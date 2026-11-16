Il lancio di iPhone Duo è stato accolto con grande curiosità dagli appassionati di tecnologia e dagli addetti ai lavori, tanto che il primo smartphone pieghevole di Apple è stato da subito definito dagli analisti come uno dei modelli destinati a divenire uno dei punti di riferimento del settore.

Non sono tuttavia mancate delle critiche per alcune delle scelte fatte dal colosso di Cupertino, come ad esempio per quella relativa alla mancanza di Face ID, ossia una delle funzionalità più amate dagli utenti iPhone.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni con la seconda generazione Apple potrebbe porre rimedio a tale mancanza.

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Cosa possiamo aspettarci da iPhone Duo

Secondo Mark Gurman, il popolare giornalista di Bloomberg esperto di Apple, l’azienda statunitense avrebbe due priorità per la prossima generazione di iPhone Duo, ossia Face ID e Action Button.

Per quanto riguarda Face ID, gli ingegneri del colosso di Cupertino starebbero lavorando duramente per riuscire ad integrare la tecnologia su iPhone Duo di seconda generazione, in particolare sul display esterno.

A parte questa novità, che rappresenterebbe una priorità assoluta per Apple, tanto che sarebbero già stati realizzati dei prototipi di iPhone Duo 2 con Face ID (sebbene gli ingegneri starebbero ancora lavorando all’integrazione del sistema di riconoscimento facciale nel display esterno), tra gli obiettivi dell’azienda statunitense vi sarebbero anche l’aggiunta di un teleobiettivo e la riduzione del peso e dello spessore del dispositivo.

In sostanza, con la seconda generazione Apple mirerebbe ad eliminare quelli che sono stati i principali difetti riscontrati sul suo primo smartphone pieghevole anche se, sempre a dire di Gurman, i tempi sono stretti e al momento l’azienda statunitense non sa con certezza se riuscirà ad integrare Face ID.