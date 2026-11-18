Perché spendere oltre 120€ per un monitor da gaming quando Gigabyte GS25F14 offre refresh rate a 144Hz, pannello IPS e tempo di risposta di 1ms a una frazione del prezzo? Il mercato dei monitor entry-level raramente regala sorprese così convincenti, ma questa volta la combinazione tra fluidità delle immagini e accessibilità economica merita attenzione. Vediamo come questo monitor da 25 pollici riesce a conquistare chi muove i primi passi nel gaming competitivo senza svuotare il portafoglio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Gigabyte GS25F14, le caratteristiche che fanno la differenza

Gigabyte GS25F14 monta un pannello SS IPS Full HD da 24,5 pollici con risoluzione 1920×1080, capace di raggiungere un refresh rate massimo di 144Hz e un tempo di risposta di appena 1ms. Una combinazione che normalmente si trova su modelli ben più costosi, pensata per garantire fluidità nei titoli action, FPS e di corsa.

Tra i punti di forza spiccano:

Angoli di visione ampi a 178°/178° , grazie alla tecnologia IPS

, grazie alla tecnologia IPS Copertura cromatica del 120% sRGB , superiore alla media dei monitor economici

, superiore alla media dei monitor economici Contrasto nativo di 1500:1 , più elevato rispetto agli standard IPS classici

, più elevato rispetto agli standard IPS classici Supporto HDR10 e AMD FreeSync per un’immagine fluida e dinamica

e per un’immagine fluida e dinamica Funzioni gaming dedicate come Black Equalizer e Crosshair virtuale

La connettività prevede una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2, mentre il consumo energetico resta contenuto a soli 18W in funzionamento. Il design compatto, con dimensioni ridotte e peso leggero, lo rende ideale anche per postazioni con spazio limitato. Certo, non manca qualche compromesso tipico della fascia entry-level, come l’assenza di regolazione in altezza e una luminosità di 300 cd/m² nella media, ma per il prezzo richiesto le prestazioni offerte restano decisamente convincenti.

Il prezzo torna conveniente, occasione da cogliere

Dopo un periodo in cui il prezzo di Gigabyte GS25F14 era salito, su Amazon torna disponibile a condizioni decisamente più interessanti. Il prezzo di listino di 127,76€ scende a 69€, con uno sconto che sfiora il 46% e un risparmio concreto per chi cerca un primo monitor da gaming senza troppi compromessi. Al momento rappresenta una delle combinazioni più equilibrate tra prestazioni e spesa in questa fascia, perfetta per chi vuole iniziare a giocare con un refresh rate elevato senza investimenti importanti.

Per non perdere occasioni come questa, conviene seguire il canale Telegram PrezziTech, dedicato alle migliori offerte tech in tempo reale, oppure ErroriBomba per scovare errori di prezzo e sconti pazzeschi su qualsiasi prodotto.