
103,99€ invece di 129,99€ (-20%)
Età 10+, 1200 pezzi.
|Astronave Anzellan
59,99€ invece di 74,99€ (-20%)
Età 9+, 701 pezzi.
|Resa dei conti con il Droide sentinella al Palazzo di Jabba
39,99€ invece di 49,99€ (-20%)
Età 9+, 415 pezzi.
Per adulti e collezionisti
Qui trovate i set più grandi e scenografici, quasi tutti per 18 anni e oltre: dal Museo di Storia Naturale al Battello a vapore fluviale, fino a fiori e piante da costruire.
|Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
153,99€ invece di 219,99€ (-30%)
Età 18+, 2025 pezzi.
|Nave Portacontainer Maersk Dual-Fuel
104,99€ invece di 149,99€ (-30%)
Età 12+, 1516 pezzi. Disponibile su ordinazione.
|Composizione floreale
76,99€ invece di 109,99€ (-30%)
Età 18+, 1161 pezzi.
|Fotocamera Polaroid OneStep SX-70
55,99€ invece di 79,99€ (-30%)
Età 18+, 516 pezzi.
|Macchina volante di Leonardo da Vinci
41,99€ invece di 59,99€ (-30%)
Età 18+, 493 pezzi.
|Elefantino tra le stelle
20,99€ invece di 29,99€ (-30%)
Età 18+, 402 pezzi.
|Battello a vapore fluviale
263,99€ invece di 329,99€ (-20%)
Età 18+, 4090 pezzi.
|Museo di Storia Naturale
239,99€ invece di 299,99€ (-20%)
Età 18+, 4014 pezzi.
|Ford Model T
103,99€ invece di 129,99€ (-20%)
Età 18+, 1060 pezzi.
|Maniero della Sindaca
87,99€ invece di 109,99€ (-20%)
Età 18+, 1420 pezzi.
|Spatifillo
47,99€ invece di 59,99€ (-20%)
Età 18+, 474 pezzi.
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Cultura pop, musica e sport
I Simpson, Stranger Things, Transformers, la musica di Olivia Rodrigo e il calcio con Messi: la sezione per chi cerca un regalo legato a una passione.
|Lionel Messi – Celebrazione
125,99€ invece di 179,99€ (-30%)
Età 14+, 1427 pezzi.
|Grande minifigure di pilota da corsa
41,99€ invece di 59,99€ (-30%)
Età 10+, 694 pezzi.
|Personaggi di Undici, Max, Demogorgone e Holly
27,99€ invece di 39,99€ (-30%)
Età 10+, 584 pezzi.
|Personaggi di Mike, Dustin, Lucas e Will
27,99€ invece di 39,99€ (-30%)
Età 10+, 542 pezzi.
|Titti
24,49€ invece di 34,99€ (-30%)
Età 12+, 412 pezzi.
|Maglia della squadra nazionale di calcio USA 2026
17,49€ invece di 24,99€ (-30%)
Età 10+, 167 pezzi.
|Robot e veicolo Megatron
17,49€ invece di 24,99€ (-30%)
Età 10+, 224 pezzi.
|Robot e veicolo Optimus Prime
17,49€ invece di 24,99€ (-30%)
Età 10+, 237 pezzi.
|Serie Shrek
2,79€ invece di 3,99€ (-30%)
Età 6+, 7 pezzi.
|The Simpsons™: Krusty Burger
159,99€ invece di 199,99€ (-20%)
Età 18+, 1635 pezzi.
|La valigetta segreta di Olivia Rodrigo
63,99€ invece di 79,99€ (-20%)
Età 10+, 1085 pezzi.
|Nike Slam Dunk
55,99€ invece di 69,99€ (-20%)
Età 10+, 809 pezzi.
|La mezzaluna del concerto di Olivia Rodrigo
39,99€ invece di 49,99€ (-20%)
Età 14+, 670 pezzi.
Disney, Harry Potter e Marvel
Personaggi e ambientazioni dei film in sconto, con tanti set sotto i 70 euro adatti anche a un regalo di Natale.
|Il barcone dei Kakamora
59,99€ invece di 99,99€ (-40%)
Età 7+, 572 pezzi.
|Casa sulla spiaggia di Lilo e Stitch
62,99€ invece di 89,99€ (-30%)
Età 9+, 834 pezzi.
|Ford Anglia™ volante incantata
55,99€ invece di 79,99€ (-30%)
Età 14+, 868 pezzi.
|Abiti di Malefica e Crudelia De Mon
48,99€ invece di 69,99€ (-30%)
Età 9+, 524 pezzi.
|Famiglia di Thestral
48,99€ invece di 69,99€ (-30%)
Età 10+, 548 pezzi.
|Castello di Hogwarts: lezione di erbologia
34,99€ invece di 49,99€ (-30%)
Età 8+, 390 pezzi.
|Mini-Belle e Mini-Tiana con Castello
27,99€ invece di 39,99€ (-30%)
Età 5+, 358 pezzi.
|Personaggi di Luna Lovegood™ e di Thestral
17,49€ invece di 24,99€ (-30%)
Età 10+, 292 pezzi.
|Stitch
9,09€ invece di 12,99€ (-30%)
Età 10+, 152 pezzi.
|Mini-Anna e Mini-Elsa
6,99€ invece di 9,99€ (-30%)
Età 5+, 65 pezzi.
|I Fantastici Quattro H.E.R.B.I.E.
55,99€ invece di 69,99€ (-20%)
Età 10+, 747 pezzi.
Videogiochi e Minecraft
Mario Kart, Animal Crossing, Minecraft e altri mondi nati sullo schermo, con sconti che arrivano fino al 40%.
|Mario Kart™ – Wario e Re Boo
29,99€ invece di 49,99€ (-40%)
Età 8+, 512 pezzi.
|Mario Kart™ – Castello di Bowser
69,99€ invece di 99,99€ (-30%)
Età 9+, 1068 pezzi.
|Klombo
69,99€ invece di 99,99€ (-30%)
Età 10+, 1084 pezzi. Disponibile su ordinazione.
|Attacco al villaggio del Ghast-pallone
48,99€ invece di 69,99€ (-30%)
Età 10+, 555 pezzi.
|Le case pappagallo
48,99€ invece di 69,99€ (-30%)
Età 8+, 535 pezzi. Disponibile su ordinazione.
|Ristorante di Durrr Burger
41,99€ invece di 59,99€ (-30%)
Età 10+, 546 pezzi.
|Mario Kart™ – All’inseguimento della Pianta Piranha potenziata
34,99€ invece di 49,99€ (-30%)
Età 8+, 588 pezzi.
|Magione della foresta: ring di combattimento
34,99€ invece di 49,99€ (-30%)
Età 10+, 491 pezzi. Disponibile su ordinazione.
|Aloy e Varl contro Arcapode e Secodonte
31,49€ invece di 44,99€ (-30%)
Età 9+, 768 pezzi.
|La sartoria delle Sorelle Ago e Filo
27,99€ invece di 39,99€ (-30%)
Età 6+, 322 pezzi.
|La roulotte e il negozio di giardinaggio di Florindo
20,99€ invece di 29,99€ (-30%)
Età 7+, 263 pezzi.
|La casetta di Dora
13,99€ invece di 19,99€ (-30%)
Età 6+, 149 pezzi.
|Campo di Bananita e Starter
13,99€ invece di 19,99€ (-30%)
Età 7+, 250 pezzi.
|Osservando le stelle con Celeste
6,99€ invece di 9,99€ (-30%)
Età 6+, 78 pezzi.
|Una giornata all’aria aperta per Mirco e Marco
47,99€ invece di 59,99€ (-20%)
Età 10+, 513 pezzi.
Auto, veicoli e Technic
Auto sportive, mezzi spaziali e piccoli veicoli, dai set da pochi euro al rover lunare scontato di 40€.
|Veicolo spaziale rover lunare Lunar Outpost™
59,99€ invece di 99,99€ (-40%)
Età 10+, 1082 pezzi.
|Auto da corsa Audi Revolut F1® Team R26
19,59€ invece di 27,99€ (-30%)
Età 10+, 216 pezzi.
|Pull-back Monster Jam™ DIGatron™
19,59€ invece di 27,99€ (-30%)
Età 7+, 218 pezzi.
|Veicoli – Autopompa
6,99€ invece di 9,99€ (-30%)
Età 5+, 67 pezzi.
|Serie 1 Macchine potenti
3,49€ invece di 4,99€ (-30%)
Età 7+, 44 pezzi.
|Auto sportiva Dodge Viper GTS-R
51,99€ invece di 64,99€ (-20%)
Età 10+, 805 pezzi.
Fantasy e avventura
Draghi, mech, sottomarini e navi pirata: i set in sconto per ragazzi che amano avventure e battaglie.
|Sottomarino-squalo Nightmare
83,99€ invece di 139,99€ (-40%)
Età 9+, 1413 pezzi.
|Il camion della vernice spray di Mateo
59,99€ invece di 99,99€ (-40%)
Età 9+, 929 pezzi.
|Jet-Dinosauro
59,99€ invece di 99,99€ (-40%)
Età 9+, 1007 pezzi.
|Sottomarino coccodrillo
41,99€ invece di 69,99€ (-40%)
Età 8+, 1107 pezzi.
|Il camaleonte di fuoco di Mateo
29,99€ invece di 49,99€ (-40%)
Età 7+, 443 pezzi.
|Drago-guardiano
104,99€ invece di 149,99€ (-30%)
Età 14+, 1650 pezzi.
|Mech Cavaliere del Fuoco
83,99€ invece di 119,99€ (-30%)
Età 14+, 996 pezzi.
|Tempio dello Spinjitzu Ninja
27,99€ invece di 39,99€ (-30%)
Età 4+, 158 pezzi.
|Il gufo del tempo di Zoey
20,99€ invece di 29,99€ (-30%)
Età 8+, 359 pezzi.
|La nave pirata Going Merry
103,99€ invece di 129,99€ (-20%)
Età 10+, 1376 pezzi.
|Battaglia al Castello di Drum
79,99€ invece di 99,99€ (-20%)
Età 9+, 1038 pezzi.
|Resa dei conti con Capitano Smoker
47,99€ invece di 59,99€ (-20%)
Età 9+, 547 pezzi.
Per i più piccoli e giochi creativi
Set più semplici e colorati, pensati per le età più basse, insieme a qualche proposta creativa per i più grandi.
|Il giardino e la serra di Nonno Pig
47,99€ invece di 79,99€ (-40%)
Età 2+, 102 pezzi.
|Avventura sul catamarano
44,99€ invece di 74,99€ (-40%)
Età 8+, 685 pezzi.
|Gioco al castello con Salterello
23,99€ invece di 39,99€ (-40%)
Età 3+, 47 pezzi.
|Parco giochi al coperto
41,99€ invece di 59,99€ (-30%)
Età 7+, 668 pezzi.
|Animali selvatici: maestoso rinoceronte con uccelli
41,99€ invece di 59,99€ (-30%)
Età 9+, 780 pezzi.
|Animali su ruote 3 in 1
24,49€ invece di 34,99€ (-30%)
Età 2+, 58 pezzi.
|Il forno dei biscottini per cani
20,99€ invece di 29,99€ (-30%)
Età 6+, 278 pezzi.
|Giardino e fiori creativi
13,99€ invece di 19,99€ (-30%)
Età 2+, 45 pezzi.
|Il parco giochi dei cuccioli
6,99€ invece di 9,99€ (-30%)
Età 4+, 66 pezzi.
|Borsetta alla Moda Portaoggetti
23,99€ invece di 29,99€ (-20%)
Età 8+, 272 pezzi.
Altri set e idee regalo
Tutto il resto dell’elenco, dai set stagionali ai personaggi da collezione, ai set dedicati al braille.
|Fuochi d’artificio della Fortuna
47,99€ invece di 79,99€ (-40%)
Età 9+, 1039 pezzi.
|Scopri il braille – Alfabeto italiano
62,99€ invece di 89,99€ (-30%)
Età 6+, 287 pezzi.
|Scopri il braille – Alfabeto inglese
62,99€ invece di 89,99€ (-30%)
Età 6+, 287 pezzi.
|Scopri il braille – Alfabeto francese
62,99€ invece di 89,99€ (-30%)
Età 6+, 287 pezzi.
|Scopri il braille – Alfabeto spagnolo
62,99€ invece di 89,99€ (-30%)
Età 6+, 287 pezzi.
|Fossili di dinosauro: teschio di Triceratopo
31,49€ invece di 44,99€ (-30%)
Età 9+, 468 pezzi.
|Decorazione da tavolo natalizia
27,99€ invece di 39,99€ (-30%)
Età 12+, 433 pezzi.
|Personaggi di Deriva e Corvo
17,49€ invece di 24,99€ (-30%)
Età 10+, 280 pezzi.
|Numeri del compleanno
13,99€ invece di 19,99€ (-30%)
Età 6+, 281 pezzi. Disponibile su ordinazione.
|Coniglietto pasquale e caccia alle uova
9,09€ invece di 12,99€ (-30%)
Età 8+, 140 pezzi.
Prezzo e disponibilità
Prezzi e sconti sono stati rilevati sullo store ufficiale LEGO il 27 novembre 2026. I set con il badge Sconto sono in offerta dal 27 al 30 novembre o fino a esaurimento scorte, quelli con il badge Liquidazione restano in offerta fino a esaurimento scorte e alcuni lo sono già dal 1 settembre, dal 1 ottobre o dal 20 ottobre. Alcuni set, indicati nell’elenco, sono disponibili su ordinazione. Prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso, quindi vi invitiamo a controllare sempre la scheda prima di acquistare.
Lo stesso elenco comprende anche accessori e abbigliamento non inclusi qui, come la collezione Nike x LEGO, i portachiavi, i bag tag e il calendario 2026. Sono attivi inoltre gli omaggi con l’acquisto, tra cui il Logo e impronta di Godzilla fino al 30 novembre con il set Godzilla. Trovate tutto sulla pagina Sconti LEGO.
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