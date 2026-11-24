Manca ancora quasi una settimana alla conclusione del Black Friday, ma MediaWorld guarda già al Natale. La nota catena di elettronica ha infatti annunciato l’arrivo del suo Calendario dell’Avvento digitale: a partire dal 1° dicembre, i clienti potranno partecipare ogni giorno a un concorso gratuito per tentare di vincere i numerosi premi in palio. Vediamo nel dettaglio come funziona e come accedere all’iniziativa.
Conto alla rovescia per il Calendario dell’Avvento MediaWorld
Mentre le promozioni del Black Friday entrano nel vivo, MediaWorld annuncia una nuova iniziativa pensata per le festività natalizie: dal 1° dicembre, tutti gli iscritti al programma fedeltà MediaWorld CLUB potranno accedere al sito ufficiale, aprire la casella del giorno e scoprire subito la sorpresa in palio. Un vero e proprio appuntamento quotidiano per accompagnare il conto alla rovescia verso il Natale, offrendo ogni giorno una nuova occasione di gioco e vincita.
Il montepremi del Calendario dell’Avvento digitale di MediaWorld comprende un ricco mix di prodotti ed esperienze: dai dispositivi tech dei brand partner agli articoli a marchio MediaWorld, passando per premi dedicati a viaggi, cinema, intrattenimento, food & wine, benessere e mobilità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con TLC Worldwide (partner che gestisce il programma MediaWorld CLUB) e Dino Bros, studio che ha curato lo sviluppo della componente gaming.
Per chi non lo conoscesse, MediaWorld CLUB è il programma fedeltà pensato per i possessori di carta MediaWorld. L’adesione è completamente gratuita e prevede una struttura a livelli (RED, GOLD e GOLD+), con un progressivo arricchimento di contenuti, servizi e modalità di attivazione. Si basa su un meccanismo di accumulo che prevede un punto per ogni euro speso online o nei negozi della catena. Le soglie per il raggiungimento dei buoni sconto sono di 450 punti (buono di 5 euro), 1000 punti (buono di 15 euro), 2000 punti (buono di 30 euro) e 3000 punti (buono di 50 euro).
Associare la tessera MediaWorld CLUB al proprio account MediaWorld consente anche di usufruire di iniziative esclusive, tra promozioni No IVA, extra sconti e non solo.
Il Calendario dell’Avvento MediaWorld CLUB prenderà il via tra esattamente una settimana, martedì 1° dicembre 2026. Se non siete ancora iscritti al programma fedeltà gratuito e volete farvi trovare pronti per partecipare, potete registrarvi tramite il link qui sotto.
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