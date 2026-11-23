Samsung alza ulteriormente l’asticella nel segmento dei monitor gaming e presenta una nuova soluzione pensata per chi cerca prestazioni estreme, soprattutto in ambito competitivo. Il protagonista è il nuovo Odyssey G6 (G60H), un monitor da 27 pollici che introduce una caratteristica destinata a far discutere, ovvero una frequenza di aggiornamento fino a 1.100 Hz, un valore mai raggiunto prima su un display gaming.

Il risultato è possibile grazie alla tecnologia Dual Mode, che permette di scegliere tra due configurazioni differenti in base al tipo di gioco e alle proprie esigenze. Si può infatti passare dalla risoluzione HD con refresh rate fino a 1.100 Hz alla modalità QHD, che mantiene una frequenza di aggiornamento comunque elevatissima, pari a 600 Hz; un binomio che punta a combinare velocità e qualità dell’immagine, senza costringere i giocatori a scegliere necessariamente tra le due.

Samsung Odyssey G6 punta tutto sulla velocità: fino a 1.100 Hz in HD

Il nuovo Samsung Odyssey G6 nasce soprattutto per il gaming competitivo, dove la rapidità di risposta e la leggibilità delle immagini durante le fasi più concitate possono fare la differenza. Il pannello Fast IPS da 27 pollici offre un tempo di risposta di 1 ms GtG e, grazie alla tecnologia Dual Mode, permette di adattare il comportamento del monitor al genere di gioco.

Nello specifico, la modalità HD consente di raggiungere i 1.100 Hz, mentre selezionando la risoluzione QHD da 2.560 x 1.440 pixel il refresh rate massimo scende a 600 Hz. Nel primo caso si privilegia la massima velocità, particolarmente interessante per gli sparatutto competitivi e i titoli nei quali ogni millisecondo può avere un peso; nel secondo si ottiene invece una maggiore definizione, mantenendo comunque una fluidità fuori dal comune.

Tra le novità più interessanti troviamo anche Odyssey Clear Motion, una tecnologia sviluppata da Samsung per ridurre il motion blur e migliorare la nitidezza degli oggetti in movimento. Attraverso un algoritmo ottimizzato, il sistema interviene sulla resa delle immagini durante le sequenze più rapide, con l’obiettivo di rendere più facilmente distinguibili i dettagli anche nei momenti più movimentati. Samsung ha inoltre anticipato l’intenzione di portare questa tecnologia su altri monitor gaming della gamma Odyssey.

HDR10+ Gaming, FreeSync Premium e connettività di ultima generazione

Le caratteristiche del nuovo monitor Samsung non si fermano alla frequenza di aggiornamento. Odyssey G6 supporta infatti HDR10+ Gaming, con regolazione dinamica di luminosità e contrasto per valorizzare sia le scene più luminose sia quelle caratterizzate da ombre profonde. A questo si aggiunge Black Equalizer, una funzione che interviene sui livelli di luminanza più bassi per migliorare la visibilità dei dettagli nelle zone scure.

Sul fronte della sincronizzazione troviamo il supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, due tecnologie che contribuiscono a ridurre tearing, stuttering e interruzioni durante il gameplay, a patto di utilizzare hardware compatibile. Completa la dotazione una connettività piuttosto interessante, che comprende un ingresso DisplayPort 2.1 e due HDMI 2.1; non manca Auto Source Switch+, funzione che riconosce automaticamente i dispositivi collegati e seleziona la sorgente video corretta.

Non meno curato il supporto ergonomico che permette infine di regolare altezza, inclinazione, rotazione orizzontale e orientamento verticale, così da adattare il display alle diverse configurazioni della postazione.

Scheda tecnica Samsung Odyssey G6 (G60H)

Dimensioni: 27 pollici

Tipologia di pannello: Fast IPS

Risoluzione: QHD (2.560 x 1.440 pixel) / HD in Dual Mode

Frequenza di aggiornamento: fino a 600 Hz in QHD e 1.100 Hz in HD

Tempo di risposta: 1 ms GtG

Tecnologie: Dual Mode, Odyssey Clear Motion, HDR10+ Gaming, Black Equalizer

Sincronizzazione: NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium

Connettività: 1x DisplayPort 2.1, 2x HDMI 2.1

Funzioni aggiuntive: Auto Source Switch+

Ergonomia: regolazione in altezza, swivel, tilt e pivot

Per quanto riguarda la disponibilità, Samsung ha confermato il debutto di Odyssey G6 in Italia a marzo 2027. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul prezzo di lancio, che rappresenterà naturalmente uno degli elementi da valutare con maggiore attenzione per un prodotto dalle caratteristiche così particolari.