Le offerte anticipate del Black Friday Narwal proseguono, e in queste ore accolgono ulteriori proposte: oggi è l’11 novembre, e in occasione del Single’s Day arrivano nuove promozioni per acquistare a prezzi scontati i robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio. Scopriamo insieme le aggiunte di cui approfittare.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

⭐️ Offerte Single's Day ➡️
-32%
Sony WH-1000XM5
Amazon
Sony WH-1000XM5
168,80€249€
🎟 Sconto 22% al check-outVai all'offerta-24%
Garmin Forerunner 70
Amazon
Garmin Forerunner 70
188,75€249,90€
🎟 Sconto al check-outVai all'offerta-25%
roborock F25 Steam
Amazon
roborock F25 Steam
299€399,90€
Vai all'offerta-42%
HUAWEI FreeBuds SE 3
Amazon
HUAWEI FreeBuds SE 3
28,40€49€
Vai all'offerta-33%
DREAME X50 Ultra Complete
Amazon
DREAME X50 Ultra Complete
599€899€
Vai all'offerta-17%
Apple Mac mini, M6
Amazon
Apple Mac mini, M6
899€1.079€
Vai all'offerta-44%
roborock Saros 10R, 22kPa
Amazon
roborock Saros 10R, 22kPa
499,99€899,99€
Vai all'offertaScopri altre offerte

Narwal aggiunge nuove offerte per il Single’s Day

Come abbiamo visto, Narwal sta festeggiando i suoi 10 anni attraverso una serie di offerte anticipate del Black Friday. L’iniziativa promozione è valida fino al 15 novembre 2026 e coinvolge una selezione di prodotti del marchio, proponendo anche bundle speciali e non solo, con risparmi fino a 825 euro. Su alcuni prodotti è possibile sfruttare il coupon NBFTUTTECH per ottenere un extra sconto del 5% (fino al 30 novembre 2026).

In occasione del Single’s Day di oggi, 11 novembre, il marchio annuncia alcune offerte specifiche che si vanno a sommare alle altre in corso: riguardano in particolare Narwal Freo 20, Narwal Freo 20 Edge e Narwal Flow 2 Bianco.

Narwal Freo 20 è un robot con sistema di lavaggio FlowWash, pulizia automatica in tempo reale a 60°C, potenza di aspirazione di 31.000 Pa e NarMind Pro, grazie alla quale è in grado di riconoscere oltre 300 oggetti presenti in casa; dispone delle tecnologie DualFlow Tangle-Free ed EdgeReach per una pulizia accurata e una manutenzione ridotta. Questo modello è disponibile sia su Amazon sia sul sito ufficiale in offerta a 699 euro invece di 999, con possibilità su Amazon di richiedere gratuitamente un mop aggiuntivo.

BLACK FRIDAY 💰

Acquista Narwal Freo 20 in offerta a 699 euro invece di 999 su Amazon

Acquista Narwal Freo 20 in offerta a 699 euro invece di 999 sul sito ufficiale

Narwal Freo 20 Edge è una variante più accessibile del modello qui sopra. Combina 31.000 Pa di potenza di aspirazione, FlowWash con autopulizia in tempo reale, EdgeReach Technology e una navigazione intelligente 3D. Il corpo sottile (9,5 cm), permette al robot di raggiungere gli spazi sotto un numero maggiore di mobili, mentre la base all-in-one gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere e l’asciugatura ad aria calda a 45°C, per una pulizia quotidiana semplice e senza bisogno di interventi manuali.

Già in promozione dai giorni scorsi, in queste ore scende ulteriormente: ora è possibile acquistare il robot in offerta a 489 euro invece di 799 (listino, in precedenza 599).

BLACK FRIDAY 💰

Acquista Narwal Freo 20 Edge in offerta a 489 euro invece di 799 su Amazon

Acquista Narwal Freo 20 Edge in offerta a 489 euro invece di 799 sul sito ufficiale

Viene inoltre coinvolto Narwal Flow 2 nella versione bianca. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti offre un’esperienza di pulizia autonoma e riduce al minimo l’intervento manuale. Propone il sistema di lavaggio FlowWash con acqua calda a 60°C per migliorare la rimozione delle macchie e mantenere standard igienici elevati, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa, e il sistema di navigazione autonomo NarMind Pro 2.0 con intelligenza artificiale VLM OmniVision AI: in combinazione, abilitano la navigazione adattiva e decisioni intelligenti, anche negli ambienti domestici più complessi.

Su Amazon, la colorazione bianca di Narwal Flow 2 può contare su uno speciale coupon da 260 euro (valido fino al 15 novembre): mettendo la spunta potete acquistare il robot a 1039 euro invece di 1299, con inclusa la possibilità di richiedere gratuitamente il pacchetto di accessori aggiuntivi.

BLACK FRIDAY 💰

Acquista Narwal Flow 2 Bianco a 1039 euro invece di 1299 (con coupon in pagina)

Come detto, restano a disposizione fino al 30 novembre 2026 i codici sconto per extra ribassi del 5%. Per scoprire tutte le offerte e le iniziative Narwal attive tra store ufficiale e Amazon potete seguire i link qui in basso.

BLACK FRIDAY 💰

Tutte le offerte Narwal del sito ufficiale

Tutte le offerte Narwal su Amazon

Potrebbe interessarti: