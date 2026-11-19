La Settimana del Black Friday di Amazon è già cominciata: si va da oggi, giovedì 19 novembre, fino a lunedì 30 novembre, giornata di chiusura dedicata al Cyber Monday. Il Black Friday vero e proprio cade invece venerdì 27 novembre. Sono dodici giorni di promozioni, per un evento che negli anni ha allungato sempre più i tempi: le occasioni migliori tendono a concentrarsi nelle doppie uscite di offerte dei giorni clou. Se volete il quadro completo delle date e delle condizioni ufficiali, lo trovate nell’articolo Ufficiali le date del Black Friday Amazon 2026: oltre un milione di prodotti scontati.
La selezione di oggi è firmata Apple e Beats: auricolari e cuffie per musica, chiamate e allenamento, poi smartphone, smartwatch, tablet e computer portatili. Buona parte dei prodotti audio è dichiarata compatibile sia con Apple sia con Android, un dettaglio da tenere presente se non volete legarvi per forza a un solo ecosistema. Ricordiamo anche che non serve l’abbonamento Prime per accedere alle offerte generali del Black Friday e che, per gli acquisti fatti in questo periodo, il reso è esteso fino al 31 gennaio 2027.
Tra i pezzi più interessanti ci sono iPhone Air, con display da 6,5 pollici ProMotion e chip A19 Pro, e iPhone 17, con schermo da 6,3 pollici e chip A19: due modelli recenti della gamma, adatti a chi vuole un telefono Apple aggiornato. Per chi si allena o passa molto tempo all’aperto c’è l’Apple Watch Ultra 4 in titanio, mentre il MacBook Pro con chip M5 Pro è pensato per chi porta avanti carichi di lavoro pesanti. Prima di ordinare, un consiglio pratico: nel caso degli Apple Watch controllate bene la misura della cassa e il tipo di cinturino, perché è lì che si gioca la comodità al polso.
Nelle prossime ore la lista può arricchirsi con nuove proposte, complice il calendario fitto delle offerte tematiche giornaliere: qui sotto trovate quelle attive in questo momento, ordinate per categoria a partire dall’audio.
Indice:
Le offerte Apple del Black Friday Amazon 2026 tra iPhone, iPad e Mac
Cuffie e auricolari
Soluzioni audio Beats pensate per musica, chiamate e allenamenti, che spaziano da auricolari compatti e cuffie over-ear con cancellazione del rumore fino a speaker wireless portatili.
-
-5%
Beats Powerbeats Pro 2 Auricolari - Ultraviola | Cancellazione attiva del rumore, resistenti a sudore e acqua IPX4, archetti stabili, compatibili con Apple e Android
-
-3%
Beats Studio Pro Cuffie over-ear - 40 ore di autonomia, ANC - Caffè | Audio lossless via USB-C, ricarica Fast Fuel, ideali per viaggi e spostamenti, pieghevoli, compatibili con Apple e Android
-
-5%
Beats Powerbeats Pro 2 Auricolari - Jet Black | Cancellazione attiva del rumore, resistenti a sudore e acqua IPX4, archetti stabili, compatibili con Apple e Android
-
-5%
Beats Powerbeats Pro 2 Auricolari - Arancione elettrico | Cancellazione attiva del rumore, resistenti a sudore e acqua IPX4, archetti stabili, compatibili con Apple e Android
-
-5%
Beats Powerbeats Pro 2 Auricolari - Sabbie mobili | Cancellazione attiva del rumore, resistenti a sudore e acqua IPX4, archetti stabili, compatibili con Apple e Android
-
-3%
Beats Studio Pro Cuffie over-ear - 40 ore di autonomia, ANC - Ghiaia | Audio lossless via USB-C, ricarica Fast Fuel, ideali per viaggi e spostamenti, pieghevoli, compatibili con Apple e Android
-
-3%
Beats Studio Pro Cuffie over-ear - 40 ore di autonomia, ANC - Blu navy | Audio lossless via USB-C, ricarica Fast Fuel, ideali per viaggi e spostamenti, pieghevoli, compatibili con Apple e Android
-
-23%
Beats Powerbeats Fit Auricolari wireless - Jet black | Cancellazione attiva del rumore, fino a 30 ore di autonomia con custodia di ricarica, compatibili con Apple e Android
-
-27%
Beats Powerbeats Fit - Auricolari wireless con cancellazione del rumore, IPX4, fino a 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica, compatibili con Apple e Android - Arancione scintilla
-
-1%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Blu ardesia | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
-
-1%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Rosa nuvola | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
-
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Nero opaco | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
-
-27%
Beats Powerbeats Fit - Auricolari wireless con cancellazione del rumore, IPX4, fino a 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica, compatibili con Apple e Android - Grigio granito
-
-1%
Beats Pill - Altoparlante Bluetooth wireless e Caricatore portatile tramite USB-C - Fino a 24 ore di autonomia della batteria, resistente all'acqua IP67, compatibile con Apple e Android - Nero opaco
-
-1%
Beats Pill - Altoparlante Bluetooth wireless e Caricatore portatile tramite USB-C - Fino a 24 ore di autonomia della batteria, resistente all'acqua IP67, compatibile con Apple e Android - Rosso deciso
-
-1%
Beats Pill Speaker Bluetooth - 24 ore di autonomia - Oro champagne | Speaker Bluetooth compatibile con Apple e Android, design portatile, suono potente per casa, all'aperto e in viaggio
-
-13%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Esclusiva Amazon Ghiaia | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
-
-6%
Beats Studio Buds+ Auricolari, 36 ore - Nero e oro | Ottima qualità di chiamata, vestibilità comoda, resistenti al sudore, ricarica Fast Fuel, compatibili Apple e Android
-
-10%
Beats Studio Buds+ Auricolari, 36 ore - Bianco avorio | Ottima qualità di chiamata, vestibilità comoda, resistenti al sudore, ricarica Fast Fuel, compatibili Apple e Android
-
Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1, auricolari magnetici, Bluetooth di Classe 1, 12 ore di ascolto – Black
-
-2%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato - Grigio tempesta (versione precedente)
-
-9%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato - Viola artico (versione precedente)
-
-9%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato - Nero opaco (versione precedente)
-
Beats Flex Auricolari wireless - 12 ore di ascolto, magnetici - Azzurri | Chip Apple W1, abbinamento immediato, Bluetooth di Classe 1, design magnetico antigroviglio, microfono integrato
-
-9%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato - Rosso trasparente (versione precedente)
-
Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1, auricolari magnetici, Bluetooth di Classe 1, 12 ore di ascolto – Yellow
-
Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1, auricolari magnetici, Bluetooth di Classe 1, 12 ore di ascolto – Grigio
Smartphone
Telefoni Apple per ogni esigenza, dai modelli base alle versioni Pro con fotocamere avanzate, inclusi pratici accessori per la localizzazione degli oggetti quotidiani.
-
-2%
Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB - Borgogna | Display Super Retina XDR 6,9" con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile
-
-3%
-
-11%
Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico
-
-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia
-
-33%
Apple iPhone Air 256 GB - Bianco nuvola | display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, eSim
-
-15%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Blu oltremare
-
-5%
Apple iPhone 17e 256 GB: display Super Retina XDR da 6,1'', chip A19, un giorno intero di autonomia, fotocamera Fusion da 48MP – Nero
-
-11%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Bianco
-
-5%
Smartwatch
Orologi smart ideali per monitorare la salute, tracciare le sessioni sportive e gestire le notifiche al polso, dai modelli accessibili alle varianti più robuste in titanio.
-
-7%
Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49 mm | Cassa in titanio nero con cinturino Ocean nero traslucido
-
-14%
-
-13%
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 46 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - M/L
-
-16%
-
-15%
-
-22%
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio galassia con Cinturino Sport sabbia - S/M
Tablet
Dispositivi versatili con schermi ad alta risoluzione, ottimi per lo studio, l'intrattenimento in mobilità e il lavoro creativo con supporto a prestazioni professionali.
-
-6%
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 512 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Argento
-
-9%
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi + Cellular, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Argento
-
-7%
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Argento
-
-10%
Apple iPad Air 13'' (M4): display Liquid Retina, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Azzurro
-
-14%
Apple iPad Air 11'' (M4): display Liquid Retina, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Grigio siderale
-
-10%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
Computer
Portatili e postazioni desktop progettati per gestire carichi di lavoro impegnativi, navigazione fluida e compiti di produttività con elevata autonomia ed efficienza.
-
-14%
Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Max, CPU 18 core e GPU 32 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 14,2'', 36GB di memoria unificata, 2 TB SSD, Wi Fi 7; color Nero siderale
-
-11%
Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Pro, CPU 18 core e GPU 20 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 14,2'', 24GB di memoria unificata, 2 TB SSD, Wi Fi 7; color Nero siderale
-
-8%
Apple MacBook Pro Portatile, Display PROLED XDR da 16,3", chip M5 Pro | CPU 18-core e GPU 20-core, 24GB di memoria unificata, 1TB di archiviazione, Touch - Argento
-
-10%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Mezzanotte
-
-17%
Apple Mac mini con chip Apple M6 - Argento | CPU 12 core e GPU 12 core, 16GB Memoria unificata, 256GB
-
-12%
Apple MacBook Pro 2019, 16-pollici, Grigio Siderale (Ricondizionato) | 2,3GHz Intel Core i9, 32GB RAM, 1TB SSD, QWERTY Inglese keyboard
Queste erano dunque le principali offerte sui prodotti Apple del Black Friday di Amazon. I prezzi possono cambiare nel giro di poche ore e alcuni articoli potrebbero esaurirsi prima della fine della promozione: se un prodotto vi interessa, meglio non aspettare troppo.
Se siete ancora indecisi, date un’occhiata alle nostre guide: Migliori Apple Watch di Ottobre 2026: ecco quale scegliere e Apple MacBook Pro M5 vs MacBook M4: vale la pena l’aggiornamento?.
Per non perdervi le prossime occasioni, vi consigliamo di seguire i nostri canali Telegram Prezzi.tech, Errori Bomba e Sconti Casa: li aggiorniamo costantemente non appena salta fuori qualche offerta davvero interessante.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Lidl Black Days dal 19 e dal 23 novembre: Silvercrest, Parkside e non solo
- 🛍️ È il mese delle offerte Black Friday: date e come non perdersi le migliori offerte
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo