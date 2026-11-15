Satispay continua ad ampliare i servizi finanziari disponibili all’interno della propria applicazione, con l’obiettivo di rendere gli investimenti accessibili a una platea sempre più ampia di utenti. Dopo aver introdotto fondi, azioni ed ETF, la piattaforma aggiunge ora nuove possibilità di diversificazione, aprendo anche ai mercati delle materie prime e delle criptovalute.

La novità riguarda l’arrivo di oltre 100 ETP, attraverso i quali sarà possibile esporsi all’andamento di asset come oro, argento, petrolio, caffè e grano, oltre alle principali criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum. Anche in questo caso Satispay punta sulla semplicità: gli acquisti potranno partire da appena 1 euro, con la possibilità di comprare quote frazionate e impostare piani di investimento ricorrenti settimanali o mensili.

Con questo aggiornamento, l’offerta complessiva della piattaforma supera i 3.000 strumenti finanziari disponibili, confermando la volontà dell’azienda di trasformare progressivamente Satispay in un punto di riferimento non soltanto per i pagamenti e i servizi bancari, ma anche per la gestione dei risparmi.

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Oro, materie prime e criptovalute arrivano su Satispay

L’ampliamento dell’offerta nasce anche dalla volontà di rispondere a un interesse crescente verso alcune categorie di investimento che, nonostante siano ormai conosciute da una parte consistente della popolazione, rimangono poco presenti nei portafogli degli italiani. Secondo una nuova indagine condotta da SWG per Satispay, il 77% degli italiani considera l’oro un bene rifugio affidabile, mentre il 31% manifesta interesse verso il settore delle criptovalute, percentuale che sale al 38% tra gli under 34.

Nonostante questo, tra le persone che già investono, soltanto il 10% dichiara di possedere oro o altre materie prime e appena il 5% detiene criptovalute. La ricerca evidenzia anche alcune delle difficoltà che frenano l’accesso agli investimenti. Tra chi non investe, oltre un terzo degli intervistati (34%) ritiene di non avere abbastanza denaro per iniziare, mentre il 22% dichiara che comincerebbe subito se potesse farlo con importi molto contenuti.

Ed è proprio su questo aspetto che Satispay vuole intervenire, permettendo di acquistare strumenti finanziari a partire da 1 euro e senza dover necessariamente impegnare cifre elevate. Come sottolineato da Alberto Dalmasso, CEO e co-fondatore dell’azienda, l’obiettivo è rendere più semplice e trasparente l’accesso a mercati che spesso vengono percepiti come complessi, contribuendo anche a diffondere una maggiore consapevolezza finanziaria.

Come funzionano gli investimenti in materie prime e criptovalute

La nuova offerta si basa sugli ETP (Exchange-Traded Products), strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati che permettono di seguire l’andamento di un determinato sottostante. Bisogna quindi precisare che, attraverso Satispay, non si acquista direttamente oro fisico o criptovalute da custodire autonomamente, ma si investe in prodotti finanziari che replicano o tracciano il valore degli asset di riferimento.

Nel dettaglio, per le materie prime vengono utilizzati gli ETC (Exchange-Traded Commodities), mentre per le criptovalute l’offerta comprende ETN (Exchange-Traded Notes). Si tratta di strumenti differenti, con caratteristiche e rischi specifici che dipendono anche dalla struttura del singolo prodotto e dal relativo emittente; l’utente può accedere alle due nuove categorie attraverso sezioni dedicate dell’app, dove sono disponibili informazioni sulle caratteristiche degli strumenti e sull’andamento dei rispettivi mercati. Tutte le posizioni rimangono comunque raccolte in un unico portafoglio, suddivise per famiglia di investimento, ovvero fondi, azioni, ETF ed ETP.

L’esperienza di acquisto e vendita riprende quella già disponibile per azioni ed ETF; è possibile scegliere l’importo da investire, acquistare anche frazioni di prodotto e impostare piani ricorrenti con cadenza settimanale o mensile. In questo modo, chi preferisce distribuire gli acquisti nel tempo può farlo direttamente dall’app, senza dover effettuare manualmente ogni singola operazione.

Naturalmente, la possibilità di iniziare con un euro non elimina i rischi legati agli strumenti finanziari. Il valore degli ETP può variare in funzione dell’andamento del sottostante e, soprattutto nel caso delle criptovalute e di alcune materie prime, le oscillazioni possono essere significative.

Commissioni, piani ricorrenti e regime fiscale

Per quanto riguarda i costi, Satispay mantiene una struttura commissionale fissa, già adottata per gli investimenti in azioni ed ETF. La tariffa ordinaria prevede 0,89 euro per ogni ordine di acquisto o vendita, indipendentemente dall’importo dell’operazione; a questa cifra possono aggiungersi gli eventuali costi annui applicati dall’emittente dell’ETC o dell’ETN, indicati nella documentazione chiave per gli investitori.

Tra le opzioni è prevista una promozione che azzera le commissioni di transazione fino al 30 novembre 2026, secondo le condizioni indicate dalla piattaforma; ci sono poi condizioni più vantaggiose anche per chi utilizza i piani di acquisto ricorrenti, con commissioni azzerate su una selezione di ETC ed ETN. Gli utenti che hanno sottoscritto un piano in abbonamento Satispay potranno inoltre utilizzare le transazioni mensili incluse senza commissioni anche per gli acquisti di materie prime e criptovalute, secondo le condizioni previste dal proprio abbonamento.

Gli ordini vengono eseguiti durante gli orari ufficiali di apertura dei mercati di riferimento, quindi non si tratta di operazioni disponibili in qualsiasi momento della giornata. Sul fronte operativo, Satispay continua ad affidarsi a Upvest, partner che gestisce l’infrastruttura tecnologica e l’esecuzione degli ordini, mentre la piattaforma italiana si occupa della distribuzione dei prodotti e dell’esperienza utente.

Un ultimo aspetto riguarda la fiscalità. Il servizio viene fornito in regime dichiarativo, sarà quindi l’investitore a dover gestire gli eventuali adempimenti fiscali legati alle proprie operazioni. Per semplificare questo passaggio, Satispay metterà a disposizione ogni anno un report con le informazioni necessarie per supportare la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Investimenti sempre più ampi direttamente dall’app

Con l’arrivo di oltre 100 ETP su materie prime e criptovalute, Satispay compie un ulteriore passo nell’ampliamento della propria offerta finanziaria; la possibilità di partire da 1 euro, acquistare quote frazionate e programmare operazioni ricorrenti punta soprattutto a ridurre le barriere d’ingresso per chi vuole avvicinarsi a queste categorie di investimento.

Resta naturalmente fondamentale valutare attentamente gli strumenti disponibili, i relativi costi e i rischi, soprattutto quando si parla di asset caratterizzati da una volatilità elevata. La novità, in ogni caso, amplia le possibilità di diversificazione direttamente dall’app, senza dover necessariamente ricorrere a piattaforme separate.