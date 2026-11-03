Il lancio di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, ha letteralmente dato uno scossone al mercato dei telefoni che si piegano, candidandosi a divenire uno dei modelli di riferimento.

Al momento non vi sono dati ufficiali sulle vendite fatte registrare da iPhone Duo nelle prime settimane di disponibilità dello smartphone sul mercato ma le scorte disponibili si sono rapidamente esaurite, con lo spostamento delle spedizioni all’inizio del 2027.

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Il successo di iPhone Duo

Data l’assenza di dati certi, c’è una grande curiosità tra gli addetti ai lavori per quanto riguarda l’effettivo andamento delle vendite e qualche dettaglio al riguardo è emerso da un’intervista rilasciata da John Ternus, CEO di Apple, a Reuters, nella quale ha precisato che al momento iPhone Duo è disponibile in quantità limitate, aggiungendo che il colosso di Cupertino è al lavoro per aumentare la produzione ed in tal senso l’azienda si sta muovendo bene, con l’obiettivo di far arrivare il prodotto al maggior numero possibile di clienti nel più breve tempo possibile.

Ad oggi, tuttavia, il CEO di Apple non è in grado di prevedere quando l’offerta e la domanda saranno in equilibrio.

Nel corso dell’intervista Ternus si è anche occupato di uno degli argomenti più controversi relativi al primo melafonino pieghevole, ossia il suo display che in alcuni casi si è rivelato difettoso, con crepe o altri segni.

Ebbene, il CEO di Apple non ha fatto altro che ribadire quanto è già stato reso noto dal colosso di Cupertino in via ufficiale: il problema è reale ma è limitato a un numero molto ridotto di unità.

Soltanto “una percentuale molto piccola” di iPhone Duo è stata restituita a causa di problemi al display e il produttore sta provvedendo alla relativa sostituzione con nuovi modelli.