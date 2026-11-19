La Settimana del Black Friday di Amazon è già cominciata: si va da oggi, giovedì 19 novembre, fino a lunedì 30 novembre, giornata di chiusura dedicata al Cyber Monday. Il Black Friday vero e proprio cade invece venerdì 27 novembre. Sono dodici giorni di promozioni, per un evento che negli anni ha allungato sempre più i tempi: le occasioni migliori tendono a concentrarsi nelle doppie uscite di offerte dei giorni clou. Se volete il quadro completo delle date e delle condizioni ufficiali, lo trovate nell’articolo Ufficiali le date del Black Friday Amazon 2026: oltre un milione di prodotti scontati.

La selezione di oggi è firmata Apple e Beats: auricolari e cuffie per musica, chiamate e allenamento, poi smartphone, smartwatch, tablet e computer portatili. Buona parte dei prodotti audio è dichiarata compatibile sia con Apple sia con Android, un dettaglio da tenere presente se non volete legarvi per forza a un solo ecosistema. Ricordiamo anche che non serve l’abbonamento Prime per accedere alle offerte generali del Black Friday e che, per gli acquisti fatti in questo periodo, il reso è esteso fino al 31 gennaio 2027.

Tra i pezzi più interessanti ci sono iPhone Air, con display da 6,5 pollici ProMotion e chip A19 Pro, e iPhone 17, con schermo da 6,3 pollici e chip A19: due modelli recenti della gamma, adatti a chi vuole un telefono Apple aggiornato. Per chi si allena o passa molto tempo all’aperto c’è l’Apple Watch Ultra 4 in titanio, mentre il MacBook Pro con chip M5 Pro è pensato per chi porta avanti carichi di lavoro pesanti. Prima di ordinare, un consiglio pratico: nel caso degli Apple Watch controllate bene la misura della cassa e il tipo di cinturino, perché è lì che si gioca la comodità al polso.

Nelle prossime ore la lista può arricchirsi con nuove proposte, complice il calendario fitto delle offerte tematiche giornaliere: qui sotto trovate quelle attive in questo momento, ordinate per categoria a partire dall’audio.

Le offerte Apple del Black Friday Amazon 2026 tra iPhone, iPad e Mac

Queste erano dunque le principali offerte sui prodotti Apple del Black Friday di Amazon. I prezzi possono cambiare nel giro di poche ore e alcuni articoli potrebbero esaurirsi prima della fine della promozione: se un prodotto vi interessa, meglio non aspettare troppo.

Se siete ancora indecisi, date un’occhiata alle nostre guide: Migliori Apple Watch di Ottobre 2026: ecco quale scegliere e Apple MacBook Pro M5 vs MacBook M4: vale la pena l’aggiornamento?.

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