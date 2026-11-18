A sei mesi dalla multa da 200 milioni di euro per non aver valutato a dovere i rischi della propria piattaforma, Temu torna nel mirino della Commissione Europea, che nelle scorse ore ha comunicato di aver riscontrato, in via preliminare, una nuova violazione del Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo sui servizi digitali.

Secondo Bruxelles il marketplace non avrebbe preso misure adeguate per ridurre il rischio che sulla piattaforma finiscano in vendita prodotti illegali, e le contestazioni toccano sia i controlli sui prodotti sia la moderazione degli annunci sia il modo in cui vengono puniti i venditori. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Controlli pochi e nei posti sbagliati

Badate bene che la Commissione non accusa Temu di non fare alcun controllo, ma di farne troppo pochi sulla cosa che conta di più, cioè il rispetto dei requisiti di sicurezza europei. Stando alle conclusioni preliminari, la piattaforma chiederebbe ai venditori i rapporti di prova soltanto per una piccola parte dei prodotti, e anche quando li richiede spesso non li controllerebbe affatto.

Le stesse categorie che Temu considera più rischiose, cioè giocattoli, elettronica e cosmetici, non avrebbero alcuna priorità nelle ispezioni fisiche, e in molti casi i risultati di queste verifiche non avrebbero portato ad alcun intervento.

A questo si aggiunge il fatto che il numero dei controlli sarebbe rimasto più o meno lo stesso mentre le inserzioni sulla piattaforma continuavano a crescere.

Un discorso simile vale per la moderazione degli annunci, che secondo Bruxelles guarderebbe soprattutto alle informazioni allegate alle inserzioni e al rispetto delle regole interne di Temu, più che alla sicurezza effettiva di quello che viene venduto.

Il sistema che confronta i nuovi annunci con quelli già segnalati come non conformi, inoltre, non terrebbe abbastanza conto del rischio legato agli articoli pericolosi, e anche i moderatori umani non sarebbero aumentati allo stesso ritmo delle inserzioni.

La parte forse più curiosa riguarda le sanzioni, perché Temu le applica al singolo negozio e non al venditore che lo gestisce, e dal momento che una stessa persona o azienda può aprire più negozi sulla piattaforma, la chiusura di uno di questi non le impedisce di continuare a vendere dagli altri.

La Commissione ha anche notato che un venditore può accumulare parecchie violazioni gravi, compresa la vendita di prodotti che non hanno superato i test di sicurezza, prima che Temu arrivi a sospendere uno dei suoi negozi.

Le conclusioni arrivate ieri fanno parte del procedimento formale che la Commissione ha aperto contro Temu nell’ottobre del 2024, un’indagine che oltre ai prodotti illegali riguarda anche il design dell’app, considerato potenzialmente in grado di creare dipendenza, i sistemi di raccomandazione che suggeriscono gli acquisti e l’accesso ai dati da parte dei ricercatori.

Proprio sui prodotti illegali Bruxelles si era già fatta sentire a maggio con la multa da 200 milioni, motivata dal fatto che Temu non aveva valutato correttamente i rischi della piattaforma, e a ottobre aveva poi dato il via libera al piano presentato dall’azienda per rimediare. La nuova contestazione è però diversa, perché riguarda il passo successivo previsto dall’articolo 35 del DSA, cioè l’obbligo di prendere misure concrete per ridurre quei rischi una volta individuati.

Va detto che si tratta ancora di conclusioni preliminari, e Temu potrà esercitare il proprio diritto di difesa consultando il fascicolo dell’indagine e rispondendo alle accuse, ma se la Commissione dovesse confermarle, potrebbe adottare una decisione di non conformità, con una multa che può arrivare fino al 6% del fatturato annuo mondiale dell’azienda e l’obbligo di correggere la violazione, come già successo a luglio ad AliExpress, multata per 550 milioni di euro per non aver fermato prodotti pericolosi e contraffatti.