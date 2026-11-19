Con il Black Friday in corso su Amazon, il sito è praticamente invaso da offerte per tutti i gusti, e naturalmente viene ben rappresentata anche la tecnologia. L’evento proseguirà fino alle 23:59 del 30 novembre 2026, coinvolgendo una miriade di prodotti: questa volta abbiamo selezionato per voi le migliori offerte dell’evento riguardanti la smart home. Vediamo quali sono gli sconti da non perdere per la casa intelligente.
Le migliori offerte per la smart home del Black Friday 2026 Amazon
Gli sconti del Black Friday sono strutturati secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Prime Day e Festa delle Offerte Prime compresi), e propongono una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo). Le proposte passeranno poi dal vero e proprio Black Friday di venerdì 27 novembre 2026 e si concluderanno il 30 novembre 2026 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali).
Le offerte Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, tra smart home, PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. Visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon riguardanti i prodotti per la smart home. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non bisogna per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”. Le offerte sono tantissime e coinvolgono prodotti per la pulizia smart, per la sicurezza, luci intelligenti e non solo.
Senza ulteriori indugi, ecco la nostra selezione di offerte per la smart home di questa Settimana del Black Friday di Amazon, con prodotti ordinati per prezzo e per categoria per facilitarne la consultazione.
Nuove offerte
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Jimmy R9 Pro Purificatore ad Osmosi Inversa Domestica con Erogatore Istantaneo di Acqua Calda e Fredda, Filtrazione a 7 Stadi, Sterilizzazione UV, Riscaldamento Rapido 3 Secondi e Misuratore TDS
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-7%
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Philips Purificatore d'aria 900, filtro HEPA NanoProtect, 65m² CADR 250m³/h | Filtro ai carboni attivi - ideale per allergici, silenzioso, intelligente ed efficiente, WiFi, App Air+, Nero (AC0951/13)
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-31%
Amazon Kids Echo Dot (ultimo modello), Alexa per i bambini, voci nitide e suono ricco, 1 anno di Kids+ incluso, Parental Control, supporto al sonno (polpo)
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-25%
Amazon Echo Dot (ultimo modello), altoparlante intelligente compatto, audio brillante, Hub Casa Intelligente, per appartamenti, camere da letto, uffici, Accesso Anticipato Alexa+ (bianco ghiaccio)
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-42%
Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) - Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Bianco ghiaccio, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-35%
Govee Retroilluminazione TV 3 Lite 3,6M per TV 55-65 pollici | Correzione Fish-Eye, Fotocamera Sincronizzazione Immagine, Striscia LED TV RGBICW 4-in-1, WiFi, Controllo Vocale & APP
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Rowenta Pure Air Mini, Purificatore Aria, Altitude, PU1520 | con Filtro HEPA Allergy+, Silenzioso e Compatto, Neutralizza Allergeni e Odori, Ideale per Piccoli Spazi
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-22%
Philips Purificatore d'aria PureProtect Go 500 Ultra-silenzioso 12dB*, 25m² | Purificatore aria HEPA, Piccolo, Riduce allergeni, polvere, virus, odori, con aromaterapia e filtro da 3 anni (AC0510/10)
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-5%
Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili, controllare per la caldaia a gas, termostato Tuya programmabile giornalmente, compatibile con controllo vocale di Google e Alexa.W506 3A
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-56%
Echo Dot (modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico | Anthracite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
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-20%
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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-47%
TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
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-38%
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
Strisce LED e luci decorative
Strisce luminose da interno ed esterno, catene di luci natalizie, barre TV ed effetti dinamici multicolore, ideali per personalizzare l'atmosfera delle stanze o decorare il giardino.
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Govee Christmas Cone Tree Lights 2,74m, Ghirlanda RGBIC 610 LED, Nero | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Impermeabile IP67, Decorazione per Halloween e Natale, Modalità Musica
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SwitchBot Luci Esterne Permanenti con Matter, 72 Luce LED RGBICWW, 30M | Compatibile con Alexa e Google Home, 16 Milioni di Colori, 2700–6500K, Controllo via APP, Catena IP67 per Patio, Giardino
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Proiettore Govee Galaxy Light Star 2 Pro, obiettivo HD da 4 megapixel, proiettore planetario che funziona con Matter, proiettore di luce notturna con oltre 20 scene preimpostate
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-7%
Govee Christmas Cone Tree Lights 2,28m, Ghirlanda RGBIC 370 LED, Nero | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Impermeabile IP67, Decorazione per Halloween e Natale, Modalità Musica
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-8%
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Strisce LED Smart 75 | 16 milioni di colori Illuminazione surround Sync con TV Dimmerabile Smart Home Philips Hue Bridge e Sync Box necessari
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-8%
Govee Striscia Luminosa LED Neon da Esterno 10M, Controllo APP&WiFi, IP67 | 16M Colori DIY, 64+ Modalità Scena, Sync Musica, Matter Alexa&Google Assistant, Install. Facile, Giardino/Cortile/Sentiero
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-6%
Govee RGBIC Striscia LED Intelligente con Copertura 10m, Profilo per Alexa | Funziona con Google Assistant, Tagliabile e Collegabile, Controllo via App, Per Camera Battiscopa Studio e Mobiletto
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Philips Hue Play Light Bar e Hue Bridge, Pacco, Nero | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 13,2 W, Retroilluminazione TV, Casa Connessa
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-5%
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Strisce LED Smart 55 | 16 milioni di colori Illuminazione surround Sync con TV Dimmerabile Smart Home Philips Hue Bridge e Sync Box necessari
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-6%
Philips Hue Play Gradient Lightstrip, Strisce LED Smart, 65" | 16 milioni di colori, Illuminazione surround, Sync con TV, Dimmerabile, Smart Home, Philips Hue Bridge e Sync Box necessari
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-4%
Govee Tenda Luminosa 10M, 400LED RGBIC Intelligenti Luci da Esterno Cascata | Decorazioni Natale, Impermeabili IP67, Sincronizzazione Musicale, 78+ Modalità Scena, Compatibile con Alexa
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-26%
Philips Hue Festavia Strisce LED a globo, 10 luci | Dimmerabili, Smart Home, Controllo da App Hue, Compatibile con Alexa e Apple Home, Per decorare ambienti esterni
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-10%
Govee Christmas Ball Lights 30cm, Luci a Sfera RGBIC 140 LED, Set da 2 | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Luci a Sfera Smart Impermeabili IP67 per le Feste, Pieghevoli, Modalità DIY
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-6%
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-5%
Govee Proiettore di Fiocchi di Neve da Esterno, Smart con Onde d’acqua in Movimento, luci da Giardino Impermeabili, 58 Modalità Scena, 20 Immagini, Compatibile con Alexa, Matter e Assistente Google.
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-20%
Philips Smart Lighting Fairy Lights, 20 m | RGBIC, Effetti Multicolore, LED Smart, Sincr Musica, Mod Predef, Interni ed Esterni, Lucine Decorative Esterno, Casa Connessa
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-39%
Philips Hue Festavia Permanent, Prolunga per luci LED smart, 9 m, Bianco | Luce bianca e colorata, Per strisce LED da esterno, Dimmerabile, Resistente alle intemperie, Smart Home
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-6%
Govee Luci di Inondazione per Esterni, Proiettore RGBICWW 4500LM, Luce per Esterni Intelligente IP66 Lavora con Matter e Alexa, Lega di Alluminio, Giardino, Garage, Cortile
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-13%
Govee RGBWIC TV Light Bars, WiFi Retroilluminazione per TV 45-70 Pollici | Retroilluminazione a LED per TV e PC, compatibile con Matter, Alexa e Google Assistant, 3 opzioni di posizionamento, Bianco
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-5%
NEEWER Striscia LED 5m a Illuminazione Frontale, Luci Neon RGB IC Tagliabile Smart AI, Controllo App Cambio Colore per Camera da Letto Sala Giochi Studio, Compatibile con Google Assistant/Alexa, NS01
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-20%
Philips Smart Lighting Fairy String Lights, 20 m | RGBIC, Lucine Decorative Esterno, Effetti Luce Multicolore, Smart LED, USB-C, Atmosfera, Sincr Musica, Conn by WiZ, Casa Conn
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Govee Striscia LED da 30 m, Smart RGBIC con Alexa | Compatibile con Google Assistant, Smart App con sincronizzazione musicale, controllo segmento fai da te
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-5%
SwitchBot RGBIC Neon Striscia LED, 5M Matter Neon LED Luci Compatibile con Apple Home, Alexa e Google Home, 16 min di colori, Sincronizza Musica e Scene, Luci LED Camera da Letto, Soggiorno
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Switchbot RGBICWW Barre Luminose a LED, Retroilluminazione TV con Matter | Barre LED Compatibili con Alexa e Apple Home, 16 Milioni di Colori, 800lm, Sync Musica, Montaggio Magnetico, Soggiorno Gaming
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-5%
SwitchBot RGBICWW Striscia LED 5M, 72 LEDs/m Matter Luci LED Compatibili con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Milioni di Colori, Sincronizzazione Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina
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-45%
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-5%
SwitchBot Matter Striscia LED 5M, 72LEDs/m RGBCCT Luci LED, Telecomando e App, Compatibili con Alexa, Apple HomeKit, Google Home e SmartThings, Sync Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina
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-18%
Philips Smart Lighting striscia LED RGBIC, 5 m, Tipo C, effetti luce multicolore dinamica, tagliabile, configurazione semplice, connessione a Wi-Fi, Connected by WiZ, Google Home, Alexa, Apple Home
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-33%
Govee Music Sync Box, controller Bluetooth per il controllo di gruppo di 7 | Acquisizione precisa del suono Govee Pro, 22 modalità musicali dinamiche, funzionamento a batteria con ricarica USB e fino a
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-55%
Govee Striscia LED Smart RGBIC da 5 m, con Alexa | Compatibile con Google Assistant, Smart App con sincronizzazione musicale, controllo segmento fai da te
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-20%
TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
Lampadine, faretti e plafoniere
Soluzioni per l'illuminazione quotidiana con attacchi standard, plafoniere connesse, faretti orientabili e piantane da terra con luce bianca regolabile o RGB, perfette per rinnovare i punti luce di casa.
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-8%
Govee Lantern Lampada da Terra, RGBICWW Lampada LED con Effetto Halo | 100 Scene, Dimmerabile 1000K-10000K e 1400lm, Matter e Alexa Compatibile, 160cm Luci per Soggiorno e Camera da Letto, Negro
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-2%
Philips Hue GU10, Lampadina per Faretto, 3 Pz | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 400 lm, 4,2 W, Intensità Regolabile, Controllo App Bluetooth, Casa Connessa.
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-12%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, 2 Pezzi
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-17%
Philips Smart Lighting Mobile Lampada da Tavolo Senza Fili, Lampada da Tavolo Ricaricabile, Colori, Luce Bianca da Calda a Fredda, Regolabile, Controlli Facili, Connected by WiZ, Sinc Musica
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-16%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 30cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 2000LM, 2700–6500K, 20W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina, 2 Pezzi
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Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Tonda, 37,5 cm | A Colori e Bianca regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 24 W, 2.600 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-18%
Philips Smart Lighting Faretti GU10 x2, WH Bianco | Luce colori e bianca tunabel 2.200-6.500 K, Plafoniera, Smart LED, 345 lm x2, Reg. luminos., Connected by WiZ, casa connessa
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-20%
Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Quadrata, 37,5 cm | A Colori e Bianca regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 24 W, 2.600 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-17%
Philips Smart Lighting GU10 Faretti x2, Nero BK | Luce colori e bianca tunabel 2.200-6.500 K, Plafoniera, Smart LED, 345 lm x2, Reg. luminos., Connected by WiZ, casa connessa
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-1%
Philips Tylus, Luce solare di sicurezza UltraEfficient, per Esterni, con Sensore di Movimento, 5000K, Nera
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SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina
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SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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-6%
Philips Hue Essential A60, Lampadina smart E27, Confezione da 4 | Luce bianca e colorata, 8 W, Smart Home, Dimmerabile, Compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Home
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-6%
Philips Hue Essential, Smart LED GU10, Confezione da 4 | Luce bianca e colorata, 4.7 W, Simmerabile, Smart Home, Controllo vocale via app, Compatibile con Alexa e Apple Home
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-5%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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-4%
Philips Hue GU10, Lampadina per Faretto, 3 Pz | Luce White Ambiance, Smart LED, 400 lm, 4,2 W, Intensità Regolabile, Controllo App Bluetooth, Casa Connessa
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-6%
Philips Nissa, Lampada solare da parete UltraEfficient, per Esterni, con Sensore di Movimento, 3000K, 250/25lm, Nera
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-5%
SwitchBot Matter Lampada da Terra LED, RGBCCT Piantana Lampada da Terra Compatibile con Apple Home, Alexa, Google Home, Telecomando e App, Luce Calda/Fredda, 16 Mln Colori, Musica Sincronizzazione
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-20%
Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Quadrata, 29,5 cm | A Colori e Bianca Regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 18 W, 1.800 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-19%
Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Tonda, 30 cm | A Colori e Bianca Regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 18 W, 1.800 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-16%
Philips Smart Lighting GU10 applique da parete x1, Nero BK | Luce a colori e bianca tunabel 2.200-6.500K, Plafoniera, Smart LED, 345lm, Regol. luminosità, Connected by WiZ, casa connessa
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-14%
Philips Smart Lighting GU10 Faretto x1, WH Bianco | Luce a colori e bianca tunabel 2.200-6.500K, Plafoniera, Smart LED, 345lm, Regol. luminosità, Connected by WiZ, casa connessa
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-5%
SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Confezione Regalo, Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa, Timer e Dimmer Lampada Profumata per Regali di Casa Nuova, Bianco
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SwitchBot RGBICWW Plafoniera 30cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 2000LM, 2700–6500K, 20W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina
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SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Timer e Dimmer, Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa, Lampada Profumata per Regalo di Inaugurazione della Casa, Nero
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-5%
SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Timer e Dimmer, Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa, Lampada Profumata per Regalo di Inaugurazione della Casa, Bianco
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Tapo L630(4-Pack) Lampadina WiFi Intelligente LED Smart GU10, RGBW Multicolore, 16 Milioni di Colori, Amazon Alexa, 350 Lumen, 3.5W, Risparmio Energetico, Confezione da 4 Pezzi
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Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W Alexa Google, 4pz | Per Soggiorno e Camera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub, Alexa e Google
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-1%
meross Lampadina LED E27 con Apple HomeKit, Multicolore e Dimmerabile | Lampada WiFi Funziona con Alexa, Google Home e SmartThings, Lampadina Smart Multicolore e Dimmerabile, RGBWW, 2700-6500K
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Philips Smart Lighting, Lampadina LED smart P45 E14 | Luce bianca e colorata, RGB, 470 lm, 2.200-6.500 K, Dimmerabile, Smart Home, Compatibile con WiZ, Alexa, Google e Apple Home
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Tapo L510E Lampadina Smart WiFi E27 Luce Calda 806lm 9W Alexa Google, 2pz | Per Soggiorno e Camera, Luce Calda 2700K, Dimmerabile 1%-100%, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub
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Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
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Tapo L510E Lampadina Smart WiFi E27 Luce Calda 806lm 9W Alexa Google | Per Soggiorno e Camera, Luce Calda 2700K, Dimmerabile 1%-100%, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub
Interruttori, relè e moduli smart
Moduli da incasso, interruttori wireless, dimmer e controller per tapparelle e carichi pesanti, pensati per chi vuole rendere intelligenti gli impianti elettrici tradizionali e impostare automazioni avanzate.
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Shelly Dimmer Gen4 - Modulo dimmer LED collegato da 150 W, dimmer Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth con Matter, filo neutro non richiesto, controllo remoto Shelly app, Alexa, Siri, Google
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Shelly Dimmer Gen4 - Modulo dimmer LED collegato 150 W, dimmer Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth con Matter, senza fili neutro, controllo remoto Shelly app, Alexa, Siri, Google (x2)
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Shelly 1 Mini Gen4, confezione da 4 interruttori smart WiFi, 1 canale, 8 A, contatto senza potenziali, automazione domestica, controllo remoto, nessun hub necessario, Alexa, Google Home, Apple HomeKit
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Shelly Power Strip 4 Gen4, ciabatta smart con led multicolore, 16 A, 3500 W | 4 prese, con misurazione di potenza indicato dai colori, compatibile con Alexa & Google Home, iOS & Android, colore nero
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Shelly Pro Dimmer 1PM, Dimmer Smart Wi-Fi & LAN a 1 Canale con Misurazione dei Consumi, 200W, Domotica, Montaggio su Guida DIN, Alexa e Google Home, App iOS e Android, Nessun Hub Richiesto
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-10%
SwitchBot Interruttore WiFi 2PM compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, modulo relè con ripetitore Bluetooth e contatto a secco, Wi-Fi 2,4 GHz, 16 A (4 pezzi)
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SwitchBot Interruttore relè opaco 1PM, compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, modulo di commutazione relè con ripetitore Bluetooth integrato, 2,4 GHz, 16 A
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-5%
SwitchBot Smart Interruttore Relè 1, Modulo Relè Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi&Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home/Matter (Hub Necessario), 16A
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meross 2 Pcs Interruttore per tapparelle con Controllo percentuale (è necessario un filo neutro), Timer Switch per Persiane e Tende compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, Telecomando
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SONOFF Mini Duo-L Zigbee Smart Switch - Senza Conduttore Neutro Zigbee 3.0 2 Canali 16A Compatibile con Alexa/Google Home, Smart Timer & Automazione, Compatto 2 Pack
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SONOFF MINI DUO, Matter tramite WiFi, interruttore intelligente WiFi a 2 canali, 16A, controllo remoto e automatico, richiede un filo neutro, compatibile con Alexa/Google Assistant, set da 2 pezzi.
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SwitchBot Smart Switch Toggle (Ricaricabile) - Fingerbot per Interruttori, Spinta 1.0kgf, USB-C, App e Timer, aggiungere Hub per Alexa, Siri e Matter (Ricaricabile, nero)
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-10%
SwitchBot Matter Relè Interruttore 2PM, Modulo Relè Interruttore con Misuratore di Potenza, Interruttore Wi-Fi&Bluetooth Funziona con Alexa/Apple Homekit/Google Home, 2.4GHz, 2 Pezzi
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SwitchBot Smart Relay Switch 1PM Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi & Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, Interruttore Relè 1PM 16A Confezione da 2
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SONOFF Pulsante Intelligente SNZB-01M Wireless ZigBee 4 in 1 Bianco | 16 azioni, Zigbee Binding & TouchLink controllo della luce, compatibile con Home Assistant, SmartThings, Hub richiesto
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SONOFF POWR320D Interruttore intelligente d'élite con misuratore di consumo 20A WiFi con misura consumo elettrico su schermo digitale LCD e protezione da sovraccarico,con Alexa, Google Home, IFTTT
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SONOFF Basic DIN Rail (BASIC-1GSP) Smart WiFi Interruttore Binario DIN, controllo Smart Home Matter, 32 A per centralino, compatibile con Alexa Google Home Assistant
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SONOFF MINI ONE MINI-ZB1GS - Interruttore intelligente Zigbee, relè 16A | Rendi intelligenti le luci e gli elettrodomestici esistenti con controllo Zigbee da 16A, Timer e pianificazione
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-5%
SONOFF Mini One MINI-1GS - Interruttore intelligente Wi-Fi opaco, 16 A | Interruttore intelligente Wi-Fi opaco con orari e controllo web locale, senza hub, per Alexa, Google Home e Apple Home
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Shelly 1 Gen3 - Wi-Fi & Matter Interruttore Intelligente Relé, 1 Canale, 16А, Contatto Pulito, Controllo Remoto e Automazione, Porta del Garage, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home, HomeKit
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SONOFF POWR316 Interruttore intelligente d'origin con misuratore di consumo 16A WiFi con misura consumo elettrico su schermo digitale LCD e protezione da sovraccarico,con Alexa, Google Home, IFTTT
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SONOFF MINI-ZB1GP, MINI PM, Zigbee 3.0, Misuratore di energia intelligente, Hub Zigbee richiesto, Conduttore neutro richiesto, Misurazione della corrente, Compatibile con Home Assistant, 16A
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SONOFF MINI-ZBD Zigbee 3.0 - Relè a contatto a secco, ingresso AC/DC, compatibile con hub Zigbee, funziona con Alexa e Google Home, relè intelligente per porta del garage, caldaie, motori DC e
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-11%
Adattatore USB SONOFF ZBMicro ZigBee, interruttore intelligente per dispositivi USB di tipo A, adattatore intelligente USB Zigbee, telecomando APP, controllo vocale, funzione timerZB
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SONOFF SwitchMan R5 intelligente interruttore di scena con batteria 6 canali tastiera senza cablaggio, e SONOFF M5 "eWeLink-Remote" intelligente interruttore per ottenere il controllo multi-canale
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SONOFF SwitchMan R5W intelligente interruttore di scena con batteria 6 canali tastiera senza cablaggio, e SONOFF M5 "eWeLink-Remote" intelligente interruttore per ottenere il controllo multi-canale
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SONOFF S-Mate2 Smart WIFI Switch Mate, Smart Switch funziona con interruttore della luce intelligente MINIR4/DUALR3/M5/T5, nessuna soluzione conduttore neutro
Termostati e valvole termostatiche
Termostati per caldaia e teste termostatiche per radiatori con programmazione a fasce orarie e controllo da remoto, indispensabili per ottimizzare i consumi di riscaldamento ed evitare sprechi.
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Meross Termostato per radiatore Matter over Thread 3pcs | Termostato Valvola WiFi | Rilevamento Finestra Aperta | Nessun Abbonamento | Blocco Bambini, Antigelo | 8 Fasce/Giorno
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Meross Termostato Caldaia, a Batteria 2 Fili, per 503, Matter over Thread | Home Assistant/ HomeKit/ Alexa, Programmazione, Rilevamento Finestra Aperta, Nessun Abbonamento, Temperatura/Umidità, Bianco
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SwitchBot Set Termostato Smart, Home Climate Panel e Hub Mini Matter | Risparmio Energetico, Automazioni & Misura Precisa, App, Compatibile con Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant
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-5%
SwitchBot Termostato smart per termosifone, Bluetooth con controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Casa e Google Home (TRV+matter+panel)
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Meross Termostato WiFi Matter, Termostato Caldaia da Incasso 230V, Bianco | Rilevamento finestra aperta, Display touch regolabile, tasti silenziosi, controllo vocale Alexa Siri Google, zero abbonamenti
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Meross Termostato WiFi Alexa Termostato Caldaia Matter da Incasso, Nero | Display touch regolabile, Rilevamento finestra aperta, tasti silenziosi, controllo vocale Alexa Google, zero abbonamenti
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Meross Termostato WiFi per radiatore Matter over Thread | Termostato Valvola WiFi | Rilevamento Finestra Aperta | Nessun Abbonamento | Blocco Bambini, Antigelo | 8 Fasce/Giorno
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SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello Combo: controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile con Alexa, Apple Home e Home Assistant (richiede Hub)
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SwitchBot Termostato Smart per Radiatore con Home Climate Panel | Risparmio Energetico, Programmi Automatici & Misura Precisa, Controllo App, Finestra Aperta, Facile Montaggio, 6 Adattatori
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SwitchBot Termostato smart per termosifone con supporto Matter (Combo), Bluetooth e controllo da App e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Home
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Meross Termostato WiFi Alexa Termostato Caldaia da Incasso, 230v Nero | Rilevamento finestra aperta, Display touch regolabile, tasti silenziosi, controllo vocale Alexa Google, zero abbonamenti
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SwitchBot Pannello Climatico Domestico, Sensore Temperatura Umidità Integrato per Valvola Termostatica Radiatori, Risparmio Energetico e Costi. Supporta Apple Home & Home Assistant Via Matter
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SwitchBot Termostato Smart per Radiatore, App e Bluetooth, 6 Adattatori | Risparmio energetico, orari smart, rilevamento finestra aperta, antigelo, display digitale, no abbonamento, montaggio facile
Termometri, igrometri e stazioni meteo
Sensori compatti per monitorare temperatura e umidità all'interno o all'esterno dell'abitazione, con grafici storici su app e avvisi istantanei per prevenire muffa e sbalzi climatici.
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Netatmo Stazione Meteo ORIGINAL 2ª gen wifi| Interni & Esterni | Temperatura, Umidità, Qualità aria, UV, Pollini, Previsioni Meteo| Compatibile Apple Home, Alexa, Google Home - Menta - NWS-M-EC
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SwitchBot Termometro opaco igrometro per interni ed esterni, confezione da 4 con Hub2, IP65, impermeabile e sensore di umidità, compatibile con Apple Home, Alexa, GoogleHome, IFTTT
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SwitchBot WiFi Igrometro Termometro 4 Confezioni con Matter Hub 2, termometro IP65 per interni ed esterni per la casa, punto di rugiada/VPD, Funziona con Alexa, AppleHome, GoogleHome
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SONOFF SNZB-02D Zigbee Set di 4 sensori di temperatura e umidità con display LCD, hub Zigbee richiesto, compatibile con Alexa, Google Home, Home Assistant
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SwitchBot Termometro e igrometro WiFi, confezione da 3 pezzi, con hub mini Matter, IP65, termometro per interni ed esterni, senza fili, umidità/temperatura/punto di rugiada/VPD/umidità assoluta
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SwitchBot Termometro Wi-Fi Igrometro 3 Pezzi con Hub Mini, IP65 Impermeabile Sensore di Temperatura/Umidità Interno Esterno con Notifica App e Archiviazione Dati Gratuita, Supporta Alexa
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SwitchBot WiFi Termometro Igrometro 2 Pezzi e Hub Mini Matter, Sensore di Umidità Bluetooth con Allarme Intelligente e Archiviazione Dati, Schermo LCD Termoigrometro Digitale
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SwitchBot WiFi Termometro Igrometro 2 Pezzi e Hub Mini, Sensore di Umidità Digitale Bluetooth con Allarme Intelligente e Archiviazione Dati, Schermo LCD Termoigrometro Digitale
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SwitchBot Termometro igrometro Wi-Fi, confezione da 2 con Hub Mini Matter, compatibile con Alexa, Apple Home, Google Home
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SwitchBot Termometro e Igrometro Plus con Sensore Bluetooth Digitale di Umidità e Temperatura, Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Schermo LCD Digitale, Confezione da 4
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SwitchBot Termometro igrometro per interni ed esterni, termometro Bluetooth per esterni, misuratore di umidità dell'aria, termoigrometro preciso con app, memorizzazione dati per serra cantina
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SwitchBot Termometro e Igrometro per Interni, Sensore di Temperatura Interna e Umidità con Avviso Intelligente e Archiviazione Dati per 68 Giorni, Termometro Bluetooth 3”, 3 Pezzi
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SwitchBot 3 Pieces Outdoor Hygrometer Thermometer, 100 m Bluetooth Range, Indoor Thermohygrometer, Dew/VPD/Absolute Humidity Sensor, Free Data Export
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SwitchBot Termometro igrometro interno, igrometro digitale Bluetooth termoigrometro con APP, punto di rugiada/VPD/Sensore di umidità assoluto
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Govee Termoigrometro WiFi da Interno con Notifiche Allarme App | Sensore di Umidità e Temperatura, Archiviazione Dati, per Casa, Camera da Letto, Cantina, Garage, Serra
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SwitchBot IP65, igrometro per interni ed esterni, termometro Bluetooth con punto di rugiada/VPD/sensore di umidità assoluto, termometro esterno, memorizzazione dati per serra, cantina, confezione da 2
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SwitchBot Igrometro Digitale Ambiente - Termometro Igrometro Interno Bluetooth, Controllo APP, Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Facile da Usare con 3In Schermo LCD, 2 Pezzi
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SwitchBot Termometro Igrometro per Interni Igrometro Digitale Bluetooth Termoigrometro con App, Punto di Rugiada/VPD/Sensore Umidità Assoluta Igrometro Bluetooth 2
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SwitchBot IP65, igrometro per interni ed esterni, termometro Bluetooth con punto di rugiada/VPD/sensore di umidità assoluto, termometro esterno, memorizzazione dati per serra cantina vino
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Govee Igrometro Termometro Bluetooth Interno con Avvisi App | Sensore di Temperatura e Umidità Digitale, Display LCD, Memoria Dati, Per Casa, Rettili, Serra, Garage, Cantina di Vini
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SwitchBot Termometro Igrometro Ambiente - Umidità e Temperatura Interno Bluetooth per Casa, Sensore di Rugiada/VPD/Umidità Assoluta, Igrometro Digitale Professionale con Memorizzazione dei Dati
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SwitchBot Termometro igrometro interno, igrometro digitale Bluetooth, termoigrometro con app, punto di rugiada/VPD/sensore di umidità assoluto, igrometro
Hub, sensori e dispositivi di sicurezza
Centraline di comando, gateway Matter, serrature elettroniche e sensori di allarme per porte, fumo e allagamenti, dedicati a chi desidera proteggere la propria casa e gestire tutti i dispositivi da un unico punto.
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SwitchBot Lock Ultra Max con SwitchBot Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene del palmo, sblocco in 1,1 s, facile installazione, autonomia 9 mesi, accesso remoto e Matter
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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SONOFF NSPanel Pro Gen2 Pannello Di Controllo Per Casa Intelligente Con | Gateway Zigbee & Matter con termostato, allarme di sicurezza compatibile con Alexa, Google, Apple, Home Assistant
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Tapo H500 Smart HomeBase 16GB 16TB per Telecamere e Sensori HDMI AI | Per Casa Smart, Collega 16 Telecamere e 64 Sensori, Archiviazione Locale Senza Canone, AI Avanzata, Uscita HDMI
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Aqara Security Camera Hub G3, 2K Interno Sicurezza | Riconoscimento Ai Visi/Gesti, Telecomando Ir, Pan/Tilt, Homekit Secure Video, Funziona Con Alexa, Google, Ifttt
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SONOFF Bridge Max Smart Home Hub (Bridge-M) | Matter Bridge e Zigbee Gateway per Apple Home, Alexa, Google Home e Home Assistant, RJ45 Ethernet e Wi-Fi, controllo locale
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Meross Matter WIFI Sensore Acqua con Hub MSH450, Rilevamento 0,3 mm, 100dB | Rilevatore di Acqua Intelligente fino a 100dB & APP & allarme hub, rallarme intelligente in Cucina, Bagno, Cantina, 2,4 GHz
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SwitchBot Hub Mini Matter, Smart IR Blaster Home Hub Casa Smart, Gateway Domotica Casa Intelligente, Controllo AC/TV/Luci via App o Voce, Compatibile con Alexa, Google Home, Apple Home, Wi-Fi 2.4GHz
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Tapo T30 KIT Sistema Allarme Smart Casa Sensore Movimento Finestra App | Per Casa e Appartamento, 1 Sensore Movimento, 2 Sensori Finestra, Avvisi Istantanei App, Compatibile con Dispositivi Smart
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SwitchBot - Sensore di contatto intelligente per allarme di porte e finestre, wireless, per la sicurezza domestica, compatibile con Alexa utilizzando SwitchBot Hub (3 pezzi)
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Aqara Sensore per Porte e Finestre P2, Matter Over Thread, Allarme Remoto | Richiede Router Di Confine Thread, Automazione Locale, Compatibile Con Apple Home, Google Home, Alexa And Smartthings
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Aqara Smart Home Hub M100, Matter Controller, Thread Border Router | Intelligente Aqara Zigbee Hub, Wi-Fi, Supporta Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Smartthings, Ifttt, Home Assistant
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SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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Meross Rilevatore di Fumo WiFi Connesso con Avviso APP, Hub Richiesto | Allarme Antincendio con Doppio Sensore Ottico, Rete Anti-insetti 0,8 mm, Certificato secondo la norma EN 14604, 33 mm
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Aqara Sensore di Perdite d'Acqua, Richiede un Hub Aqara, Rilevatore di Perdite d'Acqua Senza Fili Zigbee di Allarme e Domotica, Allarme Sensore Acqua per Cucina, Bagno
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Tapo T110 Sensore Contatto Smart Porte Finestre Avvisi Hub Richiesto | Per Porta, Finestra e Garage, Avvisi Apertura/Chiusura, Automazioni Luci, Avvisi Intrusi, Domotica e Risparmio Energetico
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Prese smart e misuratori di consumo
Prese intelligenti da muro, ciabatte connesse e contatori di energia per quadro elettrico, adatti a controllare piccoli elettrodomestici a distanza e verificare in tempo reale i consumi energetici.
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Shelly Outdoor Plug S Gen3 - Confezione da 4 prese Wi-Fi intelligenti per esterni, IP44, certificato opaco, 12 A, 2500 W, illuminazione esterna, misurazione della potenza, automazione esterna, Alexa
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Meross EM06P Misuratore di Energia Trifase, Contatore di energia 6 Canali | WiFi intelligente Smart Meter per Pannelli Solari, Fotovoltaico, Home Assistant, Zero Immissione, Cloud Gratuito
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Meross Ciabatta elettrica opaca, 2 caricabatterie USB C, 30 W, anima in | Presa multipla Wi-Fi, caricatore rapido per Apple HomeKit, Alexa, Google Home, Home Assistant, 16 A/3680 W, cavo da 1,8 m
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Shelly Plug S Gen3 x 3 Nero | Wi-Fi, Misurazione del consumo energetico, Controllo da remoto, Compatibile con Apple Homekit, Alexa, Google Home
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Meross Matter Presa Smart con Consumo Energetico, Mini e FFS | 16A Presa Mini Intelligente con Misure Produzione di Pannelli Solari Fotovoltaici, Alexa Supporto di Apple Home e Google Home
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Meross Presa Smart WiFi con Misuratore di Consumo Elettrico e Timer, Tipo F | Presa Intelligente, Bluetooth, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto App, Smart Home, 4 Pezzi, 3840W
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Shelly Plug S Gen3 Nero - Presa Smart Matter 12 A (2500 W) (2 Pezzi) | Wi-Fi, Misurazione del consumo energetico, Controllo da remoto, Compatibile con Apple Homekit, Alexa, Google Home
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Philips Smart Lighting Smart Plug Matter Tipo F, Automazioni, Controlli Vocali/App, Connected by WiZ, Conf. da 2
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Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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Meross Presa Smart WiFi con Misuratore di Consumo Elettrico e Timer, Tipo F | Presa Intelligente per Fotovoltaico, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto App, Smart Home, 16A
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Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
Dispositivi e automazioni per la casa
Accessori per il comfort quotidiano e la cura della casa, tra cui motoriduttori per tende e tapparelle, timer per irrigazione, purificatori d'aria e apparecchiature termoregolate.
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Jimmy N9 Macchina da caffè a cialde con purificatore 3‑in‑1, filtrazione a 5 stadi, pompa 20 bar, serbatoio 2L, compatibile Nespresso Original, plug‑and‑play
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Switchbot Cornice Artistica Digitale IA, 13.3'' Cornice Digitale Senza Cavi, Display Elettronico-Ink, Da Tavolo O Da Parete, Cornice Digitale Wi-Fi, Compatibile Con Alexa
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SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
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SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
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SwitchBot Umidificatore a vapore camera letto, 750ml/h, 4,5L stanze grandi, No nebbia No residui, Rabbocco dall'alto, Filtro lavabile, Silenzioso per bambini, Alexa, Google Home, HomeKit, Matter
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SwitchBot Apri Tende Elettrico per Bastoni, Curtain Rod 3 2025 Set con 2 Motori e 1 Telecomando, Controllo Bluetooth&App, Motore Silenzioso Potente, Compatibile con Matter&Apple Home (Hub richiesto)
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Meross Avvolgitore Tapparella Elettrico da Incasso, Matter Avvolgibile Elettrico fino 45 kg (circa 6 m²), per cinghia da 23 mm, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Home Assistant e SmartThings
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SwitchBot AI MindClip, Registratore Vocale,Assistente AI indossabile, 64 GB | Appunti AI per riunioni, registratore vocale AI con scrittura e riconoscimento vocale, 300 min gratis/mese, nero
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Telecomando universale SwitchBot Hub Mini MSS, telecomando intelligente tutto in 1 con APP personalizzabile, controllo 50 dispositivi IR/Bluetooth, compatibile con TV/AC/Apple TV/SwitchBots e altro
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SwitchBot Apri Tende Intelligente - Telecomando Bluetooth con App/Timer, Aggiornamento delle Prestazioni, Aggiungi SwitchBot Hub per farlo funzionare con Alexa, Google Home, HomeKit (Curtain 3, Rod)
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Juskys Pentola per vin brulé Teramo 10 litri 1.500 W con rubinetto | Erogatore elettrico di bevande calde in acciaio inossidabile, termostato da 30 a 110 °C, protezione da surriscaldamento
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Juskys Pentola per vin brulé Teramo 7 litri 1.500 W con rubinetto | Erogatore elettrico di bevande calde in acciaio inossidabile, termostato da 30 a 110 °C, protezione da surriscaldamento
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SwitchBot Blind Tilt - Tapparelle elettriche intelligenti con telecomando Bluetooth, alimentazione solare, rilevamento della luce, aggiungi SwitchBot per compatibilità con Alexa e Google Home
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SONOFF SWV-ZF2E Hydro DUO Timer irrigazione Zigbee a 2 zone, ingresso in ottone, IP65, alimentazione Type-C e 4 AA, adattamento meteo con misuratore di flusso, hub Zigbee richiesto, Home Assistant
Queste erano dunque le principali offerte sulla smart home del Black Friday 2026 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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