Il Black Friday porta su Amazon una selezione di smartwatch Amazfit pensata per chi vuole uno sportwatch di qualità a un prezzo più basso. Le offerte coprono quattro modelli di fasce diverse, dal running quotidiano all’outdoor più impegnativo, fino al trail e all’ultra running.

Gli sconti vanno dal 25% al 40%, con un risparmio massimo di 160 euro e prezzi promozionali che partono da 125 euro. La selezione si rivolge sia a chi cerca un fitness tracker completo per iniziare ad allenarsi con metodo, sia a chi vuole un dispositivo top di gamma con mappe offline, GPS dual-band e grande autonomia.

Sconti fino al 40% sugli smartwatch Amazfit

Amazfit Active 3 Premium

Smartwatch sportivo pensato per runner e per chi si allena con regolarità, con cassa rotonda da 45 mm in acciaio inox e display AMOLED da 1,32″ con vetro zaffiro, fino a 3.000 nit di luminosità. Integra GPS, NFC per i pagamenti contactless, 4 GB di memoria, oltre 170 modalità sportive e funzioni di corsa avanzate come Zepp Coach, soglia del lattato e potenza di corsa. L’autonomia arriva fino a 12 giorni, la resistenza all’acqua è di 5 ATM. Compatibile con Android e iPhone, si collega a Strava e TrainingPeaks. È il modello più accessibile della selezione.

Disponibile in offerta a 125€ invece di 169,90€ su Amazon

Amazfit Balance 3

Proposta di fascia medio-alta orientata a hybrid training e recupero, con display OLED da 1,5″ protetto da vetro zaffiro e cassa in acciaio inox. Offre 64 GB di storage, GPS dual-band con fino a 41 ore in modalità Precisione, NFC, altoparlante e microfono. L’autonomia dichiarata raggiunge i 21 giorni e la certificazione 10 ATM la rende adatta anche al nuoto in acque libere. Include l’Hybrid Training System, gli strumenti ufficiali per HYROX e oltre 180 modalità sportive: la scelta più completa per chi unisce corsa, forza e controllo del recupero.

Disponibile in offerta a 247€ invece di 369€ su Amazon

Amazfit T-Rex 3 Pro

Smartwatch rugged per l’outdoor, nella taglia da 44 mm con display AMOLED da 1,32″ e vetro zaffiro. Ghiera e pulsanti sono in titanio Grade 5, con certificazione militare MIL-STD-810H e resistenza 10 ATM, valida anche per apnea e scuba fino a 45 m. Dotato di torcia LED integrata, GPS dual-band con mappe offline, NFC e 180 modalità sportive, offre fino a 17 giorni di autonomia (26 ore con GPS accurato). Rispetto agli altri modelli è il più adatto a escursioni, trekking e attività in condizioni difficili.

Disponibile in offerta a 239€ invece di 399€ su Amazon

Amazfit Cheetah 2 Ultra

Top di gamma per trail running e multisport, con cassa da 47 mm in titanio Grade 5 e display AMOLED da 1,5″ con vetro zaffiro fino a 3.000 nit. Spiccano 64 GB per le mappe a colori offline, il GPS dual-band con sei sistemi satellitari, la torcia integrata rossa e bianca, l’NFC e oltre 180 modalità sportive, con HYROX e analisi di dislivello e carico. L’autonomia arriva a 30 giorni in uso tipico e a 60 ore con GPS accurato, mentre la resistenza all’acqua è di 5 ATM. È il modello più premium e longevo della selezione.

Disponibile in offerta a 449,92€ invece di 599,90€ su Amazon

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