Per festeggiare il suo decimo compleanno, Narwal parte in anticipo con le offerte del mese del Black Friday. A partire da oggi, 3 novembre, sia su Amazon sia sul sito ufficiale sono attive offerte su diversi prodotti della gamma, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti e aspirapolvere senza fili. Andiamo a scoprirle insieme.

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Narwal lancia le offerte del suo 10° compleanno e l’anteprima del Black Friday

Nel corso degli anni, Narwal è cresciuta fino a raggiungere oltre 6 milioni di famiglie in più di 30 Paesi e regioni. L’azienda si è concentrata sullo sviluppo di tecnologie capaci di rispondere alle reali esigenze domestiche, e il decimo anniversario arriva in un momento in cui si avvicina la stagione degli acquisti del Black Friday.

Il marchio ha quindi deciso di festeggiare il traguardo lanciando una speciale iniziativa promozionale che coinvolge diversi prodotti fino al 15 novembre 2026. Troviamo offerte esclusive su una selezione di prodotti del marchio, ma anche bundle speciali e non solo, con risparmi fino a 825 euro. Su alcuni prodotti è possibile sfruttare il coupon NARWALBF26IT2 per ottenere un extra sconto del 5%.

Le tre proposte più intriganti riguardano in particolare Narwal Freo Z10 Ultra, Narwal Freo 20 e Narwal Flow.

Narwal Freo Z10 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di doppia videocamera, doppio processore e intelligenza artificiale NarMind Pro. Mette a disposizione due moci rotanti dalla forma a triangolo di rouleaux che garantiscono un’azione di pulizia efficace e una copertura da bordo a bordo, e un mocio estensibile in grado di raggiungere anche gli angoli e i punti più difficili. Il tutto è completato da un funzionamento silenzioso e da una potenza di aspirazione di 18.000 Pa.

Freo Z10 Ultra viene proposto in offerta a 474 euro invece di 1299, sia su Amazon sia sul sito ufficiale. Con il coupon NARWALBF26IT potete scendere ulteriormente, arrivando a 450,30 euro.

Narwal propone in sconto anche Freo 20 nel bundle annuale, che comprende una fornitura di accessori selezionati. Il robot offre il sistema di lavaggio FlowWash, la pulizia automatica in tempo reale a 60°C, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa e l’intelligenza NarMind Pro, ed è in grado di riconoscere oltre 300 oggetti presenti in casa; dispone delle tecnologie DualFlow Tangle-Free ed EdgeReach per una pulizia accurata e una manutenzione ridotta.

Narwal Freo 20 nel bundle annuale viene proposto in offerta sul sito ufficiale a 999 euro invece di 1099, ma con il coupon automatico potete scendere fino a 919 euro.

La terza offerta di punta dell’iniziativa Narwal riguarda il modello Flow nel bundle annuale, che anche qui comprende una fornitura di accessori selezionati. Il robot dispone di una potenza di aspirazione di 22.000 Pa e della tecnologia CarpetFocus, che rimuove anche lo sporco più ostinato dai tappeti. Il sistema di lavaggio a rullo FlowWash utilizza acqua riscaldata, un ricircolo continuo di acqua pulita e una pressione verso il basso di 12N per eliminare macchie e liquidi versati. Con il riconoscimento automatico dello sporco, adatta l’intensità della pulizia alle condizioni del pavimento, per un intervento ancora più mirato ed efficace.

Narwal Flow nel bundle annuale è disponibile in promozione sul sito ufficiale a 799 euro invece di 1519, e con il coupon proposto in automatico potete scendere ulteriormente, arrivando a 759,05 euro.

Tra Amazon e sito ufficiale sono poi disponibili le seguenti offerte:

Ancora più vantaggi sullo store Narwal

Sullo shop online ufficiale di Narwal sono attive ulteriori iniziative per i festeggiamenti del decimo anniversario e come “anteprima” del Black Friday. Con la promozione Più acquisti, più risparmi ci sono sconti fino a 120 euro sugli ordini che soddisfano i requisiti previsti, oltre a offerte speciali sui bundle.

80 euro di sconto su una spesa di almeno 999 euro

100 euro di sconto su una spesa di almeno 1129 euro

120 euro di sconto su una spesa di almeno 1299 euro

Inoltre, l’acquisto di alcuni robot aspirapolvere selezionati dà diritto a ricevere omaggi esclusivi Narwal, tra cui accessori per animali domestici e articoli celebrativi del decimo anniversario, fino a esaurimento scorte. Iscrivendosi alla newsletter è possibile partecipare a un’estrazione a premi e provare a vincere una gift card da 200 euro, buoni sconto fino al 20% o omaggi a sorpresa con l’acquisto.

Per scoprire tutte le offerte e le iniziative Narwal attive tra store ufficiale e Amazon potete seguire i link qui in basso.

Le proposte non sono comunque finite qui: Narwal ha già annunciato che dal 16 novembre 2026 lancerà le sue offerte del Black Friday, coinvolgendo una selezione di prodotti e bundle.