Con il Black Friday in corso su Amazon, il sito è praticamente invaso da offerte per tutti i gusti, e naturalmente viene ben rappresentata anche la tecnologia. L’evento proseguirà fino alle 23:59 del 30 novembre 2026, coinvolgendo una miriade di prodotti: questa volta abbiamo selezionato per voi le migliori offerte dell’evento riguardanti la smart home. Vediamo quali sono gli sconti da non perdere per la casa intelligente.

Le migliori offerte per la smart home del Black Friday 2026 Amazon

Gli sconti del Black Friday sono strutturati secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Prime Day e Festa delle Offerte Prime compresi), e propongono una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo). Le proposte passeranno poi dal vero e proprio Black Friday di venerdì 27 novembre 2026 e si concluderanno il 30 novembre 2026 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali).

Le offerte Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, tra smart home, PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. Visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon riguardanti i prodotti per la smart home. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non bisogna per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbonati ad Amazon Prime

Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”. Le offerte sono tantissime e coinvolgono prodotti per la pulizia smart, per la sicurezza, luci intelligenti e non solo.

Senza ulteriori indugi, ecco la nostra selezione di offerte per la smart home di questa Settimana del Black Friday di Amazon, con prodotti ordinati per prezzo e per categoria per facilitarne la consultazione.

Queste erano dunque le principali offerte sulla smart home del Black Friday 2026 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

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