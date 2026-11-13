La Terra ha una nuova compagna di viaggio, anche se solo temporanea. Si chiama 2026 QQ8 ed è un piccolo asteroide dal diametro stimato tra 1,4 e 3 metri, che dallo scorso aprile si trova temporaneamente legato alla gravità del nostro pianeta. La sua presenza è stata confermata ufficialmente dal Minor Planet Center il 29 ottobre, dopo una serie di osservazioni necessarie per determinarne la natura e ricostruirne con maggiore precisione la traiettoria.

L’oggetto era stato individuato il 20 agosto 2026 dall’astronomo ungherese Krisztián Sárneczky, ma la sua storia orbitale era iniziata diversi mesi prima. 2026 QQ8 rimarrà nei dintorni della Terra fino alla fine dell’anno, trascorrendo quindi con noi anche il periodo natalizio, prima di allontanarsi e tornare a orbitare attorno al Sole nel 2027. Non si tratta naturalmente di una seconda Luna paragonabile al nostro satellite naturale: le dimensioni sono minuscole e il legame gravitazionale è destinato a durare soltanto alcuni mesi.

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2026 QQ8, il piccolo asteroide inizialmente scambiato per detriti spaziali

Quando è stato individuato, non era ancora chiaro quale fosse la natura di 2026 QQ8, gli astronomi avevano infatti preso in considerazione anche la possibilità che si trattasse di un oggetto artificiale, come uno stadio di un razzo o un frammento di un satellite dismesso. Per sciogliere i dubbi sono state necessarie ulteriori osservazioni, condotte utilizzando il telescopio da 2,2 metri dell’Università delle Hawaii e il Lowell Discovery telescope in Arizona.

I dati raccolti hanno permesso di ricostruire meglio l’orbita e di escludere l’ipotesi dei detriti spaziali: 2026 QQ8 è un piccolo asteroide naturale, appartenente alla popolazione degli oggetti vicini alla Terra, conosciuti come Near-Earth Objects (NEO). Le sue dimensioni, invece, non sono state misurate direttamente, ma stimate sulla base della luminosità; secondo i dati dell’Agenzia Spaziale Europea, la magnitudine assoluta è di circa 31,5, un valore compatibile con un diametro compreso tra 1,4 e 3 metri, a seconda di quanta luce solare riesca a riflettere la sua superficie.

Si tratta di un oggetto estremamente difficile da osservare, secondo le effemeridi del Minor Planet center, il 9 novembre 2026 l’asteroide si trovava apparentemente nella costellazione dell’Idra, a circa 1,8 milioni di chilometri dalla terra, con una magnitudine apparente di circa 25,3. Non sarà quindi visibile a occhio nudo e nemmeno un normale binocolo o telescopio amatoriale sarebbero sufficienti per individuarlo. La sua osservazione rimane appannaggio dei grandi telescopi professionali. Anche dal punto di vista della sicurezza non c’è motivo di preoccuparsi: il piccolo asteroide non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta e, qualora un oggetto di queste dimensioni entrasse nell’atmosfera, non avrebbe conseguenze per la superficie terrestre.

La sua attuale permanenza è legata a un particolare fenomeno gravitazionale, 2026 QQ8 è entrato nella cosiddetta sfera di Hill terrestre, una regione dello spazio che si estende per circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e all’interno della quale l’influenza gravitazionale del nostro pianeta può prevalere, nella dinamica locale, su quella del Sole. Non basta però attraversare questa regione per diventare automaticamente una mini-Luna, servono anche una velocità e una traiettoria favorevoli, che permettano all’oggetto di rimanere temporaneamente legato alla Terra.

È proprio quello che è successo alla fine di aprile 2026. Il massimo avvicinamento si è verificato il 18 agosto, quando l’asteroide è transitato a circa 537.000 chilometri dal nostro pianeta, poco più di una volta e mezza la distanza media che ci separa dalla Luna. La sua traiettoria non è circolare e la permanenza come satellite temporaneo della Terra è destinata a concludersi entro la fine dell’anno.

Quando lascerà la Terra e perché non è la prima mini-Luna

Le ricostruzioni orbitali mostrano che 2026 QQ8 incontra relativamente spesso la Terra, con una periodicità di circa 10 anni, anche se non tutti i passaggi ravvicinati si trasformano in una cattura gravitazionale. Un precedente incontro risale al 1965, quando l’asteroide transitò a circa 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, rimanendo quindi al di fuori della sfera di Hill terrestre; un altro passaggio è previsto nel 2058, ma anche in quell’occasione non dovrebbe verificarsi una nuova cattura.

La visita attuale dovrebbe concludersi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, dopo una permanenza complessiva di circa otto-nove mesi. Prima di andarsene, il piccolo asteroide effettuerà un altro passaggio relativamente ravvicinato il 13 dicembre, quando transiterà a circa 1,35 milioni di chilometri dalla Terra, per poi proseguire lungo la propria orbita attorno al Sole.

Del resto, 2026 QQ8 non è il primo oggetto a diventare una mini-Luna temporanea. Un esempio recente è 2024 PT5, che ha accompagnato il nostro pianeta per circa due mesi nell’autunno del 2024. Il numero esatto di questi piccoli corpi presenti contemporaneamente nei dintorni della Terra rimane sconosciuto, soprattutto perché molti sono troppo piccoli e poco luminosi per essere individuati con gli strumenti attualmente disponibili. Alcuni modelli statistici ipotizzano che possano esserci mediamente circa sei mini-lune con dimensioni superiori al metro in un determinato momento, ma non si tratta di sei oggetti effettivamente osservati e confermati.

È importante, inoltre, non confondere le mini-lune con le cosiddette quasi-lune. Queste ultime condividono un’orbita simile a quella terrestre, rimanendo apparentemente vicine al nostro pianeta, ma non sono realmente catturate dalla sua gravità e non entrano nella sfera di Hill; la distinzione è quindi legata proprio alla dinamica orbitale e al rapporto gravitazionale con la Terra.

In futuro, oggetti di questo tipo potrebbero diventare anche interessanti obbiettivi per missioni spaziali robotiche, che avrebbero la possibilità di avvicinarsi e raccogliere informazioni sui piccoli corpi che attraversano le vicinanze del nostro pianeta. Un eventuale allunaggio umano sarebbe invece tutt’altra questione, con dimensioni di appena pochi metri e una gravità estremamente debole, 2026 QQ8 non offrirebbe una superficie sulla quale camminare come avviene sulla Luna; sarebbe necessario immaginare una missione con un avvicinamento controllato e strumenti specifici per l’eventuale raccolta di campioni.