Il Black Friday “anticipato” di Amazon porta con sé le prime occasioni per aggiornare il proprio PC, ma quest’anno trovare componenti hardware a prezzi davvero interessanti non è così scontato. Tra le categorie più difficili da acquistare in promozione ci sono soprattutto SSD e (soprattutto) memorie RAM, prodotti sempre più importanti per le prestazioni di un sistema e che, complice l’andamento del mercato, non sempre beneficiano di ribassi significativi neppure durante il periodo del Black Friday.

Le iniziative di Amazon rappresentano quindi un’occasione da tenere d’occhio per chi sta assemblando un nuovo computer, vuole aumentare la capacità di archiviazione o ha bisogno di espandere la memoria del proprio sistema. Le offerte possono riguardare SSD SATA e NVMe, anche PCI-E 4.0 e PCI-E 5.0, oltre a kit RAM DDR4 e DDR5, con soluzioni pensate per configurazioni differenti e fasce di prezzo molto diverse.

In questa pagina raccogliamo quindi le migliori offerte su SSD e RAM disponibili a oggi su Amazon in vista del Black Friday 2026, selezionando le promozioni che meritano secondo noi una particolare attenzione. L’obiettivo è individuare gli sconti più interessanti in un periodo in cui, soprattutto per queste componenti, non è sempre facile trovare prezzi convenienti, così da aiutare a distinguere le occasioni reali dai ribassi meno significativi.

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Black Friday Amazon 2026: le offerte da non perdere su SSD e RAM

Come anticipato, le promozioni coinvolgono due componenti fondamentali per qualsiasi configurazione desktop o notebook compatibile. Da una parte troviamo gli SSD, con modelli pensati per chi cerca più spazio di archiviazione o velocità di trasferimento superiori; dall’altra le memorie RAM (non tantissime anticipiamo), con kit di diversa capacità e frequenza, da scegliere in base alla piattaforma e alle esigenze del proprio sistema.

Trattandosi di componenti particolarmente sensibili alle oscillazioni del mercato, conviene prestare attenzione anche al prezzo effettivo rispetto a quello abituale, non soltanto alla percentuale di sconto mostrata dal negozio. Ricordiamo inoltre che prezzi e disponibilità possono cambiare rapidamente e che alcune promozioni potrebbero terminare prima della conclusione delle iniziative dedicate.

Migliori SSD da acquistare oggi su Amazon con le offerte Black Friday

Migliori memorie RAM da acquistare oggi su Amazon con le offerte Black Friday