Le offerte anticipate del Black Friday Narwal proseguono, e in queste ore accolgono ulteriori proposte: oggi è l’11 novembre, e in occasione del Single’s Day arrivano nuove promozioni per acquistare a prezzi scontati i robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio. Scopriamo insieme le aggiunte di cui approfittare.

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Narwal aggiunge nuove offerte per il Single’s Day

Come abbiamo visto, Narwal sta festeggiando i suoi 10 anni attraverso una serie di offerte anticipate del Black Friday. L’iniziativa promozione è valida fino al 15 novembre 2026 e coinvolge una selezione di prodotti del marchio, proponendo anche bundle speciali e non solo, con risparmi fino a 825 euro. Su alcuni prodotti è possibile sfruttare il coupon NBFTUTTECH per ottenere un extra sconto del 5% (fino al 30 novembre 2026).

In occasione del Single’s Day di oggi, 11 novembre, il marchio annuncia alcune offerte specifiche che si vanno a sommare alle altre in corso: riguardano in particolare Narwal Freo 20, Narwal Freo 20 Edge e Narwal Flow 2 Bianco.

Narwal Freo 20 è un robot con sistema di lavaggio FlowWash, pulizia automatica in tempo reale a 60°C, potenza di aspirazione di 31.000 Pa e NarMind Pro, grazie alla quale è in grado di riconoscere oltre 300 oggetti presenti in casa; dispone delle tecnologie DualFlow Tangle-Free ed EdgeReach per una pulizia accurata e una manutenzione ridotta. Questo modello è disponibile sia su Amazon sia sul sito ufficiale in offerta a 699 euro invece di 999, con possibilità su Amazon di richiedere gratuitamente un mop aggiuntivo.

Narwal Freo 20 Edge è una variante più accessibile del modello qui sopra. Combina 31.000 Pa di potenza di aspirazione, FlowWash con autopulizia in tempo reale, EdgeReach Technology e una navigazione intelligente 3D. Il corpo sottile (9,5 cm), permette al robot di raggiungere gli spazi sotto un numero maggiore di mobili, mentre la base all-in-one gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere e l’asciugatura ad aria calda a 45°C, per una pulizia quotidiana semplice e senza bisogno di interventi manuali.

Già in promozione dai giorni scorsi, in queste ore scende ulteriormente: ora è possibile acquistare il robot in offerta a 489 euro invece di 799 (listino, in precedenza 599).

Viene inoltre coinvolto Narwal Flow 2 nella versione bianca. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti offre un’esperienza di pulizia autonoma e riduce al minimo l’intervento manuale. Propone il sistema di lavaggio FlowWash con acqua calda a 60°C per migliorare la rimozione delle macchie e mantenere standard igienici elevati, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa, e il sistema di navigazione autonomo NarMind Pro 2.0 con intelligenza artificiale VLM OmniVision AI: in combinazione, abilitano la navigazione adattiva e decisioni intelligenti, anche negli ambienti domestici più complessi.

Su Amazon, la colorazione bianca di Narwal Flow 2 può contare su uno speciale coupon da 260 euro (valido fino al 15 novembre): mettendo la spunta potete acquistare il robot a 1039 euro invece di 1299, con inclusa la possibilità di richiedere gratuitamente il pacchetto di accessori aggiuntivi.

Come detto, restano a disposizione fino al 30 novembre 2026 i codici sconto per extra ribassi del 5%. Per scoprire tutte le offerte e le iniziative Narwal attive tra store ufficiale e Amazon potete seguire i link qui in basso.