Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, il team di sviluppatori di questo popolare servizio di streaming continua a lavorare senza sosta al suo miglioramento, studiando nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore il colosso dello streaming ha annunciato una nuova etichetta per gli artisti generati tramite l’intelligenza artificiale, definiti “AI Personas“, in modo da garantire agli utenti un po’ più di trasparenza nel momento in cui si trovano di fronte a un profilo di artista che non corrisponde a una persona reale ma a un’identità generata artificialmente.

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La nuova etichetta di Spotify

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Spotify, questa novità entrerà in vigore il prossimo mese: a partire dalla metà di settembre, infatti, il badge inizierà ad apparire per i dispositivi mobile sul profilo degli artisti (nel banner e nella sezione “About”), in Search, e sulla riga del brano all’interno delle playlist.

Il team di Spotify precisa che la musica realizzata da artisti etichettati come AI Persona sarà esclusa di default dalle raccomandazioni personalizzate e da quelle editoriali, aggiungendo che questo badge riguarda l’identità pubblica di un artista e non il modo in cui genera la propria musica.

Per quanto riguarda gli artisti, già da oggi hanno la possibilità di comunicare attraverso la piattaforma Spotify for Artists se il loro profilo corrisponde a una AI Persona anche se il colosso dello streaming non si affiderà soltanto alle autodichiarazioni, operando pure attraverso revisioni umane e strumenti investigativi basati sull’intelligenza artificiale per riconoscere i casi nei quali sarà opportuno applicare questa etichetta.

Quando un artista verrà riconosciuto come AI Persona, riceverà una notifica e avrà la possibilità di autodichiararsi oppure di chiedere una nuova verifica.