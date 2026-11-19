Le forti piogge che in questi giorni stanno colpendo San Francisco hanno messo in difficoltà anche i robotaxi di Waymo, che si sono fermati in mezzo alle strade allagate fino a bloccare alcuni incroci, tanto che l’azienda di Alphabet ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio in tutta la città.

A dare la notizia sono stati un post su X di Bilal Mahmood, consigliere del quinto distretto di San Francisco, e un messaggio comparso direttamente nell’app di Waymo. Facciamo chiarezza.

Cosa è successo a San Francisco

Chi in queste ore prova a chiamare un robotaxi trova nell’app un avviso che dice, più o meno, “per ora siamo in pausa a causa del meteo“, con la promessa che il servizio ripartirà “quando le condizioni delle strade miglioreranno e le previsioni saranno serene“.

La zona di San Francisco sta affrontando piogge intense e allagamenti, e secondo i meteorologi potrebbe trattarsi dell’inizio di un inverno da record per via di El Niño, il fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque del Pacifico che di solito porta molta più pioggia del normale sulla California.

Prima della sospensione su X erano comparsi diversi video, poi rimbalzati un po’ ovunque sui social, in cui si vedevano le auto di Waymo incapaci, o forse semplicemente poco disposte, ad attraversare i tratti di strada coperti dall’acqua. In uno si vede un robotaxi fermo nel mezzo di un attraversamento pedonale allagato, con le altre auto costrette ad aggirarlo, mentre in un altro un veicolo resta fermo al centro della carreggiata e chiede al passeggero di non scendere.

WATCH: Waymo robotaxi gets STUCK in a flooded San Francisco intersection as an atmospheric river swamps the Bay Area > Waymo paused its Bay Area robotaxi service around 11 AM local time, saying it will return when roads improve

> Downtown SF got about 2.11 inches of rain before noon, breaking a 1950 record

> Comes a day after California’s DMV barred Waymo robotaxis from freeways Self-driving, not self-swimming. -CBS SF, Guardian

🎥 @medriscoll — James Reichert (@_jamesreichert) November 18, 2026

Non è la prima volta che succede

Waymo, del resto, non è nuova a episodi di questo tipo, perché già nel dicembre del 2025 aveva dovuto sospendere il servizio a San Francisco dopo un blackout che aveva lasciato diversi robotaxi bloccati in mezzo alle strade della città, un episodio che avevamo ricordato anche parlando delle multe che la California introdurrà dal 2028 per i robotaxi che ostacolano i mezzi di soccorso.

Anche l’acqua ha già creato più di un problema all’azienda, visto che a maggio Waymo aveva richiamato 3.791 veicoli e fermato il servizio dopo che uno dei suoi robotaxi era entrato in una strada allagata a San Antonio, in Texas, e pur avendo distribuito un aggiornamento software per risolvere il problema, aveva poi dovuto sospendere di nuovo il servizio ad Atlanta quando un’altra auto era finita in una strada sommersa dall’acqua.

Il fatto che gli stessi problemi si ripresentino ora a San Francisco fa pensare che la soluzione sia più complicata di quanto sembri, perché un’auto a guida autonoma deve capire se una strada coperta dall’acqua è percorribile oppure no, e nel dubbio Waymo sembra aver scelto di far fermare le auto, con il risultato però di bloccare il traffico anche in zone sensibili come incroci e semafori.

La sospensione riguarda per ora soltanto San Francisco, ma arriva in un momento già complicato per l’azienda, visto che appena un giorno prima il DMV della California, l’ente che si occupa della circolazione dei veicoli, aveva vietato ai robotaxi di Waymo le autostrade dello Stato, e l’azienda aveva deciso di toglierli dalle autostrade in tutte le città in cui opera, qualche mese dopo un altro richiamo, a giugno, di oltre 3.800 auto per un problema software che rischiava di farle entrare nei cantieri autostradali chiusi al traffico.

Vedremo per quanto tempo il servizio resterà fermo nella città californiana, e soprattutto come Waymo pensa di risolvere un problema che si sta ripresentando più spesso del previsto.