A meno di due mesi dal CES 2027, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato i primi, timidi dettagli di Lenovo Legion Go Beam, il nuovo modello di console handheld “economico” che potrebbe battere Legion Go 2, almeno dal punto di vista del prezzo di vendita: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Lenovo Legion Go Beam: cosa sappiamo finora

Lenovo è al lavoro su una nuova console portatile, che potrebbe chiamarsi Legion Go Beam: sarebbe questa l’ultima indiscrezione esclusiva del portale Window Latest. Dalle prime tre foto emerse, la nuova console presenterebbe un corpo bianco madreperlaceo con alcuni dettagli color lime, accompagnata sui lati da controller integrati (non removibili, a meno di eventuali smentite future da parte della compagnia), oltre che cornici decisamente vistose su tutti i lati del display: in sintesi, un design più “cheap”, che prenderebbe le distanze dal segmento premium di Lenovo Legion Go 2 con display OLED, attualmente in vendita a oltre 1200 dollari.

Vista da davanti, ad un primo sguardo la nuova Lenovo Legion Go Beam assomiglierebbe in tutto e per tutto a Legion Go S, eccezion fatta per le rifiniture verde lime presenti su tutta la sua scocca, che inevitabilmente richiamano a gran voce il mondo Xbox. Lo stesso si riflette sui due analogici posti ai lati, che presentano un anello verde attorno alla loro base. Nello specifico, l’analogico destro si trova proprio sotto i classici pulsanti ABXY, alla stregua di un controller Xbox fatto e finito, mentre l’analogico sinistro si trova sopra il D-Pad.

Completano infine, sulla pare superiore ai lati dello schermo, i quattro tasti che abbiamo già visto in precedenza su Legion Go S, ovvero “Legion Space“, “View“, “Quick Settings” e infine “Menu“. L’assenza del touchpad rispetto ad altri modelli della compagnia (come Legion Go S, per l’appunto), poi, permetterebbe potenzialmente di ridurre i costi di produzione, suggerendo ancor di più l’essenza “budget-friendly” di Lenovo Legion Go Beam.

Sulla parte posteriore figurano invece i grilletti dorsali LB / LT, due tasti chiamati “Y1” e “Y2” ed impugnature con pattern antiscivolo, per garantire il massimo del grip anche durante le sessioni più lunghe e concitate, oltre che le feritoie per l’ingresso dell’aria sulla parte superiore destra. Quanto alla connettività, dalla foto si evince la porta USB-C, il jack audio da 3,5 millimetri, uno slot per le microSD e infine i tasti del volume.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito alle presunte specifiche tecniche della nuova console, al prezzo di lancio o al sistema operativo preinstallato al suo interno, che potrebbe verosimilmente essere Windows 11 o SteamOS. Gli occhi sono tutti puntati sull’evento Tech World di Lenovo, che si terrà in occasione del CES 2027 di Las Vegas, dal 6 al 9 gennaio 2027: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da parte di Lenovo, che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.