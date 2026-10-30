Il mese di novembre non è ancora iniziato, ma in casa MediaWorld è già il momento di pensare al Black Friday: la nota catena parte subito con tantissime offerte sulla tecnologia, valide in questo “Episodio 1” fino all’11 novembre 2026, e gli affianca anche le “MAXXI Occasioni“. Diamo un’occhiata agli sconti più interessanti delle nuove iniziative valide da oggi, 30 ottobre.
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Partita la prima parte del Black Friday MediaWorld con tante offerte tech
Da MediaWorld sono già partite le offerte del Black Friday: la prima parte della promozione proseguirà fino all’11 novembre 2026, e sarà sicuramente seguita da ulteriori iniziative con l’avvicinamento al vero e proprio venerdì nero (che quest’anno cadrà il 27 novembre). Sul sito e nei negozi della catena sono dunque già disponibili tantissime offerte sulla tecnologia, che coinvolgono anche iPhone, iPad, PC, smart TV, prodotti per la smart home e non solo. In più, vale la pena sottolineare il finanziamento a tasso zero in 10 rate per tutti gli acquisti a partire da 499 euro (TAN e TAEG 0%), attivo fino al 6 novembre 2026.
Come detto, da MediaWorld sono disponibili fin da subito diverse offerte sulla tecnologia, sparse tra la prima parte di Black Friday e le MAXXI occasioni, entrambe valide fino all’11 novembre (alcune esclusivamente online). Scopriamo insieme una selezione delle migliori proposte tech.
Offerte Apple MediaWorld
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APPLE iMac 24” CTO con display Retina 4,5K, Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB, 256GB Argento con Gigabit Ethernet
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APPLE Watch Ultra 4 GPS + Cellular, cassa in Titanio Nero da (49 mm) con Loop maglia Milanese in Titanio Nero – Large
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APPLE Watch Ultra 4 GPS + Cellular, cassa in Titanio Nero da (49 mm) con Alpine Loop color borgogna – Medium
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APPLE Watch Ultra 4 GPS + Cellular, cassa in Titanio Nero da (49 mm) con cinturino Ocean Nero traslucido
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APPLE Watch Ultra 4 GPS + Cellular, cassa in Titanio Naturale da (49 mm) con Alpine Loop color duna – Medium
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APPLE Watch Ultra 4 GPS + Cellular, cassa in Titanio Naturale da (49 mm) con Trail Loop color sabbia – M/L
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Offerte PC MediaWorld
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MSI DESKTOP GAMING MAG Infinite S AI 2NVL7-008EU, Intel®, Core Ultra 7 265F, 2.4 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 32 GB, 1000 GB SSD
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HP DESKTOP GAMING OMEN 16L Gaming TG03-0049nl, AMD, Ryzen7 8700F, 4.1 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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MSI VenturePro 15 A2REG-240IT NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 7 240H, NVIDIA GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11
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MSI Cyborg 15 B2RWFKG-632IT Notebook Gaming, 15,6 “, processore Intel® Core 7 240H, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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ASUS Zenbook A16 UX3607 NOTEBOOK, 16 “, processore Qualcomm Snapdragon X X1 26 100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK 5 AI 16-AF1009NLX NOTEBOOK, 16 “, processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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ASUS Zenbook A14 UX3407 NOTEBOOK, 14 “, processore Qualcomm Snapdragon X X1 26 100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-22%
LENOVO LOQ 83S000HNIX Notebook Gaming, 15,6 “, processore AMD Ryzen 5 150, NVIDIA GeForce RTX™ 3050, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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SAMSUNG Galaxy Book4 15.6 Core7 NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 7 150U, Intel® Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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ACER Aspire Go 16 AG16-71P NOTEBOOK, 16 “, processore Intel® Core I9 13900H, Intel® Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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-6%
HP 15-fd1007nlx NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 7 150U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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LG gram 16ZB90S NOTEBOOK, 16 “, processore Intel® Core Ultra 5 Intel Core Ultra 5 115U, Intel®, 512 GB SSD, Black, Windows
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SAMSUNG Galaxy Book4 Edge NOTEBOOK, 15,6 “, processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB Flash, Sapphire, Windows 11 Home
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HP 15-FD1008NLX NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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-7%
LENOVO IdeaPad Slim 3i NOTEBOOK, 15,3 “, processore Intel® Core Ultra 5 322, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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HP OmniBook 3 16-by0008nlx NOTEBOOK, 16 “, processore AMD Ryzen 7 160, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 5 320 , Intel®, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 3 304 , Intel®, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
Offerte smart TV MediaWorld
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SAMSUNG OLED AI TV 77″ QE77S90HATXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, OLED HDR+, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim Design, Vision AI Smart TV, 2026
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SAMSUNG OLED AI TV 55″ QE55S99HATXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, OLED HDR Pro, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS+, FloatLayer Design, Vision AI Smart TV, 2026
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-3%
HISENSE 75UR9S, Smart TV RGB MiniLED 180Hz 75″ 4K, Schermo Anti-Riflesso, 100% BT2020, Dolby Atmos 4.1.2 By Devialet, Dolby Vision IQ, VIDAA OS, USB-C, Native 180Hz Game Mode, Wifi 6E, BT, lativù 4K
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SAMSUNG Micro RGB AI TV 65″ MRE65R85HAUXZT, Micro RGB AI Engine, Micro RGB Color Booster Pro, 4K AI Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Monolith Edge Design, Vision AI Smart TV, 2026
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SONY 65 BRAVIA 6, Smart TV 65 “, OLED, 4K, Google TV Gemini, 120 Hz con Dolby Vision/Atmos, 4 porte HDMI 2.1
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SAMSUNG Mini LED AI TV 85″ UE85M70HAUXZT 4K, Processore Mini LED 4K, 4K Upscaling, Color Booster, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision AI Smart TV, 2026
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PHILIPS 55OLED761/12 TV OLED, SMART TV, 55 “, OLED, Processore Processore P5 AI Perfect Picture, Classe G
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SAMSUNG OLED AI TV 55″ QE55S85HAEXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Schermo antiriflesso, OLED HDR, Motion Xcelerator 120Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, Vision AI Smart TV, 2026
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TV TCL 75C6K PRO, Smart TV 75”, QD-Mini LED TV, 4K HDR 1000 nits, 312 zone di dimming, Google TV, Dolby Vision & Atmos, 2.1 Onkyo, 144Hz, AirPlay 2
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LG Mini RGB 87 55MRGB87B6B TV MINI LED, SMART TV, 55 “, RGB-MiniLED, Processore a8 AI 4K Gen3, Classe E
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SAMSUNG Crystal AI TV 75″ UE75U8000HUXZT 4K, Processore Crystal 4K, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, HDR, Contrast Enhancer, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision AI Smart TV, 2026
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HISENSE 55U7S PRO, Smart TV MiniLED 165Hz 55″ 4K, Schermo Anti-Riflesso, Dolby Atmos 2.1.2 By Devialet, VIDAA OS, Dolby Vision IQ, Native 165Hz Game Mode, 4 HDMI 2.1, Wifi, BT, AirPlay2, lativù 4K
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TV TCL 75P6L, Smart TV 75, 4K HDR, Direct LED, Google TV, HDR10, Dolby Audio, Game Master, VRR, Google Assistant & Alexa, AirPlay 2
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SAMSUNG Mini LED AI TV 55″ UE55M70HAUXZT 4K, Processore Mini LED 4K, 4K Upscaling, Color Booster, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision AI Smart TV, 2026
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HISENSE 55Q7S PRO, Smart TV QLED 144Hz 55″ 4K, Audio Dolby Atmos, VIDAA OS con 1000+ APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+, Native 144Hz Game Mode, AirPlay2, Alexa Built-in, lativù 4K
Altre offerte MediaWorld
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE, Potenza 110 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 497 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, SILVER
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-23%
ROBOT ASPIRAPOLVERE DREAME AQUA10VIM ROLLER, Potenza 650 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 196 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Bianco / Argento
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-17%
ROBOT ASPIRAPOLVERE DREAME L50VIM Ultra AE , Potenza 600 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 260 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Nero
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-13%
ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT ROOMBA PLUS 515 COMBO + BASE, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 295 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Black
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-60%
ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOROCK QREVO CURV 5A1 WHITE, Potenza 66 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 160 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, BIANCO
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-40%
ROBOT ASPIRAPOLVERE ECOVACS DEEBOT T50 OMNI GEN3 , Potenza 75 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 170 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, WHITE
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-20%
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ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT ROOMBA 115 COMBO + BASE, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 120 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, White
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOROCK Q7 TF+, Potenza 40 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 150 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, nero
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Robot aspirapolvere e lavapavimenti ROBOROCK Q7 BF BLACK, Aspirazione 8.000 Pa, 3 livelli di flusso d’acqua, Spazzola principale e laterale antigroviglio, Lavaggio ad alta intensità, Navigazione NIDAR, Controllo tramite app
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TELECAMERA DI SICUREZZA IP XIAOMI BW300, da Esterno, Sì, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Batteria
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA EZVIZ H8c Pro 3K, da Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Elettrico
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA TAPO TC82 KIT BatteryCam+Solar, da Interno ed esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Batteria
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-34%
VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA TAPO TC71 2K 3MP Indoor Camera, da Interno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Elettrico
Queste erano solo alcune delle offerte della prima parte del Black Friday MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti della catena disponibili sul sito potete seguire i link qui in basso. Per non perdervi le migliori offerte durante il Black Friday in arrivo (ma anche durante il resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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