Amazon offre un servizio dedicato alla vendita di auto nuove e usate già da qualche anno, ma se fino a questo momento è stato disponibile soltanto negli Stati Uniti, il nuovo anno porterà buone nuove: Amazon Autos arriverà ufficialmente in Europa, a partire dal Regno Unito.

Amazon Autos in UK: Hyundai primo partner

I più attenti di voi ricorderanno forse che il servizio Amazon Autos era stato lanciato a fine 2024; qualche mese più tardi Amazon aveva ampliato la propria offerta anche alle auto usate. Ebbene, dopo quasi due anni di operatività negli Stati Uniti, in data odierna è arrivato un annuncio interessante — sebbene non ci riguardi in modo diretto: nel 2027, Amazon Autos oltrepasserà i confini statunitensi per approdare anche nel Vecchio Continente.

Beninteso, non si tratterà di un lancio generalizzato, bensì limitato al Regno Unito, ma l’auspicio è che si tratti di un primo passo verso un’ulteriore espansione che in un futuro non troppo lontano raggiunga anche l’Italia.

Gli acquirenti potranno navigare tra veicoli nuovi e usati, consultare soluzioni di finanziamento ed effettuare prenotazioni. L’acquisto vero e proprio dovrà essere comunque completato recandosi di persona presso un rivenditore. Gli acquirenti potranno filtrare i veicoli per marca, modello, colore e prezzo e confrontare diverse opzioni di acquisto: finanziamento con maxirata finale, acquisto a rate o pagamento in un’unica soluzione. Amazon promette prezzi trasparenti e chiari fin da subito, stime immediate per la permuta del proprio veicolo usato e l’indicazione delle concessionarie più vicine. Di fatto, Amazon fungerà da vetrina, mentre la vendita vera e propria e il finanziamento saranno gestiti interamente dalle concessionarie.

Com’era accaduto anche negli USA, il primo marchio partner di Amazon Autos sarà Hyundai — con modelli come IONIQ 3, IONIQ 5, KONA e i20 —, insieme alla concessionaria britannica Vertu Motors; nei prossimi mesi verranno resi noti i nomi di ulteriori case automobilistiche e concessionari. Tanto per rendere l’idea, negli Stati Uniti, il servizio coinvolge 14 brand che vendono sia veicoli nuovi che usati, 21 marchi che vendono soltanto veicoli usati; se al lancio Amazon Autos raggiungeva 48 città, adesso ne copre più di 150 e collabora con migliaia di rivenditori.

Per quanto riguarda il modello di business, la pagina FAQ dedicata specifica che Amazon non trattiene alcuna commissione sulle vendite, facendo piuttosto derivare i propri ricavi da quote di abbonamento legate alla pubblicità e dall’attività pubblicitaria stessa.