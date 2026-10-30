Il mese di novembre non è ancora iniziato, ma in casa MediaWorld è già il momento di pensare al Black Friday: la nota catena parte subito con tantissime offerte sulla tecnologia, valide in questo “Episodio 1” fino all’11 novembre 2026, e gli affianca anche le “MAXXI Occasioni“. Diamo un’occhiata agli sconti più interessanti delle nuove iniziative valide da oggi, 30 ottobre.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Partita la prima parte del Black Friday MediaWorld con tante offerte tech

Da MediaWorld sono già partite le offerte del Black Friday: la prima parte della promozione proseguirà fino all’11 novembre 2026, e sarà sicuramente seguita da ulteriori iniziative con l’avvicinamento al vero e proprio venerdì nero (che quest’anno cadrà il 27 novembre). Sul sito e nei negozi della catena sono dunque già disponibili tantissime offerte sulla tecnologia, che coinvolgono anche iPhone, iPad, PC, smart TV, prodotti per la smart home e non solo. In più, vale la pena sottolineare il finanziamento a tasso zero in 10 rate per tutti gli acquisti a partire da 499 euro (TAN e TAEG 0%), attivo fino al 6 novembre 2026.

Come detto, da MediaWorld sono disponibili fin da subito diverse offerte sulla tecnologia, sparse tra la prima parte di Black Friday e le MAXXI occasioni, entrambe valide fino all’11 novembre (alcune esclusivamente online). Scopriamo insieme una selezione delle migliori proposte tech.

Offerte Apple MediaWorld

Offerte PC MediaWorld

Offerte smart TV MediaWorld

Altre offerte MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte della prima parte del Black Friday MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti della catena disponibili sul sito potete seguire i link qui in basso. Per non perdervi le migliori offerte durante il Black Friday in arrivo (ma anche durante il resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.