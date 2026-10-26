A pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato, il nuovo iPhone Duo sta già facendo i conti con le prime segnalazioni di display danneggiati dopo un periodo di utilizzo particolarmente breve. Le testimonianze condivise online mostrano un problema ricorrente, con crepe che si sviluppano in prossimità della piega centrale e linee di pixel bianchi che attraversano una parte dello schermo interno. Un’analisi più approfondita, però, sembra aver individuato la causa del problema.

A indagare sulla questione è stato il canale YouTube di CuriousHagi, che durante alcune prove sul pieghevole di Apple è riuscito a riprodurre il problema e successivamente ha smontato il dispositivo per esaminare le componenti interne. I risultati suggeriscono che la responsabilità potrebbe non essere attribuibile direttamente al pannello flessibile di iPhone Duo, quanto piuttosto ad un elemento della cerniera che, una volta danneggiato, finirebbe per esercitare una pressione sul display.

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Difetto di fabbrica o casi isolati?

Durante i vari test con il dispositivo, lo YouTuber ha sottoposto il meccanismo di apertura di iPhone Duo a diverse sollecitazioni e ha tentato di richiudere il dispositivo dopo averne piegato la cerniera nella direzione opposta. Lo smartphone ha avuto difficoltà a richiudersi e il tentativo di riportare il telefono nella posizione iniziale è stato accompagnato da uno schiocco molto forte, seguito dalla comparsa dei danni sullo schermo.

La rottura del display presentava caratteristiche simili a quelle già documentate online in questi giorni da altri possessori di iPhone Duo. Dopo aver rimosso il display, il creator ha individuato un elemento della cerniera spezzato proprio in corrispondenza del punto da cui sembrava essersi originato il danno esterno. Si tratterebbe di una delle componenti che collegano il meccanismo centrale a una piastra di supporto superiore che, a differenza di altri elementi collocati immediatamente sopra e sotto, appare più sottile e quindi maggiormente esposto alle sollecitazioni.

L’ispezione ha inoltre evidenziato alcuni segni anche sulla superficie di un elemento vicino e sulla parte inferiore del display, che presentava quello che sembrava essere un segno d’impatto. L’ipotesi, quindi, è che un componente della cerniera di iPhone Duo possa essersi incastrato durante il movimento, rompendosi e finendo per esercitare pressione sui componenti immediatamente vicini e sul pannello flessibile.

Il problema, almeno per il momento, sembra comunque circoscritto. Il portale di AppleInsider ha contattato il personale di sette diversi Apple Store, compresi quattro punti vendita di grandi dimensioni, per verificare quante unità fossero state restituite o portate in assistenza a causa del display danneggiato. Al primo controllo, nessuno dei negozi interpellati aveva segnalato casi di questo tipo, mentre una verifica successiva ha individuato una sola segnalazione.

Questi numeri non consentono ovviamente di stabilire quanto sia diffuso il fenomeno, né di concludere che tutti i dispositivi lanciati sul mercato presentino lo stesso difetto di fabbrica. Le testimonianze pubblicate online possono sicuramente contribuire a individuare uno schema ricorrente, ma non sono sufficienti per determinare il tasso effettivo di guasto rispetto al numero di iPhone Duo venduti finora.

Resta quindi da capire se si tratti di un difetto limitato a un lotto di produzione o di una criticità più ampia nella progettazione della cerniera. Al momento non è disponibile una conferma ufficiale da parte di Apple: se possedete un iPhone Duo, quindi, il consiglio è quello di evitare di forzare il meccanismo di apertura o di piegare il dispositivo nella direzione opposta a quella prevista. In caso di problemi, contattate immediatamente l’assistenza o il punto vendita al quale vi siete rivolti per l’acquisto.