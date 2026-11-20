La mappa di Grand Theft Auto VI potrebbe avere ancora diverse sorprese da offrire ai giocatori, anche dopo aver completato la storia principale. Rockstar Games ha infatti progettato alcune delle aree presenti nel mondo di gioco pensando anche a possibili sviluppi futuri, lasciandosi la possibilità di sfruttarle qualora emergessero nuove esigenze narrative o di gameplay. A confermarlo è stato Stephen Donkin, vicepresidente del design dello studio, che ha parlato della progettazione della mappa e di alcune location attualmente inutilizzate.

La questione è emersa in un’intervista concessa a Kotaku, nella quale lo sviluppatore ha risposto anche ad alcune domande sui luoghi presenti nel mondo di gioco ma non accessibili durante la storia principale. Tra questi figurano due grandi casinò, uno zoo, una piccola città situata nella parte settentrionale della mappa e un grande cimitero. Si tratta di aree che, pur essendo state inserite nell’ambientazione, non trovano al momento un vero utilizzo nell’avventura di Jason e Lucia.

Rockstar ha progettato la mappa di GTA VI pensando al futuro

Per comprendere meglio la questione bisogna tornare a prima del lancio di Grand Theft Auto VI, quando il giornalista di Kotaku aveva chiesto a Rockstar perché fossero presenti almeno due grandi casinò sulla mappa, senza però poterli visitare o trovare alcun riferimento al loro interno nella storia principale e nelle missioni secondarie.

La risposta è arrivata proprio da Stephen Donkin, che ha spiegato come il gioco d’azzardo non fosse adatto alla storia di Jason e Lucia, soprattutto considerando il delicato equilibrio che Rockstar ha cercato di mantenere nell’intera economia del gioco. Una scelta comprensibile, considerando il peso che il denaro ha nell’avventura e le conseguenze che la possibilità di vincere grosse somme al casinò avrebbe potuto avere sulla progressione.

Successivamente al lancio, dopo oltre 130 ore trascorse nel mondo di GTA VI, il giornalista ha raccontato di non essere ancora riuscito a visitare diversi luoghi, tra cui uno zoo particolarmente dettagliato e una piccola città nella zona settentrionale. Anche il grande cimitero e i casinò rientrano tra le location che, almeno per il momento, non vengono sfruttate durante l’avventura.

A spiegare il motivo di questa scelta è stato nuovamente Donkin: “La mappa è stata progettata pensando al lungo termine e tenendo conto di molti fattori“. Il vicepresidente del design ha poi aggiunto che alcune zone offrono a Rockstar delle opzioni per il futuro, qualora dovessero emergere nuove esigenze legate al gameplay o alla narrazione.

Le parole dello sviluppatore lasciano naturalmente spazio a diverse ipotesi, ma non rappresentano una conferma dell’arrivo di specifiche espansioni. Rockstar potrebbe decidere di sfruttare alcune delle location già presenti nella mappa per introdurre nuovi contenuti narrativi, attività aggiuntive o esperienze differenti. Non è da escludere nemmeno un loro eventuale utilizzo nell’ambito di una futura modalità online, anche se lo studio non ha confermato piani specifici in questa direzione.

Al momento, infatti, Donkin non ha fornito esempi concreti delle possibili esigenze future a cui ha fatto riferimento, né ha anticipato quali aree potrebbero essere coinvolte in eventuali aggiornamenti; sarebbe quindi prematuro dare per scontato l’arrivo di una grande espansione della storia o di nuove attività nei casinò.

Resta però un elemento interessante, Rockstar sembra aver voluto lasciare aperte diverse possibilità per il futuro di GTA VI, senza necessariamente sfruttare ogni angolo della mappa fin dal lancio. Le aree attualmente inutilizzate potrebbero quindi diventare una risorsa per eventuali sviluppi successivi, ma per capire quali siano davvero i piani dello studio bisognerà attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.