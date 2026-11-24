Nel marasma delle offerte del Black Friday, il periodo clou per eccellenza in vista dello shopping natalizio che ricorrerà venerdì 27 novembre 2026 e ci terrà compagnia fino al Cyber Monday (lunedì 30 novembre 2026), non potevano mancare le offerte sugli Alexa Tablet di Amazon.

Il colosso dell’e-commerce ha deciso di mettere in sconto i suoi nuovi tablet, presentati poco più di un mese fa e disponibili all’acquisto in Italia dallo scorso 19 ottobre, trasformando il Black Friday nell’occasione giusta per coloro che avevano adocchiato questi tablet.

Gli Alexa Tablet in sconto su Amazon per il Black Friday 2026

Come anticipato in apertura, Amazon ha deciso di scontare i suoi nuovissimi Alexa Tablet per il Black Friday 2026. Questi tablet soppiantano i “vecchi” Kindle Fire Tablet, giunti al capolinea, sono stati rinnovati da capo a coda per fare in modo che il tutto ruoti attorno ad Alexa+, la versione potenziata dall’IA dell’assistente Alexa.

La gamma è articolata su tre modelli che differiscono tra loro sia per la piattaforma che per le dimensioni: dal tablet compatto e votato alla mobilità Alexa Tablet 8, passiamo al modello intermedio Alexa Tablet 11, pensato per coloro che cercano una soluzione versatile e votata all’intrattenimento.

La punta di diamante è invece Alexa Tablet 12 Pro, il tablet più avanzato mai realizzato da Amazon: scocca unibody in alluminio, spessore ridotto, ampio display da 12 pollici (disponibile anche con trattamento anti-riflesso), SoC di fascia medio-alta e specifiche tecniche molto interessanti.

Sconti che sfiorano i 200 euro: ora si parte da poco più di 100 euro

Vengono proposti in offerta tutti i modelli presentati nel mese di ottobre, inclusi i due tablet dedicati ai più piccoli e gli accessori da affiancare al modello di punta Alexa Tablet 12 Pro.

Il Black Friday potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare questi tablet, dato che Amazon li propone con sconti che arrivano a sfiorare i 200 euro rispetto ai prezzi di listino e che portano il modello base della gamma molto vicino ai 100 euro.

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