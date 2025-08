Amazon continua a espandere la propria presenza in settori sempre più eterogenei, e lo fa questa volta intervenendo con decisione anche nel mercato dell’automotive di seconda mano, introducendo ufficialmente un nuovo servizio per l’acquisto online di auto usate e auto certificate (CPO). La novità si innesta sul già esistente Amazon Autos, lanciato a dicembre dello scorso anno con la possibilità di acquistare veicoli nuovi, e segna un ulteriore passo avanti nell’obbiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto completa e soprattutto allineata agli standard di trasparenza e semplicità a cui gli utenti Amazon sono abituati.

Veicoli usati e CPO acquistabili online, come funziona la nuova sezione di Amazon Autos

La sperimentazione dell’inedito progetto di Amazon parte da Los Angeles, ma l’intenzione dell’azienda è quella di estendere il servizio ad altre città statunitensi nel corso dei prossimi mesi. In concreto, i concessionari locali hanno ora la possibilità di pubblicare direttamente su Amazon il proprio inventario di veicoli usati e certificati, offrendo così agli utenti un accesso semplificato a un catalogo selezionato e geolocalizzato di automobili e camion, a prezzi potenzialmente più competitivi rispetto ai canali tradizionali.

Gli annunci saranno ben integrati all’interno dell’interfaccia di Amazon Autos e, dettaglio non trascurabile, sarà possibile filtrare facilmente i risultati per scegliere se visualizzare soltanto veicoli nuovi, usati o certificati; i veicoli elencati inoltre, dovranno essere disponibili entro un raggio massimo di 120 Km dalla posizione del cliente, così da rendere gestibile e veloce la fase di test drive e di ritiro finale in concessionaria.

Tra gli elementi più interessanti della nuova iniziativa troviamo l’offerta di garanzie trasparenti e tutele concrete per gli acquirenti, tutti i veicoli CPO pubblicati su Amazon Autos devono includere una politica di restituzione di 3 giorni o 300 miglia, oltre a una garanzia limitata minima di 30 giorni o 1.000 miglia; a questo si aggiungono prezzi chiari, senza costi nascosti, e rapporti completi sulla cronologia del veicolo inclusi gratuitamente negli annunci.

Fan Jin, responsabile globale di Amazon Autos ha commentato sottolineando il forte interesse espresso sai concessionari partner:

Questa espansione è guidata dal forte interesse dei nostri concessionari partner. Includendo veicoli usati e usati certificati, soddisfiamo la domanda dei concessionari di una maggiore presenza online, offrendo al contempo ai clienti una selezione più ampia di veicoli di alta qualità adatti al budget e alle esigenze di stile di vita. Questa iniziativa conferma il nostro impegno a supportare i concessionari locali, mettendoli in contatto con un maggior numero di potenziali clienti online nelle categorie di veicoli nuovi, usati certificati e usati.

L’arrivo della sezione usato su Amazon Autos ha l’obbiettivo di accompagnare l’utente in tutte le fasi del processo di acquisto, dalla ricerca online fino al ritiro presso il concessionario, rendendo l’esperienza familiare e coerente con quella di qualsiasi altro acquisto effettuato sulla nota piattaforma di e-commerce.

Tutto ciò rientra in una strategia ben più ampia, che punta a rendere Amazon un vero e proprio hub centrale anche per il settore automotive, sfruttando tecnologie esistenti per suggerire veicoli pertinenti e personalizzati per ogni cliente.

Al momento l’azienda non ha annunciato piani ufficiali per il lancio del servizio Amazon Autos al di fuori degli Stati Uniti, ma non è escluso che nei prossimi anni vedremo qualcosa di simile anche in Europa, magari con parternship locali e adattamenti normativi.