Ricorderete che lo scorso giugno Tidal aveva deciso di smettere di pagare i diritti ai brani creati interamente con l’intelligenza artificiale, ma a quanto pare non è bastato, perché nelle scorse ore il servizio di streaming ha annunciato che dal 9 dicembre inizierà a rimuovere dal proprio catalogo tutte le canzoni generate completamente con l’AI.

Si tratta di una scelta che nessun’altra grande piattaforma di streaming musicale aveva fatto finora e che porterà alla cancellazione di circa 29 milioni di brani. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Perché Tidal ha deciso di rimuovere i brani AI

A spiegare la decisione è stato Robert Andersen, responsabile della piattaforma, secondo cui la nuova politica, oltre a eliminare i brani già presenti, porterà Tidal a rifiutare ogni giorno tra 80.000 e 85.000 nuove canzoni. In un post pubblicato su X, Andersen ha scritto:

Crediamo che questa decisione sarà apprezzata sia dagli artisti sia dagli ascoltatori, dal momento che il 96% di tutti i brani generati con l’AI non riceve neanche un ascolto. Siamo il primo DSP a farlo, e invitiamo gli altri a seguire il nostro esempio.

Con DSP, cioè digital service provider, nel settore musicale si indicano proprio le piattaforme di streaming e di vendita digitale come Tidal, Spotify o Apple Music.

A few months ago, @Tidal tagged and demonetized all wholly AI-generated tracks to protect the authenticity of real artists. But that’s enough, as 43% of tracks distributed to us in the last 90 days have been detected as AI-generated. Something more drastic needs to be done… — rsa (@rsa) November 24, 2026

Come si accennava in apertura, la stretta arriva dopo una prima serie di misure annunciate qualche mese fa, quando Tidal aveva escluso dalla monetizzazione tutti i brani interamente generati con l’AI e aveva iniziato a etichettarli come generati o realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Secondo Andersen, però, quelle regole non sono state sufficienti a contenere la quantità di tracce AI caricate negli ultimi mesi, e i numeri condivisi dall’azienda lo confermano, visto che negli ultimi 90 giorni il 43% di tutti i brani caricati sul servizio è stato segnalato come generato con l’AI.

Il fatto che sia proprio Tidal la prima ad arrivare a un divieto vero e proprio è piuttosto curioso, dal momento che dal 2021 il servizio fa capo a Block, la società guidata da Jack Dorsey, che dell’intelligenza artificiale è un grande sostenitore.

A inizio anno Block aveva fatto parecchio parlare di sé licenziando 4.000 dei suoi 10.000 dipendenti, una decisione che Dorsey aveva attribuito interamente all’AI, spiegando:

La tesi di fondo è semplice. Gli strumenti di intelligenza hanno cambiato cosa significa costruire e gestire un’azienda. Un team decisamente più piccolo, che usa gli strumenti che stiamo sviluppando, può fare di più e farlo meglio.

Come si comportano gli altri servizi di streaming

Prima di Tidal, l’unica piattaforma ad aver vietato del tutto la musica “generata interamente o in parte sostanziale dall’AI” era stata Bandcamp, mentre le altre hanno scelto strade decisamente più morbide.

Spotify, per esempio, a ottobre ha fatto sapere che continuerà a togliere dai consigli degli utenti i contenuti di scarsa qualità e lo spam, ma poco prima aveva annunciato che avrebbe permesso di creare remix e cover dei brani proprio con l’intelligenza artificiale, dopo aver già introdotto nei mesi scorsi un badge per riconoscere gli artisti generati con l’AI.

SoundCloud, invece, ha stretto accordi con ElevenLabs e Moises, due aziende che sviluppano strumenti per creare musica con l’AI, e con le sue regole attuali prova a tenere insieme la rimozione dello spam e la libertà di usare questi strumenti. Deezer ha aggiunto un’opzione che permette di nascondere i brani creati con l’AI, senza però eliminarli, mentre Apple Music si limita a etichettarli.

Badate bene che, almeno per ora, la scelta di Tidal riguarda soltanto i brani generati interamente dall’intelligenza artificiale, e non quelli in cui l’AI è stata usata come semplice supporto. Vedremo se gli altri servizi raccoglieranno l’invito di Andersen o se continueranno a limitarsi a etichette e filtri in una discussione che si fa sempre più etica e politica.