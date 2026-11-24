Mentre proseguono a pieno ritmo le offerte della Settimana del Black Friday, Amazon lancia in Italia un’interessante novità dedicata ai clienti Prime Business: prende il via anche qui da noi Prime Business Rewards, un nuovo vantaggio esclusivo che permette ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese di accumulare punti sugli acquisti effettuati e utilizzarli per ottenere vantaggi sugli ordini successivi. Vediamo come funziona.

Amazon Prime Business Rewards debutta in Italia con bonus per il Black Friday

Arriva ufficialmente in Italia Amazon Prime Business Rewards, il nuovo programma fedeltà dedicato a lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole e medie imprese. L’iniziativa è riservata agli utenti iscritti ai piani Business Prime Duo, Basic e Small e permette di accumulare un rimborso in punti sugli acquisti idonei. Nel dettaglio, i clienti dei piani Duo e Basic possono ottenere fino al 2% di cashback, mentre chi dispone del piano Small arriva fino al 4%. Le ricompense vengono accreditate automaticamente sotto forma di punti (100 punti equivalgono a 1 euro) da spendere direttamente al momento del pagamento sui successivi ordini effettuati su Amazon Business.

I clienti possono ottenere ulteriori premi attraverso offerte legate all’utilizzo di specifiche funzionalità e a determinate azioni, ad esempio, aggiungendo membri del team al proprio abbonamento Prime Business, attivando le policy di Guided Buying o abilitando Subscribe & Save. Le diverse offerte possono essere cumulate, offrendo ulteriori opportunità di guadagno sugli acquisti già effettuati.

Cos'è Amazon Business: Per chi non lo conoscesse, Amazon Business offre alle aziende più piccole la stessa esperienza d’acquisto che caratterizza Amazon, arricchita da funzionalità specifiche pensate per gli acquisti aziendali, come prezzi dedicati alle aziende, sconti per acquisti in grandi quantità, analisi delle spese, account multiutente e fatturazione conforme alle normative fiscali. I clienti Prime Business idonei con piani Basic, Small, Medium e Unlimited possono beneficiare di uno sconto del 20% sul piano Quick Plus, che supporta fino a 300 utenti. Questa iniziativa consente alle piccole e medie organizzazioni di accedere a strumenti di intelligenza artificiale di livello enterprise, integrandoli direttamente nei flussi di lavoro già utilizzati. Amazon Business ha inoltre esteso ai clienti italiani Amazon Business Assistant, uno strumento basato sull’IA che opera nel rispetto delle autorizzazioni e delle policy già previste per ciascun account. I clienti possono monitorare gli ordini, velocizzare le approvazioni, individuare opportunità di risparmio e porre domande sulla spesa in linguaggio naturale, ottenendo risposte basate sui propri acquisti.

“Chi gestisce una piccola impresa sa bene che ogni euro conta e che ogni decisione d’acquisto fa la differenza“, ha dichiarato Geraldine Valenti, Director Amazon Business Francia, Italia e Spagna. “Per questo abbiamo creato Prime Business Rewards: un programma pensato per chi è al tempo stesso imprenditore e responsabile acquisti, che premia le forniture già abituali con punti da utilizzare negli ordini futuri. L’obiettivo è semplice: far sì che ogni spesa aziendale su Amazon Business generi più valore per i nostri clienti, aiutandoli a reinvestire i risparmi nella crescita della propria attività”.

In occasione della Settimana del Black Friday, Amazon ha deciso di potenziare ulteriormente l’iniziativa con una promo speciale valida fino al 30 novembre 2026. I clienti Business Prime già iscritti a uno dei piani compatibili possono infatti ottenere fino al 10% di cashback in punti sugli ordini idonei (fino a un massimo di 20 euro), mentre i nuovi utenti che attivano ora uno dei piani inclusi possono arrivare addirittura al 50% di cashback, fino a un tetto massimo di 40 euro.

I punti accumulati restano validi per 12 mesi dalla data di emissione e non sono utilizzabili su alcune specifiche categorie di prodotti. Per verificare tutte le limitazioni e i dettagli del regolamento, vi rimandiamo ai termini e condizioni completi disponibili a questo indirizzo. Per tenere facilmente sotto controllo le promozioni attive, il saldo accumulato e lo storico delle ricompense, Amazon mette inoltre a disposizione un pannello di controllo dedicato direttamente all’interno dell’account.

Lato sconti, potete scoprire tutti i ribassi della Settimana del Black Friday Amazon al link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo evento promozionale (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.