Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, sarebbe stato colpito da un attacco informatico che avrebbe provocato perdite stimate in 6,3 miliardi di dollari. Una cifra enorme, che se confermata rappresenterebbe il furto di criptovalute più ingente mai registrato, superando ampiamente il precedente record di 1,5 miliardi di dollari attribuito agli hacker nordcoreani nell’attacco a Bybit del febbraio 2025.

La società ha assicurato che si farà carico di tutte le perdite, mentre ha sospeso le operazioni di prelievo e, secondo quanto inizialmente comunicato, anche quelle di deposito. Nel frattempo proseguono le verifiche sull’incidente e sulle effettive dimensioni.

La notizia, riportata inizialmente dal New York Times e ripresa da diverse testate internazionali, ha inevitabilmente scosso il settore delle criptovalute, soprattutto considerando il ruolo centrale che Binance ricopre nel mercato degli asset digitali.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Binance promette di coprire tutte le perdite, ma i prelievi sono sospesi

Secondo le informazioni diffuse dalla stessa Binance, l’impatto economico complessivo dell’attacco sarebbe pari a 6,3 miliardi di dollari, la società ha spiegato di aver avviato una collaborazione con diversi partner del settore blockchain per individuare e bloccare gli asset coinvolti: finora sarebbero stati congelati circa 3 miliardi di dollari direttamente on-chain.

Anche altre importanti realtà del comparto si sono attivate per contenere i danni. In particolare, Tether ha dichiarato di aver bloccato oltre 1,5 miliardi di dollari in fondi collegati al presunto attacco, mentre Circle avrebbe congelato più di 800 milioni di dollari; si tratta di interventi che potrebbero contribuire a limitare le conseguenze economiche dell’incidente, anche se non è ancora chiaro quanto sarà effettivamente possibile recuperare.

Binance ha dichiarato che utilizzerà il fondo SAFU (Secure Asset Fund for Users) e le risorse della società per coprire integralmente le perdite, aggiungendo che i fondi degli utenti sono al sicuro.

Resta però il problema dell’operatività della piattaforma. In un primo momento Binance ha comunicato la sospensione di depositi e prelievi, mentre in un successivo aggiornamento ha precisato che i depositi risultavano regolarmente funzionanti e che il blocco dei prelievi era legato a un aggiornamento di sicurezza.

L’attacco potrebbe essere partito dal computer di un ingegnere

Le prime informazioni sulle modalità dell’incidente suggeriscono uno scenario particolarmente delicato, secondo l’indagine preliminare condotta da Binance, un laptop appartenente a un ingegnere DevOps potrebbe essere stato compromesso, consentendo agli aggressori di accedere a un container di servizi e di effettuare transazioni di prelievo non autorizzate.

Si tratta ancora di una ricostruzione preliminare e non sono stati chiariti tutti i dettagli tecnici della violazione. La società ha comunque dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema e di collaborare con le forze dell’ordine per identificare i responsabili.

Numerose fonti indicano la Corea del Nord come responsabile dell’attacco. In particolare, la società di ricerca sulla sicurezza blockchain TRM Labs ha attribuito l’operazione a TraderTraitor, un gruppo di hacker d’élite nordcoreano; la valutazione sarebbe basata su informazioni di intelligence raccolte sia on-chain sia off-chain e, secondo la società, avrebbe un livello di certezza elevato. TRM Labs ha inoltre dichiarato di stare monitorando i movimenti dei fondi e avvisando i propri partner attraverso la rete Beacon.

Un nuovo colpo alla fiducia negli exchange centralizzati

Se le stime iniziali dovessero essere confermate, l’attacco a Binance supererebbe il furto da 1,5 miliardi di dollari subito da Bybit nel febbraio 2025, fino a oggi considerato il più grande nella storia delle criptovalute. Le conseguenze potrebbero però andare ben oltre le perdite economiche della singola piattaforma.

Come sottolineato da Tim Sun, ricercatore senior di Haskey Group, un episodio di queste dimensioni potrebbe spingere gli investitori a rivalutare la sicurezza degli asset custoditi sugli exchange centralizzati, oltre ai rischi legati alla solvibilità e alla liquidità degli operatori. Un aspetto particolarmente delicato, considerando che queste piattaforme funzionano per molti versi come istituti bancari: i clienti vi depositano i propri fondi affidandosi agli operatori per la loro custodia e sicurezza.

La vicenda arriva inoltre in un momento particolare per Binance, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare importanti problemi giudiziari e normativi. Nel 2023 la società si è dichiarata colpevole di violazioni delle leggi statunitensi antiriciclaggio, accettando di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. Il fondatore Changpeng Zhao, condannato a quattro mesi di reclusione, ha successivamente ricevuto la grazia da Donald Trump nel 2025.

Binance ha inoltre stretto una collaborazione commerciale con World Liberty Financial, la società di criptovalute della famiglia Trump, una delle principali fonti di ricchezza del presidente.

Resta ora da capire quale sia l’effettiva portata della violazione, quanti fondi potranno essere recuperati e soprattutto se le rassicurazioni di Binance sulla sicurezza degli asset degli utenti troveranno piena conferma nei prossimi aggiornamenti.