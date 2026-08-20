Negli ultimi anni il mercato delle tastiere gaming si è spostato sempre di più verso gli switch magnetici Hall Effect. Dopo aver conquistato la fascia enthusiast con modelli di grandi dimensioni, Corsair porta questa tecnologia anche nel segmento più compatto con la nuova CLIPPER PRO MINI 60, una tastiera che rinuncia al tastierino numerico e a buona parte dei tasti funzione per lasciare spazio a un layout estremamente ridotto, pensato soprattutto per il gaming competitivo.

L’obiettivo sembra piuttosto chiaro, ovvero offrire il massimo della reattività grazie agli switch magnetici MGX Hyperdrive Core, polling rate fino a 8.000 Hz e tutte quelle funzioni che ormai stanno diventando indispensabili per chi gioca FPS ed eSport, come Rapid Trigger, FlashTap SOCD, Smart Tap e Tap Lock.

Dopo averla provata per qualche giorno, analizzato caratteristiche e specifiche, la sensazione è quella di una tastiera molto focalizzata sulle prestazioni, anche se dal punto di vista della versatilità qualche compromesso non manca.

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Recensione Corsair CLIPPER PRO MINI 60: design minimalista e funzioni pensate per gli eSport

Corsair ha scelto un formato 60% estremamente compatto, ideale per chi vuole recuperare spazio sulla scrivania e avere maggiore libertà di movimento con il mouse. La CLIPPER PRO MINI 60 pesa poco più di 400 grammi, utilizza una struttura completamente in plastica e propone un design molto pulito, disponibile nelle colorazioni nera e bianca.

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I keycap double-shot retroilluminati valorizzano l’illuminazione RGB, mentre la certificazione IP57 rappresenta un’aggiunta apprezzata per una tastiera di questa categoria, offrendo una protezione contro polvere e schizzi d’acqua che non sempre si trova nei prodotti dedicati al gaming competitivo. Il collegamento al PC avviene esclusivamente tramite cavo USB-C removibile e non è prevista alcuna modalità wireless; si tratta di una scelta che, considerando il target del prodotto, ha una sua logica, ma che inevitabilmente ne limita la versatilità nell’utilizzo quotidiano.

Il cuore della tastiera sono gli switch magnetici CORSAIR MGX Hyperdrive Core, capaci di offrire un punto di attuazione completamente regolabile da 0,2 a 3,8 mm; attraverso il software Corsair Web Hub è possibile personalizzare praticamente ogni tasto, assegnando attuazioni multiple, Rapid Trigger, Smart Tap e Tap Lock.

La tastiera supporta inoltre FlashTap SOCD, tecnologia pensata per gestire correttamente gli input simultanei nei giochi competitivi, migliorando movimenti come counter-strafing e cambi di direzione rapidi.

Corsair CLIPPER PRO MINI 60: specifiche convincenti, ma qualche scelta lascia perplessi

Dal punto di vista puramente prestazionale la CLIPPER PRO MINI 60 convince. Il polling rate di 8.000 Hz riduce la latenza fino a 0,125 ms e gli switch Hall Effect restituiscono una digitazione lineare, precisa e molto consistente, qualità che emergono soprattutto negli FPS competitivi.

Anche il software rappresenta uno dei punti di forza. Corsair ha scelto una piattaforma web che permette di gestire facilmente profili, macro, illuminazione RGB, punti di attuazione e tutte le funzioni dedicate agli switch magnetici; le impostazioni possono inoltre essere salvate direttamente nella memoria onboard della tastiera.

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Come anticipato sopra però, non mancano alcuni aspetti meno convincenti, a partire dalla confezione piuttosto essenziale che non include nemmeno un semplice keycap puller, dettaglio che sorprende considerando il posizionamento del prodotto. Più discussa, invece, la scelta degli switch proprietari MGX Hyperdrive Core, che pur essendo hot swappable non utilizzano uno standard compatibile con switch Hall Effect di terze parti, limitando di fatto le possibilità di personalizzazione futura.

Si tratta di una decisione che difficilmente influenzerà chi utilizzerà la tastiera così come esce dalla scatola, ma che potrebbe non convincere gli appassionati più attenti al modding e alla massima personalizzazione della periferica.

Scheda tecnica Corsair CLIPPER PRO MINI 60

Layout italiano 60%

Switch magnetici CORSAIR MGX Hyperdrive Core

Attuazione regolabile da 0,2 a 3,8 mm

Durata dichiarata di 100 milioni di pressioni

Polling rate fino a 8.000 Hz

Rapid Trigger

FlashTap SOCD

Smart Tap

Tap Lock

Anti-Ghosting completo (NKRO)

Memoria onboard da 8 MB

Fino a 5 profili salvabili

Retroilluminazione RGB

Certificazione IP57

Connessione USB-C cablata

Compatibilità Windows, macOS e Xbox

Peso: 414 grammi

Garanzia: 2 anni

Corsair CLIPPER PRO MINI 60 provata sul campo: meno tasti, più velocità

La sensazione che restituisce la CLIPPER PRO MINI 60 è quella di una tastiera progettata seguendo un approccio ben preciso, eliminare tutto ciò che non è strettamente necessario e concentrare ogni risorsa sulle prestazioni. Ed è proprio sotto questo aspetto che convince maggiormente la soluzione ideata da Corsair.

Gli switch MGX Hyperdrive Core risultano estremamente fluidi e leggeri, con una risposta immediata che si apprezza soprattutto nei giochi competitivi. La possibilità di regolare con precisione il punto di attuazione, unita a Rapid Trigger, Smart Tap e FlashTap SOCD, permette di cucirsi addosso il comportamento della tastiera in base al proprio stile di gioco. Una volta trovata la configurazione ideale, la differenza rispetto a una classica tastiera meccanica si percepisce abbastanza rapidamente, ovviamente se avete un minimo di background in materia di tastiere ad alte prestazioni.

Anche il polling rate da 8.000 Hz rappresenta un valore aggiunto, pur essendo una caratteristica che nella pratica farà davvero la differenza soltanto per chi gioca a livelli professionali; per la maggior parte degli utenti sarà probabilmente più evidente la qualità della digitazione e la rapidità degli switch rispetto al semplice dato numerico.

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Dopo un debutto quasi incerto, possiamo confermare che il software Web Hub si dimostra una soluzione interessante e soprattutto stabile. L’interfaccia è semplice da utilizzare, consente di modificare praticamente ogni parametro della tastiera e permette di salvare i profili direttamente nella memoria interna, evitando di dipendere continuamente dal software durante l’utilizzo quotidiano.

Non tutte le scelte di Corsair ci convincono però allo stesso modo. Il formato 60% richiede inevitabilmente un periodo di adattamento e non rappresenta la scelta ideale per chi utilizza il PC principalmente per produttività o scrittura. La costruzione, pur risultando solida nell’uso quotidiano, trasmette una sensazione meno premium rispetto ad altre tastiere Corsair di fascia superiore, mentre la confezione è davvero essenziale.

Rimane poi la questione degli switch proprietari, una scelta che limita la compatibilità con altri switch Hall Effect presenti sul mercato e che potrebbe far storcere il naso agli appassionati di modding.

Quanto costa e dove acquistare Corsair CLIPPER PRO MINI 60

Corsair CLIPPER PRO MINI 60 è disponibile anche con layout italiano direttamente sullo store ufficiale Corsair e presso i partner al prezzo di 99,99 euro, nelle colorazioni nera e bianca. La tastiera viene proposta con due anni di garanzia e include il cavo USB-C intrecciato, mentre come detto non abbiamo a disposizione alcun accessorio in dotazione per la rimozione dei keycap o degli switch.

Considerazioni

Giunti a questo punto, sembra abbastanza chiaro che Corsair CLIPPER PRO MINI 60 non è una tastiera pensata per accontentare tutti. Al contrario, siamo davanti a un prodotto costruito pensando prima di tutto ai giocatori competitivi che desiderano un layout estremamente compatto, tempi di risposta ridottissimi e un livello di personalizzazione tipico delle migliori tastiere Hall Effect attualmente disponibili.

Sotto questo punto di vista il risultato è decisamente positivo e l’abbiamo sperimentato in prima persona. Le funzioni dedicate agli eSport sono numerose, gli switch lavorano molto bene e il software permette di sfruttarne appieno il potenziale senza risultare complicato. Anche il prezzo, inferiore a quello di diversi concorrenti diretti con tecnologia Hall Effect, contribuisce a renderla una proposta interessante nel panorama attuale.

Rimangono alcuni compromessi inevitabili, in linea se vogliamo con la natura stessa del prodotto e per questo secondo noi meno determinanti sul giudizio complessivo.

Il layout 60% non è adatto a tutti, l’assenza della modalità wireless limita la versatilità e la scelta degli switch proprietari riduce le possibilità di personalizzazione futura. Si tratta di aspetti che difficilmente peseranno per chi acquista questa tastiera esclusivamente per giocare, ma che meritano comunque di essere considerati prima dell’acquisto.

Nel complesso però, Corsair CLIPPER PRO MINI 60 riesce comunque a centrare il proprio obiettivo. Non è la tastiera Hall Effect più completa in assoluto, ma è una delle proposte più equilibrate nella fascia dei 100 euro, soprattutto per chi vuole entrare nel mondo degli switch magnetici senza affrontare la spesa richiesta dai modelli di fascia enthusiast.

Volendo essere ancora più essenziali, la periferica si posiziona in una fascia di prezzo particolarmente interessante per una soluzione Hall Effect di marchio premium. Sul mercato esistono modelli più economici provenienti da produttori emergenti, ma la proposta Corsair punta a distinguersi grazie all’integrazione dell’ecosistema Web Hub, alle numerose funzioni dedicate al gaming competitivo e a un software ormai piuttosto maturo.