Le offerte del Black Friday coinvolgono anche iRobot: fino al 30 novembre 2026, i robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 della gamma Roomba sono in promozione sia sul sito ufficiale sia su Amazon. L’intento è quello di proporre soluzioni per automatizzare la pulizia quotidiana e arrivare al periodo delle feste senza pensieri.

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iRobot lancia le sue offerte del Black Friday su sito e Amazon

Il tempo da dedicare alla cura della casa è sempre meno, tra impegni lavorativi e preparativi in vista delle Feste. In occasione del Black Friday, fino al 30 novembre 2026 iRobot propone offerte su una selezione di robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 della gamma: tutti sono progettati per gestire in autonomia l’intera pulizia quotidiana dei pavimenti e adattarsi a diverse esigenze abitative e ritmi di vita.

Chi si avvicina per la prima volta a questo mondo può optare per il Roomba 115 Combo con AutoEmpty Dock, che promette un supporto semplice e affidabile. Il robot copre fino a 84 metri quadrati con una sola carica e può aspirare e lavare con una sola passata grazie alla navigazione ClearView LiDAR. Può evitare gli ostacoli sparsi sul pavimento, come scarpe e ciotole degli animali, intensificare il lavaggio dove serve con SmartScrub, proteggere i tappeti tramite le No Mop Zones e svuotare automaticamente lo sporco nella base.

Roomba 115 Combo con AutoEmpty Dock viene proposto in offerta a 179 euro invece di 349.

Per la massima praticità nella manutenzione ci sono Roomba Plus 415 Combo e 416 Combo con AutoWash Dock: grazie alle spazzole anti-groviglio, ai doppi pad lavanti SmartScrub e al profilo ribassato che raggiunge facilmente sotto i mobili, rimuovono polvere, macchie e peli di animali lasciando alla stazione AutoWash il compito di svuotare i detriti e lavarli e asciugarli a caldo.

Questi modelli vengono proposti in offerta a 279 o 299 euro invece di 419.

Chi ha bisogno di più potenza e autonomia può dare un’occhiata a Roomba Plus 515 Combo e 516 Combo con AutoWash Dock. Con una batteria da 295 minuti coprono fino a 185 metri quadrati con una sola ricarica, unendo un’aspirazione tre volte più potente a un design ancora più sottile del 21%. I panni rotanti DualClean da 180 giri al minuto affrontano lo sporco più ostinato, si sollevano automaticamente in presenza di tappeti e vengono poi lavati a caldo e asciugati a 60 gradi nella base, assicurando fino a tre mesi di manutenzione ridotta al minimo.

Roomba Plus 515 e 516 Combo sono disponibili in offerta a 349 euro invece di 479.

Quando serve un’azione ancora più mirata contro lo sporco, entrano in gioco Roomba Plus 675 Combo e 676 Combo con AutoWash Dock. Mettono a disposizione un lavaggio in due fasi che pretratta le macchie con SprayForce AI e le rimuove con il rullo PowerSpin e acqua calda a 60 gradi anche lungo bordi e battiscopa, e integrano un meccanismo taglia-peli sulla spazzola multisuperficie e sensori che adattano la pulizia in tempo reale.

I modelli Plus 675 Combo e 676 Combo sono in offerta a 549 euro invece di 699.

Per avere il massimo è possibile rivolgersi al Roomba Max 875 Combo con AutoWash Dock. Questo robot porta il lavaggio a un livello superiore grazie al sistema a ultrasuoni ThermaMist, al rullo PowerSpin Max e al sistema SealForce, mentre la soluzione brevettata DriLift permette di sollevare il rullo per mantenere tappeti e moquette completamente asciutti, e PerfectEdge risulta l’ideale per rifinire con precisione pareti e angoli. La navigazione ClearView Pro e il riconoscimento ostacoli PrecisionVision guidato dall’intelligenza artificiale promettono movimenti precisi in ogni ambiente, lasciando alla stazione AutoWash fino a 90 giorni di gestione autonoma.

Roomba Max 875 Combo è in promozione per il Black Friday a 799 euro invece di 1199.

Questa era solo una selezione delle offerte del Black Friday iRobot: per scoprire tutti gli sconti attivi fino alla fine del mese tra Amazon e sito ufficiale basta seguire uno dei link qui in basso.