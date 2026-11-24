Cos'è MediaWorld CLUB:

Per chi non lo conoscesse, MediaWorld CLUB è il programma fedeltà pensato per i possessori di carta MediaWorld. L’adesione è completamente gratuita e prevede una struttura a livelli (RED, GOLD e GOLD+), con un progressivo arricchimento di contenuti, servizi e modalità di attivazione. Si basa su un meccanismo di accumulo che prevede un punto per ogni euro speso online o nei negozi della catena. Le soglie per il raggiungimento dei buoni sconto sono di 450 punti (buono di 5 euro), 1000 punti (buono di 15 euro), 2000 punti (buono di 30 euro) e 3000 punti (buono di 50 euro).

Associare la tessera MediaWorld CLUB al proprio account MediaWorld consente anche di usufruire di iniziative esclusive, tra promozioni No IVA, extra sconti e non solo.