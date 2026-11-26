Il Black Friday entra nel vivo e CORSAIR si prepara ad affrontare uno dei periodi più interessanti dell’anno per chi sta pensando di aggiornare la propria postazione da gaming. Il produttore ha infatti avviato una serie di promozioni che coinvolgono soprattutto tastiere, mouse, cuffie e mouse pad, con ribassi che arrivano fino al 50% rispetto ai prezzi di listino.

Tra le proposte più interessanti troviamo periferiche piuttosto recenti e soluzioni pensate per esigenze differenti, dalla digitazione e dal gaming competitivo fino a chi cerca una configurazione completa per giocare e lavorare. Spiccano, in particolare, la tastiera GALLEON 100 SD, la NOVABLADE PRO Wireless e il mouse SABRE v2 PRO Ultralight, ma non mancano alternative più accessibili come la CLIPPER PRO MINI 60 e il mouse M55 Wired.

Le offerte sono disponibili sullo store ufficiale CORSAIR e seguono calendari differenti; alcune terminano il 30 novembre, mentre altre proseguono fino al 24 dicembre. Vediamo quindi quali sono le periferiche coinvolte e quali ulteriori promozioni accompagneranno il Black Friday.

Black Friday CORSAIR: le offerte su tastiere, mouse e cuffie gaming

Partiamo dalle tastiere, una delle categorie più interessanti della campagna. La proposta di punta è rappresentata dalla GALLEON 100 SD, che passa da 349,99 a 279,99 euro, con uno sconto del 20%. Si tratta di una delle soluzioni più particolari della gamma, pensata per chi vuole integrare nella propria postazione una tastiera evoluta e dotata di funzionalità aggiuntive.

Chi cerca una soluzione wireless può invece guardare alla NOVABLADE PRO Wireless, proposta a 169,99 euro anziché 249,99 euro, con un risparmio del 32%. Scende del 30% anche la CLIPPER PRO MINI 60, tastiera compatta che viene proposta a 69,99 euro rispetto ai precedenti 99,99 euro; se mirate a un formato più tradizionale potreste valutare la VANGUARD 96 Wireless, disponibile a 169,99 euro con uno sconto del 26% sul prezzo di listino di 229,99 euro.

Si segnala che le offerte GALLEON 100 SD e VANGUARD 96 Wireless sono previste dal 16 al 30 novembre, mentre NOVABLADE PRO Wireless e CLIPPER PRO MINI 60 rimangono in promozione fino al 24 dicembre.

Ecco il riepilogo delle promozioni:

Passando ai mouse, il ribasso più consistente riguarda il SABRE v2 PRO Ultralight, che scende da 109,99 a 64,99 euro, con uno sconto del 41%; una proposta interessante soprattutto per chi cerca un mouse leggero e orientato al gaming competitivo, dove precisione e rapidità nei movimenti possono fare la differenza. Per chi necessita invece di un maggior numero di pulsanti programmabili, troviamo lo SCIMITAR ELITE WIRELESS SE, disponibile a 99,99 euro anziché 149,99 euro.

Il risparmio è del 33% e rappresenta una possibilità da considerare soprattutto per chi gioca a MMO e titoli che richiedono numerose assegnazioni personalizzate. Non mancano poi due alternative più economiche: il CORSAIR M55 Wired, che passa da 39,99 a 24,99 euro, e l’M65 ULTRA RGB, proposto a 49,99 euro contro i precedenti 79,99 euro; entrambi beneficiano di uno sconto del 38%, mentre il primo rimane in promozione fino al 24 dicembre e il secondo fino al 30 novembre.

Anche sul fronte audio troviamo diverse opportunità e sconti. Le VOID WIRELESS v2 Carbon scendono a 79,99 euro dai precedenti 119,99 euro, con uno sconto del 33%; si tratta di una delle tante proposte wireless della selezione, affiancata dalle HS80 RGB Wireless White, che passano da 149,99 a 99,99 euro, sempre con un ribasso del 33%.

Se puntate invece a una soluzione cablata può invece valutare le HS80 RGB USB Carbon, disponibili a 69,99 euro anziché 109,99 euro, con uno sconto del 36%. Chiudono la selezione le HS65 Surround White, che scendono a 59,99 euro rispetto ai precedenti 89,99 euro. Per tutte le cuffie, le promozioni terminano il 30 novembre, ad eccezione delle VOID WIRELESS v2 Carbon, che rimangono disponibili al prezzo scontato fino al 24 dicembre.

Completa il quadro la categoria dei mouse pad, che presenta alcuni degli sconti percentuali più interessanti dell’intera iniziativa. Il MM500 v2 Extended beneficia infatti di un ribasso del 50%, passando da 44,99 a 22,49 euro, soluzione da considerare per chi desidera una superficie ampia su cui muovere il mouse, senza spendere troppo.

Scende a 22,49 euro anche il MM350 PRO Extended XL, che passa da 39,99 euro con uno sconto del 44%. Per tutti quegli utenti in cerca di una soluzione con illuminazione RGB può invece puntare sul MM700 RGB Extended, disponibile a 39,99 euro anziché 69,99 euro, con un risparmio del 43%. Chiude la lista il MM300 PRO Extended, proposto a 24,99 euro rispetto ai precedenti 34,99 euro (ovvero 29%).

Tutte queste promozioni sono previste fino al 30 novembre e rappresentano un’occasione interessante per completare una postazione da gaming, soprattutto considerando che i modelli Extended offrono una superficie di utilizzo più generosa rispetto ai classici tappetini per mouse.

Black Friday CORSAIR: ulteriori sconti e bundle con Elgato

Le iniziative di CORSAIR non si fermano alle periferiche. Dal 26 al 30 novembre sarà infatti possibile ottenere un ulteriore 20% di sconto sugli articoli a prezzo pieno presenti sullo store ufficiale; la promozione prevede alcune esclusioni, tra cui sistemi e prodotti di memoria, oltre ad altre categorie non incluse nell’iniziativa.

Particolarmente interessanti sono anche le promozioni dedicate a chi acquista determinate periferiche. Dal 27 al 30 novembre, acquistando una GALLEON 100 SD al prezzo promozionale di 279,99 euro, sarà possibile ricevere gratuitamente una Elgato Key Light Neo insieme al relativo supporto, per un valore complessivo dichiarato di 99,99 euro. Attenzione però alla disponibilità, l’iniziativa è limitata ai primi 290 ordini idonei.

Un’altra proposta riguarda il mouse SABRE v3 PRO, acquistabile a 139,99 euro e accompagnato da un Elgato Stream Deck Mini gratuito, dal valore di 59,99 euro; anche in questo caso la promozione sarà valida dal 27 al 30 novembre, ma soltanto per i primi 120 ordini idonei. Sono inoltre previsti ulteriori bundle che coinvolgeranno prodotti VOXARA ed Elgato, ampliando ulteriormente le possibilità di risparmio per chi sta aggiornando la propria postazione, magari anche in ottica streaming e creazione di contenuti.

Per quanto riguarda il calendario, CORSAIR ha già avviato la fase Early Black Friday, prevista dal 16 al 26 novembre, mentre il periodo centrale del Black Friday andrà dal 27 al 29 novembre; ribadiamo che alcune offerte sui singoli prodotti continueranno comunque anche a dicembre. Tutte le promozioni e le relative condizioni sono consultabili direttamente sullo store ufficiale CORSAIR, dove è possibile verificare anche la disponibilità dei singoli prodotti. Per chi fosse interessato alle personalizzazioni, sono disponibili anche le iniziative dedicate al CORSAIR Custom Lab.

Nel complesso, la selezione è piuttosto ampia e copre diverse fasce di prezzo del segmento periferiche. Tra gli sconti più interessanti segnaliamo quello sul SABRE v2 PRO Ultralight, il 50% sul MM500 v2 Extended e il ribasso sulla NOVABLADE PRO Wireless; da tenere d’occhio anche i bundle con Elgato, soprattutto per chi intende sfruttare il Black Friday per rinnovare più elementi della propria postazione con un unico acquisto.