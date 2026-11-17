Il Black Friday “anticipato” di Amazon porta con sé le prime occasioni per aggiornare il proprio PC, ma quest’anno trovare componenti hardware a prezzi davvero interessanti non è così scontato. Tra le categorie più difficili da acquistare in promozione ci sono soprattutto SSD e (soprattutto) memorie RAM, prodotti sempre più importanti per le prestazioni di un sistema e che, complice l’andamento del mercato, non sempre beneficiano di ribassi significativi neppure durante il periodo del Black Friday.
Le iniziative di Amazon rappresentano quindi un’occasione da tenere d’occhio per chi sta assemblando un nuovo computer, vuole aumentare la capacità di archiviazione o ha bisogno di espandere la memoria del proprio sistema. Le offerte possono riguardare SSD SATA e NVMe, anche PCI-E 4.0 e PCI-E 5.0, oltre a kit RAM DDR4 e DDR5, con soluzioni pensate per configurazioni differenti e fasce di prezzo molto diverse.
In questa pagina raccogliamo quindi le migliori offerte su SSD e RAM disponibili a oggi su Amazon in vista del Black Friday 2026, selezionando le promozioni che meritano secondo noi una particolare attenzione. L’obiettivo è individuare gli sconti più interessanti in un periodo in cui, soprattutto per queste componenti, non è sempre facile trovare prezzi convenienti, così da aiutare a distinguere le occasioni reali dai ribassi meno significativi.
Indice:
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Black Friday Amazon 2026: le offerte da non perdere su SSD e RAM
Come anticipato, le promozioni coinvolgono due componenti fondamentali per qualsiasi configurazione desktop o notebook compatibile. Da una parte troviamo gli SSD, con modelli pensati per chi cerca più spazio di archiviazione o velocità di trasferimento superiori; dall’altra le memorie RAM (non tantissime anticipiamo), con kit di diversa capacità e frequenza, da scegliere in base alla piattaforma e alle esigenze del proprio sistema.
Trattandosi di componenti particolarmente sensibili alle oscillazioni del mercato, conviene prestare attenzione anche al prezzo effettivo rispetto a quello abituale, non soltanto alla percentuale di sconto mostrata dal negozio. Ricordiamo inoltre che prezzi e disponibilità possono cambiare rapidamente e che alcune promozioni potrebbero terminare prima della conclusione delle iniziative dedicate.
Migliori SSD da acquistare oggi su Amazon con le offerte Black Friday
- SSD Interno Lexar Thor Pro 512 GB, PCI-E Gen 4.0, disponibile su Amazon a 99,99 euro invece di 119,99 euro
- SSD interno Crucial BX500 1 TB, SATA3 2,5″, disponibile su Amazon a 149,99 euro invece di 164,99 euro
- SSD esterno Samsung Portable SSD T7 Resurrected 1 TB disponibile su Amazon a 153,99 euro invece di 189,99 euro
- SSD interno Samsung 990 1 TB, PCI-E Gen 4.0, disponibile su Amazon a 169,99 euro invece di 190,58 euro
- SSD esterno Samsung P7 1 TB, USB4 Gen 3×2, disponibile su Amazon a 219,99 euro invece di 269,97 euro
- SSD interno Corsair MP600 ELITE 1 TB, PCI-E Gen 4.0, disponibile su Amazon a 201,99 euro invece di 371,99 euro
- SSD interno SANDISK Optimus GX PRO 850P 1 TB, PCI-E Gen 4.0, disponibile su Amazon a 289,98 euro invece di 349,99 euro
- SSD interno SANDISK Optimus GX 7100M 2 TB, M.2 2230 PCI-E 4.0, disponibile su Amazon a 395,51 euro invece di 494,99 euro
- SSD interno Corsair MP600 MICRO 2 TB, M.2 2242 PCI-E Gen 4.0, disponibile su Amazon a 398,94 euro invece di 683,86 euro
- SSD interno Samsung 9100 PRO 2 TB, PCI-E 5.0, disponibile su Amazon a 409,99 euro invece di 440 euro
- SSD esterno Crucial X10 Pro 4 TB disponibile su Amazon a 448,99 euro invece di 499,99 euro
- SSD interno SanDisk Optimus GX PRO 8100 8 TB, PCI-E 5.0, disponibile su Amazon a 1.871, 01 euro invece di 2.281,99 euro
- SSD esterno Samsung T7 Portable SSD 2 TB (USB 3.2 Gen.2) disponibile su Amazon a 284,99 euro invece di 299,99 euro
Migliori memorie RAM da acquistare oggi su Amazon con le offerte Black Friday
- Memoria DDR4 SODIMM Lexar, 1x 32 GB disponibile su Amazon a 227,99 euro invece di 249,99 euro
- Memoria DDR5 SODIMM Lexar, 1x 24 GB, disponibile su Amazon a 249,98 euro invece di 269,99 euro
- Memoria DDR5 CORSAIR VENGEANCE RGB RS, 16 GB (2x 8 GB) 6.000 MT/s disponibile su Amazon a 302,99 euro invece di 341,73 euro
- Memoria DDR5 CORSAIR VENGEANCE RGB RS, 64 GB (2x 32 GB) 6.000 MT/s, disponibile su Amazon a 939,29 euro invece di 1.107,29 euro
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