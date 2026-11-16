Continuano le generose offerte del Black Friday di Narwal, con nuovi Early Deals da sfruttare tra Amazon e sito ufficiale. Gli sconti sono partiti all’inizio del mese per festeggiare il decimo anniversario dell’azienda, e sono poi passati dal Single’s Day con altre proposte: in queste ore arrivano nuovi ribassi, che si affiancano ad altri rinnovati e proseguiranno fino al 25 novembre 2026. Scopriamo insieme le occasioni più interessanti sulla gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti e aspirapolvere senza fili.

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L’Early Black Friday di Narwal continua: le migliori offerte fino al 25 novembre

Il Black Friday di Narwal non accenna a rallentare, tra il rinnovamento delle proposte dei giorni scorsi e l’aggiunta di nuove occasioni. Troviamo offerte esclusive su una selezione di prodotti del marchio, ma anche bundle speciali e non solo, con risparmi fino a oltre 800 euro. Su alcuni prodotti è possibile sfruttare il coupon NBFTUTTECH per ottenere un extra sconto del 5%.

La maggior parte delle offerte Narwal si concentra sulla gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti, anche se, come vedremo più giù, si aggiungono anche un paio di aspirapolvere senza fili.

Narwal Freo Z10 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di doppia videocamera, doppio processore e intelligenza artificiale NarMind Pro. Mette a disposizione due moci rotanti dalla forma a triangolo di rouleaux che garantiscono un’azione di pulizia efficace e una copertura da bordo a bordo, e un mocio estensibile in grado di raggiungere anche gli angoli e i punti più difficili. Il tutto è completato da un funzionamento silenzioso e da una potenza di aspirazione di 18.000 Pa.

Freo Z10 Ultra viene proposto in offerta a 549 euro invece di 1299, sia su Amazon sia sul sito ufficiale, ma non è finita qui: spuntando il coupon da 75 euro in pagina (su Amazon) e aggiungendo il coupon NBFTUTTECH potete scendere ulteriormente, arrivando a 446,45 euro.

Narwal propone in sconto anche Freo 20, eventualmente pure nel bundle annuale (che comprende una fornitura di accessori selezionati). Il robot offre il sistema di lavaggio FlowWash, la pulizia automatica in tempo reale a 60°C, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa e l’intelligenza NarMind Pro, ed è in grado di riconoscere oltre 300 oggetti presenti in casa; dispone delle tecnologie DualFlow Tangle-Free ed EdgeReach per una pulizia accurata e una manutenzione ridotta.

Narwal Freo 20 viene proposto in offerta su Amazon a 699 euro invece di 999, mentre sul sito ufficiale potete trovare il bundle annuale a 799 euro invece di 1099.

Tra le principali promozioni troviamo poi Narwal Freo 20 Edge, una variante più accessibile del modello qui sopra. Combina 31.000 Pa di potenza di aspirazione, FlowWash con autopulizia in tempo reale, EdgeReach Technology e una navigazione intelligente 3D. Il corpo sottile (9,5 cm), permette al robot di raggiungere gli spazi sotto un numero maggiore di mobili, mentre la base all-in-one gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere e l’asciugatura ad aria calda a 45°C, per una pulizia quotidiana semplice e senza bisogno di interventi manuali.

Già in promozione dai giorni scorsi, in queste ore scende ulteriormente: ora è possibile acquistare il robot in offerta a 489 euro invece di 799 (listino, in precedenza 599).

Viene inoltre coinvolto Narwal Flow 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre un’esperienza di pulizia autonoma e riduce al minimo l’intervento manuale. Propone il sistema di lavaggio FlowWash con acqua calda a 60°C per migliorare la rimozione delle macchie e mantenere standard igienici elevati, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa, e il sistema di navigazione autonomo NarMind Pro 2.0 con intelligenza artificiale VLM OmniVision AI: in combinazione, abilitano la navigazione adattiva e decisioni intelligenti, anche negli ambienti domestici più complessi.

Narwal Flow 2 è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale in offerta a 899 euro invece di 1299, oppure nella versione Flow 2 Compact (con stazione base meno ingombrante) a 1099 euro invece di 1499. Sullo shop ufficiale è possibile acquistare anche la versione con bundle di un anno o di due anni, con accessori aggiuntivi: il prezzo è di rispettivamente 1079 euro invece di 1519 e di 1179 euro invece di 1739.

In offerta per il Black Friday anche Narwal Flow di prima generazione, eventualmente con una fornitura di accessori selezionati. Il robot dispone di una potenza di aspirazione di 22.000 Pa e della tecnologia CarpetFocus, che rimuove anche lo sporco più ostinato dai tappeti. Il sistema di lavaggio a rullo FlowWash utilizza acqua riscaldata, un ricircolo continuo di acqua pulita e una pressione verso il basso di 12N per eliminare macchie e liquidi versati. Con il riconoscimento automatico dello sporco, adatta l’intensità della pulizia alle condizioni del pavimento, per un intervento ancora più mirato ed efficace.

Narwal Flow viene proposto in sconto a 799 euro invece di 1299, oppure nella versione Compact a 829 euro invece di 1499. Sul sito ufficiale troviamo pure le versioni con bundle di accessori per uno o due anni, a rispettivamente 799 euro (invece di 1519) e 899 euro (invece di 1719).

Tra Amazon e sito ufficiale sono poi disponibili le seguenti offerte:

Per scoprire tutte le offerte e le iniziative Narwal attive tra store ufficiale e Amazon potete seguire i link qui in basso.