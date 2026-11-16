Il rallentamento del mercato dei computer e l’accumulo di scorte potrebbero costare caro a Intel, questa volta anche sul fronte legale. Il produttore statunitense di semiconduttori deve affrontare una class action avviata dai propri azionisti, che accusano l’azienda di aver nascosto o comunicato troppo tardi informazioni importanti sulle difficoltà del comparto PC, mantenendo così il prezzo delle azioni a livelli artificialmente elevati. La vicenda arriva a poche settimane da una delle peggiori sedute in Borsa degli ultimi anni per Intel, con il titolo che ha perso quasi il 29% del proprio valore in un solo giorno.

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Intel accusata dagli azionisti: nel mirino le comunicazioni sul mercato PC

La causa è stata depositata venerdì 13 novembre presso il tribunale federale di San Jose, in California, ed è stata promossa dal City of Southfield Fire and Police Retirement System, un fondo pensionistico del Michigan. L’azione legale riguarda gli investitori che hanno detenuto azioni ordinarie Intel nel periodo compreso tra il 23 luglio e il 29 ottobre 2026. Tra i soggetti chiamati in causa figurano la stessa Intel, l’amministratore delegato Lip-Bu Tan e il direttore finanziario David Zinsner.

Secondo le accuse, la società avrebbe ritardato la divulgazione di informazioni rilevanti sul progressivo peggioramento della domanda di personal computer e sull’eccesso di scorte, senza rendere sufficientemente chiaro quanto queste difficoltà avrebbero potuto incidere sui ricavi. Gli azionisti sostengono inoltre che le informazioni diffuse in occasione della trimestrale abbiano contraddetto le precedenti indicazioni della società, che lasciavano intravedere un miglioramento della domanda e che avrebbero contribuito a sostenere il prezzo delle azioni. I problemi del mercato PC avrebbero inoltre superato i benefici legati alla crescente domanda di chip per data center e al boom dell’intelligenza artificiale.

Uno degli episodi centrali della vicenda risale al 30 ottobre, quando le azioni Intel hanno perso il 28,6% in una sola seduta, bruciando circa 140 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Il crollo è arrivato il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni per il quarto trimestre, inferiori alle aspettative degli analisti sia per quanto riguarda i ricavi sia per gli utili; in quell’occasione, Intel aveva anche prospettato un rallentamento prolungato delle vendite di PC.

Durante la presentazione dei risultati, Tan aveva riconosciuto apertamente alcune delle difficoltà incontrate dall’azienda, citando problemi nelle forniture destinate alla produzione, una crisi di memoria senza precedenti e le conseguenze di queste criticità sulle prestazioni del mercato dei computer. Il CEO aveva sottolineato la necessità di affrontare la situazione con urgenza.

I 23 miliardi raccolti ad agosto e le difficoltà della strategia Intel

Nella denuncia compare anche un altro elemento particolarmente delicato: la raccolta di 23 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni avvenuta a metà agosto. Secondo gli azionisti, Intel avrebbe avuto un incentivo a non divulgare tempestivamente le difficoltà del trimestre proprio perché impegnata a raccogliere nuovi capitali; l’operazione, avvenuta quando il trimestre era già in corso, ha permesso alla società di collocare azioni a 95 dollari ciascuna. Un confronto con la quotazione successiva rende ancora più evidente la distanza: alla chiusura di venerdì 13 novembre, infatti, il titolo Intel valeva 59,66 dollari.

Il denaro raccolto era destinato a sostenere l’espansione delle attività di produzione di semiconduttori conto terzi, uno degli elementi centrali della strategia industriale di Lip-Bu Tan. Intel sta infatti investendo ingenti risorse per rafforzare la propria capacità produttiva e provare a conquistare una fetta maggiore del mercato dei chip, compresi quelli destinati ai data center e alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Il quadro, tuttavia, è complicato dalle difficoltà della catena di approvvigionamento. Come accade anche ad altri grandi produttori tecnologici, l’azienda deve fare i conti con una disponibilità limitata di componenti e con la crescente domanda di semiconduttori per i data center; a questo si aggiunge l’aumento dei prezzi delle memorie, che contribuisce a rendere più costosi i PC e rischia di frenare ulteriormente gli acquisti.

La causa chiede un risarcimento economico per gli azionisti coinvolti, ma al momento non è stato indicato un importo preciso. Intel non ha rilasciato commenti sulla vicenda. Nonostante il pesante scivolone di fine ottobre, il bilancio del titolo dall’inizio del 2026 rimane comunque positivo, alla chiusura di venerdì 13 novembre le azioni risultavano in rialzo del 62%. Resta ora da capire come evolverà la controversia e se le accuse degli investitori troveranno conferma nel corso del procedimento giudiziario.