Alcuni criminali informatici sarebbero riusciti a violare il National Crime Information Center (NCIC), il database dell’FBI che gli agenti di tutti gli Stati Uniti consultano ogni giorno per verificare se una persona è ricercata o se un oggetto risulta rubato. Il Bureau non ha confermato ufficialmente l’attacco, ma secondo due persone informate sulla vicenda ha già avviato un’indagine. La notizia arriva in un periodo già parecchio movimentato per la sicurezza informatica. A fine ottobre Binance ha perso 6,34 miliardi di dollari in criptovalute, in un attacco che proprio l’FBI ha attribuito alla Corea del Nord. Pochi giorni prima Capcom aveva confermato una violazione dei dati con oltre 11,7 milioni di account coinvolti. Questa volta, però, nel mirino non ci sarebbe un’azienda privata ma lo stesso FBI.

Che cos’è l’NCIC e a cosa serve

Il database è gestito dalla divisione Criminal Justice Information Services (CJIS) dell’FBI e raccoglie informazioni su ricercati, persone scomparse o mai identificate, sospetti terroristi e membri di bande criminali. Per le forze dell’ordine è uno strumento di lavoro quotidiano. Gli agenti lo interrogano durante i fermi e nel corso delle indagini, per capire se su qualcuno pende un mandato o se un oggetto è stato rubato.

L’FBI sapeva già dell’attacco?

L’FBI sarebbe stato a conoscenza della violazione già prima che il suo direttore, Kash Patel, invitasse pubblicamente le aziende a proteggersi dagli hacker. L’appello era arrivato giovedì scorso durante un’intervista a Fox News. In quell’occasione Patel aveva esortato le imprese ad aggiornare i propri sistemi, per ridurre il rischio che i loro dati sensibili finissero nelle mani sbagliate. Alla richiesta di un commento sulla vicenda, l’agenzia non ha risposto subito.

Il rischio non è solo il furto di dati

Un ex funzionario dell’FBI, che in passato ha guidato indagini su gruppi di criminali informatici, ha spiegato perché l’NCIC è così delicato. Gli agenti di tutto il Paese lo usano ogni giorno per rintracciare latitanti, controllare i mandati ancora aperti e ottenere informazioni che incidono direttamente sulla loro sicurezza e su quella dei cittadini. Proprio per questo, secondo l’ex funzionario, la domanda da porsi non è soltanto se gli hacker abbiano messo le mani su informazioni sensibili, che resta comunque un problema. Conta anche capire se siano riusciti a comprometterne l’accuratezza. In altre parole, se i dati su cui gli agenti basano il proprio lavoro siano ancora affidabili.

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Non sarebbe il primo attacco

Se la violazione venisse confermata, non sarebbe la prima volta quest’anno che i sistemi dell’FBI finiscono sotto attacco. A settembre era stata compromessa una piattaforma esterna collegata al sito che il Bureau usa per reclutare il personale. L’incursione era stata rivendicata dal gruppo ShinyHunters, che sosteneva di aver sottratto all’agenzia informazioni sensibili. L’FBI aveva quindi aperto un’indagine, che ha portato all’arresto di alcuni presunti membri del gruppo. Tra loro c’era anche un dirigente del settore della sicurezza informatica legato agli attacchi. L’FBI, intanto, sta mettendo in guardia anche da ARTEX, uno strumento di penetration testing nato per simulare attacchi informatici e mettere alla prova le difese di un sistema. Secondo l’FBI, alcuni criminali lo stanno sfruttando per attaccare davvero aziende di vari settori.