Un televisore da 65 pollici che costa meno di un soundbar di fascia alta sembra quasi un controsenso, eppure Xiaomi TV F 65 2025 continua a dimostrare che le grandi diagonali possono essere accessibili senza troppi compromessi. Il modello, già protagonista di diverse promozioni nel corso dell’anno, torna a farsi notare su Amazon con un prezzo che si allinea ai livelli più bassi registrati negli ultimi mesi. Con Fire TV integrato nativamente e il supporto ad Alexa, il dispositivo si propone come alternativa concreta a chi cerca un grande schermo per lo streaming quotidiano. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche e i termini dell’offerta.

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Xiaomi TV F 65 2025, un pannello 4K con Fire TV di casa Amazon

Il cuore del prodotto è un pannello LED da 65 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel), pensato per riempire il salotto senza rinunciare alla nitidezza richiesta dai contenuti moderni. Il refresh rate nativo si ferma a 60Hz, ma entra in gioco la modalità Game Boost, capace di spingersi fino a 120Hz quando riceve segnali HDMI a risoluzione 1080p, utile per rendere più fluide le sessioni di gioco occasionali o le trasmissioni sportive.

Sul fronte HDR il televisore supporta HDR10 e HLG, affiancati dalla tecnologia MEMC per la gestione del movimento nelle scene più dinamiche. La luminosità massima dichiarata è di 300 nit, un valore nella media per questa fascia di prezzo ma lontano dalle prestazioni dei pannelli QLED o OLED superiori: un compromesso comprensibile considerando il posizionamento economico del modello.

L’elemento distintivo resta però il sistema operativo: Fire OS8 sostituisce il più comune Google TV, offrendo un’interfaccia fluida con accesso diretto a Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, oltre al controllo vocale tramite Alexa integrata nel telecomando Bluetooth. Per chi utilizza dispositivi Apple è disponibile anche AirPlay 2, per trasmettere contenuti da iPhone o Mac senza cavi aggiuntivi.

Tra le specifiche hardware troviamo 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, sufficienti per un uso standard ma da tenere d’occhio se si installano molte applicazioni. Completa il quadro un Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, connettività Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 ed Ethernet, oltre al supporto audio Dolby Audio e DTS:X.

Tra i punti di forza principali:

Diagonale da 65″ a un prezzo competitivo

Fire TV nativo, senza bisogno di Fire Stick esterne

Alexa integrata nel telecomando

Compatibilità AirPlay 2

Triple tuner completo

Prezzo in calo: lo sconto di Xiaomi TV F 65

Il prezzo di listino ufficiale di Xiaomi TV F 65 2025 si attesta a 569€, ma l’offerta attuale su Amazon lo porta a 359€, con uno sconto del 37% e un risparmio di 210€. Si tratta di una cifra che si avvicina ai valori più bassi registrati nei mesi scorsi, quando il televisore era stato proposto anche a 379€ e 399€ in diverse occasioni promozionali. Il prodotto risulta disponibile e spedito direttamente da Amazon, un dettaglio che garantisce tempi di consegna rapidi e assistenza standard del marketplace.

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