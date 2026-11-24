Nel marasma delle offerte del Black Friday, il periodo clou per eccellenza in vista dello shopping natalizio che ricorrerà venerdì 27 novembre 2026 e ci terrà compagnia fino al Cyber Monday (lunedì 30 novembre 2026), non potevano mancare le offerte sugli Alexa Tablet di Amazon.
Il colosso dell’e-commerce ha deciso di mettere in sconto i suoi nuovi tablet, presentati poco più di un mese fa e disponibili all’acquisto in Italia dallo scorso 19 ottobre, trasformando il Black Friday nell’occasione giusta per coloro che avevano adocchiato questi tablet.
Gli Alexa Tablet in sconto su Amazon per il Black Friday 2026
Come anticipato in apertura, Amazon ha deciso di scontare i suoi nuovissimi Alexa Tablet per il Black Friday 2026. Questi tablet soppiantano i “vecchi” Kindle Fire Tablet, giunti al capolinea, sono stati rinnovati da capo a coda per fare in modo che il tutto ruoti attorno ad Alexa+, la versione potenziata dall’IA dell’assistente Alexa.
La gamma è articolata su tre modelli che differiscono tra loro sia per la piattaforma che per le dimensioni: dal tablet compatto e votato alla mobilità Alexa Tablet 8, passiamo al modello intermedio Alexa Tablet 11, pensato per coloro che cercano una soluzione versatile e votata all’intrattenimento.
La punta di diamante è invece Alexa Tablet 12 Pro, il tablet più avanzato mai realizzato da Amazon: scocca unibody in alluminio, spessore ridotto, ampio display da 12 pollici (disponibile anche con trattamento anti-riflesso), SoC di fascia medio-alta e specifiche tecniche molto interessanti.
Sconti che sfiorano i 200 euro: ora si parte da poco più di 100 euro
Vengono proposti in offerta tutti i modelli presentati nel mese di ottobre, inclusi i due tablet dedicati ai più piccoli e gli accessori da affiancare al modello di punta Alexa Tablet 12 Pro.
Il Black Friday potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare questi tablet, dato che Amazon li propone con sconti che arrivano a sfiorare i 200 euro rispetto ai prezzi di listino e che portano il modello base della gamma molto vicino ai 100 euro.
Amazon Alexa Tablet 12 Pro (8+128 GB, senza pubblicità):
- Bundle Productivity (tablet con display standard, penna e tastiera) in offerta a 581,22 euro invece di 649,99 euro
- Solo tablet (display Nanomatte) in offerta a 379,99 euro invece di 559,99 euro
- Solo tablet (display Standard) in offerta a 389,99 euro invece di 499,99 euro
- Alexa Tablet Pro Keyboard in offerta a 118,99 euro invece di 139,99 euro
- Alexa Tablet Pro Pen in offerta a 72,24 euro invece di 84,99 euro
Amazon Alexa Tablet 11:
- 8+128 GB (senza pubblicità) in offerta a 279,99 euro invece di 399,99 euro
- 8+128 (con pubblicità) in offerta a 259,99 euro invece di 379,99 euro
- 8+64 GB (senza pubblicità) in offerta a 249,99 euro invece di 349,99 euro
- 8+64 GB (con pubblicità) in offerta a 229,99 euro invece di 329,99 euro
Amazon Alexa Tablet 8:
- 4+128 GB (senza pubblicità) in offerta a 189,99 euro invece di 299,99 euro
- 4+128 GB (con pubblicità) in offerta a 169,99 euro invece di 279,99 euro
- 4+64 GB (senza pubblicità) in offerta a 159,99 euro invece di 249,99 euro
- 4+64 GB (con pubblicità) in offerta a 139,99 euro invece di 229,99 euro
Amazon Kids Tablet:
- Kids Tablet 8 (4+64 GB) in offerta a 114,99 euro invece di 229,99 euro
- Kids Tablet 11 (8+64 GB) in offerta a 119,99 euro invece di 329,99 euro
Offerte per categoria
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Lidl Black Week da giovedì 26 novembre, tornano le offerte Parkside e Silvercrest
- 🛍️ È il mese delle offerte Black Friday: date e come non perdersi le migliori offerte
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo