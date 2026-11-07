Negli ultimi mesi il mercato dell’elettronica di consumo ha fatto registrare un preoccupante trend per quanto riguarda i prezzi di vendita dei vari dispositivi dotati di RAM.

Il boom del settore dell’intelligenza artificiale, infatti, ha reso sempre più complicato per i produttori di dispositivi elettronici reperire i moduli di memoria RAM, il cui costo è rapidamente lievitato e, come inevitabile conseguenza, diverse aziende hanno finito per aumentare i prezzi di vendita dei propri device.

Ebbene, non è questa la soluzione su cui ha deciso di puntare Nintendo per il suo prodotto più popolare del momento, ossia Nintendo Switch 2.

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Buone notizie per il prezzo di Nintendo Switch 2

Stando a quanto è stato riportato da Reuters, in occasione della conferenza dedicata ai risultati finanziari dell’ultimo trimestre, Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo, ha dichiarato che il colosso nipponico non sta valutando la possibilità di apportare aumenti di prezzo per Nintendo Switch 2.

Ricordiamo che il prezzo di questa console gaming ha già subito un aumento all’inizio dell’anno e probabilmente anche ciò ha influito sui risultati negativi sul mercato: Nintendo Switch 2, infatti, ha fatto registrare una diminuzione delle vendite su base annua del 37,4%.

Per quanto riguarda la situazione del mercato dei moduli di memoria RAM, Shuntaro Furukawa ha dichiarato che non vi sono state modifiche significative, aggiungendo che l’azienda è in grado di assicurarsi quantitativi sufficienti.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Macronix, ossia il più importante fornitore di cartucce per Nintendo Switch 2, ha annunciato l’intenzione di interrompere la produzione di memorie ROM per concentrarsi su memorie destinate ai data center.

In sostanza, la situazione del mercato delle memorie è sempre più complicata.