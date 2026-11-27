Il Black Friday dello store ufficiale LEGO è partito e la pagina degli sconti conta, al momento, 154 prodotti in offerta tra set, accessori e abbigliamento. Abbiamo passato in rassegna l’elenco e raccolto qui tutti i set in sconto, divisi per tema e con prezzo di listino e prezzo scontato, così potete trovare subito quello che vi interessa.

Il pezzo forte è il grande Millennium Falcon da 7541 pezzi, che scende sotto i 600 euro. Intorno a lui ci sono quasi cento set per ogni età e budget, dai pochi euro delle serie più piccole ai modelli da collezione. La maggior parte delle offerte vale dal 27 al 30 novembre, altre sono in corso già da settembre e ottobre: le date sono indicate nel paragrafo finale.

Millennium Falcon, il pezzo forte del Black Friday

Il set 75192 è il grande Millennium Falcon da 7541 pezzi, con un’età consigliata di 16 anni e oltre. Per il Black Friday lo store ufficiale lo porta da 849,99€ a 594,99€, uno sconto di 255€ valido dal 27 al 30 novembre o fino a esaurimento scorte. Sulla scheda compare anche l’indicazione “Presto fuori catalogo”, un motivo in più per non rimandare la decisione.

C’è però un’avvertenza importante: al momento della nostra rilevazione la scheda del Falcon riportava lo stato Esaurito, quindi conviene controllare la pagina del prodotto per verificare se LEGO ha deciso di rimpinguare le scorte. La stessa scheda ricorda i due omaggi con l’acquisto in corso fino al 29 novembre: il Jukebox retrò per chi spende più di 250€ e il Globo di neve invernale per chi supera i 170€.

Chi cerca un modello più piccolo dello stesso veicolo può guardare al Millennium Falcon 75375, da 921 pezzi, che resta a 84,99€ e non rientra negli sconti.

Star Wars

Oltre al Falcon, la galassia lontana lontana porta in saldo diversi set: dai modelli per collezionisti come il Galeone a vela di Jabba e il TIE Interceptor ai set più piccoli per chi vuole iniziare.

Per adulti e collezionisti

Qui trovate i set più grandi e scenografici, quasi tutti per 18 anni e oltre: dal Museo di Storia Naturale al Battello a vapore fluviale, fino a fiori e piante da costruire.

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Cultura pop, musica e sport

I Simpson, Stranger Things, Transformers, la musica di Olivia Rodrigo e il calcio con Messi: la sezione per chi cerca un regalo legato a una passione.

Disney, Harry Potter e Marvel

Personaggi e ambientazioni dei film in sconto, con tanti set sotto i 70 euro adatti anche a un regalo di Natale.

Videogiochi e Minecraft

Mario Kart, Animal Crossing, Minecraft e altri mondi nati sullo schermo, con sconti che arrivano fino al 40%.

Auto, veicoli e Technic

Auto sportive, mezzi spaziali e piccoli veicoli, dai set da pochi euro al rover lunare scontato di 40€.

Fantasy e avventura

Draghi, mech, sottomarini e navi pirata: i set in sconto per ragazzi che amano avventure e battaglie.

Per i più piccoli e giochi creativi

Set più semplici e colorati, pensati per le età più basse, insieme a qualche proposta creativa per i più grandi.

Altri set e idee regalo

Tutto il resto dell’elenco, dai set stagionali ai personaggi da collezione, ai set dedicati al braille.

Prezzo e disponibilità

Prezzi e sconti sono stati rilevati sullo store ufficiale LEGO il 27 novembre 2026. I set con il badge Sconto sono in offerta dal 27 al 30 novembre o fino a esaurimento scorte, quelli con il badge Liquidazione restano in offerta fino a esaurimento scorte e alcuni lo sono già dal 1 settembre, dal 1 ottobre o dal 20 ottobre. Alcuni set, indicati nell’elenco, sono disponibili su ordinazione. Prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso, quindi vi invitiamo a controllare sempre la scheda prima di acquistare.

Lo stesso elenco comprende anche accessori e abbigliamento non inclusi qui, come la collezione Nike x LEGO, i portachiavi, i bag tag e il calendario 2026. Sono attivi inoltre gli omaggi con l’acquisto, tra cui il Logo e impronta di Godzilla fino al 30 novembre con il set Godzilla. Trovate tutto sulla pagina Sconti LEGO.

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